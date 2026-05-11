Judiciales

Casación concedió el arresto domiciliario a Julio De Vido por cuestiones de salud en la causa por la tragedia de Once

El beneficio fue otorgado ante informes médicos que identifican dolencias cardíacas y enfermedades crónicas, cuyo estado exige tratamientos permanentes y un entorno sanitario incompatible con la prisión que cumple en el penal de Ezeiza

Guardar
Google icon
Ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido/NA-HUGO VILLALOBOS
Ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido/NA-HUGO VILLALOBOS

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal autorizó el arresto domiciliario para Julio Miguel De Vido, ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, fundamentando su decisión en el delicado estado de salud del ex funcionario condenado en la causa “Tragedia de Once 2”.

La medida implica controles periódicos y queda sujeta a la modalidad que determine el magistrado interviniente, según informó la propia Sala III compuesta por Mariano Hernán Borinsky, Carlos A. Mahiques y Guillermo J. Yacobucci. Será trasladado desde el penal de Ezeiza. El domicilio propuesto por la defensa es la casa del ex funcionario de la localidad de Zárate.

PUBLICIDAD

El tribunal federal fundamentó su resolución considerando la multiplicidad de enfermedades crónicas diagnosticadas a De Vido, de 76 años, así como el episodio cardíaco sufrido recientemente, que motivó una internación por arritmia y una intervención con angioplastía y colocación de stent.

La defensa, liderada por el abogado Maximiliano Rusconi, apeló la decisión del Tribunal Oral Federal N° 4, que el 16 de abril había negado la prisión domiciliaria.

PUBLICIDAD

Según la presentación, De Vido sufre enfermedad cardiovascular arteriosclerótica difusa, diabetes tipo 2 insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión, además de antecedentes de ACV. Entre los datos incorporados, se describió un infarto agudo de miocardio ocurrido el 1 de abril de este año, que requirió traslado urgente y atención en tres centros médicos diferentes, incluida una angioplastia con implante de stent.

El informe del Cuerpo Médico Forense

El Cuerpo Médico Forense advirtió que, si el entorno carcelario no cumplía de manera estricta con las recomendaciones médicas señaladas, se incrementaba el peligro de crisis de salud o complicaciones irreversibles para el ex funcionario.

El expediente médico presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal detalla que De Vido debió ser sometido a una cardioversión eléctrica, a una cinecoronariografía y a una posterior revascularización coronaria. Desde entonces requiere tratamiento permanente con anticoagulantes (apixaban) y antiarrítmicos (amiodarona), a los que se suma la necesidad de dieta controlada, controles clínicos de seguimiento y una infraestructura sanitaria adecuada para su condición de paciente de alto riesgo cardiovascular.

Las autoridades judiciales destacaron, según el fallo difundido, que la unidad penitenciaria donde De Vido se encontraba privado de libertad carece de los medios suficientes y apropiados para proveer todas las condiciones recomendadas como imprescindibles por el Cuerpo Médico Forense.

Decimo tercer aniversario de la Tragedia de Once
Decimo tercer aniversario de la Tragedia de Once/Gustavo Gavotti

“Si no se cumplía total o parcialmente con las exigencias señaladas, el entorno carcelario se consideraría un lugar inadecuado para el alojamiento del mencionado, incrementando el riesgo de descompensaciones y de la aparición de trastornos irreparables para su salud”, resalta la resolución de la Sala III, de acuerdo al análisis pericial incorporado al expediente.

La condena en la causa Once

De Vido cumple una condena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el contexto de la denominada “Tragedia de Once 2”. El TOF 4 consideró que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), pero lo absolvió del delito de estrago culposo, por las muertes y lesiones del accidente, ocurrido en febrero de 2012 y que provocó la muerte de cincuenta y dos personas.

En noviembre pasado, La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esa condena impuesta por el TOF 4. Esta decisión judicial implicó que la pena podía ejecutarse, dado que hasta ese momento no había estado detenido en el marco de esta causa.

La tragedia de Once, la mayor que tuvo lugar en el sistema ferroviario argentino, marcó un hito en la historia judicial del país por la magnitud de sus consecuencias y la implicación de altos funcionarios. La resolución de la Corte Suprema representó un paso definitivo en el proceso judicial iniciado tras el accidente, al consolidar la responsabilidad penal de De Vido por administración fraudulenta.

