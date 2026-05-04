Cascada, parrilla y pileta: los detalles de la remodelación de la casa del country de Manuel Adorni

Ilustración digital de Manuel Adorni, con traje y corbata roja, posando frente a su casa del barrio privado Indio Cuá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contratista Matías Tabar, quien declaró este lunes en la causa que investiga por enriquecimiento ilícito a Manuel Adorni, aportó a la Justicia un listado en el que registró, una por una, todas las refacciones que hizo en la casa del country Indio Cuá, una de las propiedades que el jefe de Gabinete sumó a su patrimonio durante los últimos dos años. La remodelación le costó al funcionario 245.929 dólares, según el testigo.

El documento que entregó el testigo al fiscal federal Gerardo Pollicita muestra esa cifra y revela, además, que el entonces vocero presidencial pagó adelantos de 35.000 y 20.000 dólares, en noviembre y diciembre de 2024, respectivamente. Lo hizo en Indio Cuá personalmente, con dólares en efectivo y en negro, sin facturación, siempre de acuerdo a lo que se desprende de la testimonial.

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Ya con la obra comenzada, entregó 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones. Según el testigo, Adorni se puso al día poco después, siempre con la misma modalidad de pago.

La lista de gastos y refacciones en la casa del country de Adorni

La contratación de Adorni a Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, se habría acordado el 14 de septiembre de 2024. Según recordó el testigo, hubo un presupuesto inicial de 94.000 dólares, al que luego se le fueron agregando “extras”.

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Los trabajos inicialmente pactados incluían la remodelación de la entrada y pérgola, la construcción o modificación de la galería, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini o similar, cambio de puerta de entrada, revestimiento y mejoras en escalera, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cabezales para un jacuzzi, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

También se modificó la pileta para que tenga menos profundidad, y se la renovó con revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. Otro gusto que se dio el jefe de Gabinete fue la colocación de una cascada, por la cual pagó 3.500 dólares.

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La segunda parte de la lista

Matías Tabar se describió como una suerte de coordinador general de toda la remodelación. Contó que Adorni le pidió encargarse de contactar carpinteros y proveedores de otros rubros para hacer una renovación integral.

Es así que el testigo pasó a oficiar de intermediario: pedía presupuestos, se los pasaba a Adorni, recibía dinero en efectivo y luego pagaba los servicios tercerizados.

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En el listado figuran compras de racks de TV, muebles de baños, mesas de luz, muebles de living, comedor y mobiliario en general para equipar todo un hogar.

Hay registrados cinco pedidos de carpintería: uno del 14 de diciembre por 8.000 dólares, otro del 20 de diciembre por 6.400 dólares, otro del 3 de abril por 19.000 dólares, un cuarto el 26 de junio por 7.500 y el último el 1 de julio por 3.300 dólares.

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Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa de fin de semana de Manuel Adorni

El contratista Tabar aportó fotos y videos -que incluyen vistas de la pileta, galería, parrilla, interiores, muebles, aberturas, iluminación y terminaciones-, renders, presupuestos, remitos, comprobantes de compras, póliza de seguro y carpetas digitales vinculadas con la obra encargada por Adorni.

El jefe de Gabinete volvió a contratar al mismo hombre para los trabajos de carpintería en el departamento de Caballito, ubicado sobre la calle Miró.

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Según declaró, le pidió que contactara al mismo carpintero que había trabajado en la casa del country para renovar los muebles del semipiso que le compró a dos jubiladas.

Adorni incorporó a esa propiedad una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, otra mesa de comedor diario, un mueble vajillero, un rack para TV, una mesa consola y un espejo.

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Esos trabajos hechos a medida, de acuerdo a la versión del testigo, se habrían pedido hacia diciembre de 2025 y se pagaron y entregaron entre enero y febrero de este año. Una vez más, todo se hizo en efectivo y en dólares.