El ex ministro está siendo juzgado en otras causas judiciales, entre otras la causa Cuadernos, que se encuentra en pleno juicio oral y analiza el pago de supuestos sobornos millonarios en la obra pública.

En el transcurso de estos años, la defensa de De Vido habia pedido reiteradamente el beneficio del arresto domiciliario por motivos de edad y de salud, pero todos estos pedidos habían sido rechazados.

Temas Relacionados

Cámara Federal de Casación PenalJulio De VidoTragedia de OnceArresto DomiciliarioÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gregorio Dalbón denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez de la causa AFA

El abogado acusó al magistrado Diego Amarante de haber mantenido conversaciones extraprocesales con funcionarios de la ARCA para impulsar nuevas hipótesis contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La denuncia quedó en manos de la Comisión de Disciplina y Acusación

Gregorio Dalbón denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez de la causa AFA

Emerenciano Sena declarará como testigo en el juicio de Sueños Compartidos: hablará por Zoom desde la cárcel

El dirigente piquetero de Chaco, preso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, comparecerá ante el Tribunal Oral Federal N° 5. Se debate una millonaria defraudación al Estado mediante la construcción de viviendas sociales

Emerenciano Sena declarará como testigo en el juicio de Sueños Compartidos: hablará por Zoom desde la cárcel

Martín Migueles se presentó en Comodoro Py para defenderse de la acusación por el “rulo cambiario” y los SIRA

El empresario, pareja de Wanda Nara, admitió que actuó como intermediario con los SIRA pero aseguró que nunca le pagó a ningún funcionario público

Martín Migueles se presentó en Comodoro Py para defenderse de la acusación por el “rulo cambiario” y los SIRA

Vialidad: Cristina Kirchner insiste ante Casación para que se suspenda el decomiso de los bienes de sus hijos

La defensa de la expresidenta presentó un recurso extraordinario cuestionando la resolución que confirma la incautación de propiedades y el monto actualizado en 684 mil millones de pesos

Vialidad: Cristina Kirchner insiste ante Casación para que se suspenda el decomiso de los bienes de sus hijos

AFA y la mansión de Pilar: el fiscal ante Casación ratificó que debe investigarse en CABA

Un fiscal ratificó que la investigación por la casaquinta valuada en 17 millones de dólares, a nombre de supuestos testaferros de la dirigencia del fútbol argentino, tiene que volver a CABA. Tiempo de definición para las dos causas que complican a Tapia y Toviggino

AFA y la mansión de Pilar: el fiscal ante Casación ratificó que debe investigarse en CABA

DEPORTES

Mourinho, el objetivo del Real Madrid en medio de la crisis: las dos condiciones que puso el técnico y una cláusula clave

Mourinho, el objetivo del Real Madrid en medio de la crisis: las dos condiciones que puso el técnico y una cláusula clave

El prestigioso ranking que ubicó a Juan Manuel Fangio como el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1: “Es insuperable”

El ácido cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista tras la eliminación de Vélez: “Es de mal gusto”

Una selección de Europa se anticipó a la fecha límite y anunció a sus 26 convocados para jugar el Mundial

El tenis argentino pone en marcha una nueva ilusión en el Sudamericano Sub 14 de Rosario

TELESHOW

Mario Pergolini se emocionó al agradecer los saludos por la muerte de su mamá: “Con mucho respeto”

Mario Pergolini se emocionó al agradecer los saludos por la muerte de su mamá: “Con mucho respeto”

Juliana Awada acompañó a su hermano Alejandro en el estreno de La muerte de un viajante: el abrazo al finalizar la obra

La fascinación de Charlotte Caniggia en el parque de Disney en Shangai: “Un recuerdo que voy a guardar para siempre”

Maxi López habló sobre su antigua pelea con Wanda Nara y Mauro Icardi: “Cuando estás en pareja te potenciás”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, explicó su vida en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: El diputado José Chic exige investigación imparcial sobre acusaciones a Consuelo Porras

Guatemala: El diputado José Chic exige investigación imparcial sobre acusaciones a Consuelo Porras

Todos los partidos podrán postular candidatos para nuevos escaños de la diáspora en la Asamblea Legislativa de El Salvador

70% de los casos atendidos por la Defensoría del Consumidor fueron atendidos de forma virtual en El Salvador

Los homicidios continúan en disminución en Guatemala durante enero-abril de 2026, aunque se modera la velocidad de descenso

Presidente Abinader mantiene 51.7 % de aprobación en República Dominicana pese a percepción económica