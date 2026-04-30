Judiciales

Los abogados de la AFA y de Tapia no se presentaron a una audiencia para apelar su procesamiento por evasión

La Cámara en lo Penal Económico declaró “desierto” el recurso tras la incomparecencia. De esta manera, podría quedar firme el procesamiento de ambos

Guardar
Claudio ‘Chiqui’ Tapia/REUTERS/Agustin Marcarian
Claudio ‘Chiqui’ Tapia/REUTERS/Agustin Marcarian

La Cámara en lo Penal Económico declaró “desierto” el recurso de apelación presentado por la defensa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio Tapia, por no comparecer a la audiencia convocada para cuestionar su procesamiento por apropiación de aportes previsionales de trabajadores.

La audiencia, que había sido fijada para el 24 de abril, buscaba escuchar los argumentos en persona o por escrito, pero el escrito de la defensa se presentó recién el 28 de abril, fuera del plazo legal, según la resolución firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio.

PUBLICIDAD

A raíz de la ausencia, el procesamiento dictado por el juez de primera instancia Diego Amarante contra Tapia y la AFA quedaría firme, lo que habilita la posible elevación a juicio oral.

El procesamiento había alcanzado también al tesorero Pablo Toviggino y contempla la retención indebida de 19.000 millones de pesos en aportes patronales. Como medida cautelar, Amarante dictó un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de los responsables y les prohibió salir del país.

PUBLICIDAD

La investigación, iniciada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), identificó que la AFA no había depositado los importes recaudados en su carácter de agente de retención.

Los fundamentos de la Cámara

Según la Cámara en lo Penal Económico, los plazos procesales constituyen una garantía y sólo se conceden prórrogas cuando la solicitud se realiza dentro del período establecido.

Al fundamentar la decisión, el tribunal destacó el valor jurídico de los plazos procesales y su protección como garantía constitucional. “El cumplimiento de los términos constituye una garantía para las partes y al exigirse estrictamente el respeto de aquellos se garantiza el principio de bilateralidad que forma parte de la garantía del debido proceso, se asegura a los litigantes el derecho de defensa en juicio establecido por la Constitución Nacional.”

Primer plano de Diego Amarante, un hombre de mediana edad con cabello gris, traje oscuro y corbata clara, sonriendo
El juez Diego Amarante, a cargo de la causa por presunta apropiación indebida de aportes.

Refiriéndose al criterio de la Corte Suprema sobre la consolidación de los límites en el ejercicio de derechos, la resolución afirma: “Razones de seguridad jurídica obligan a poner un momento final para el ejercicio de ciertos derechos, pasado el cual, y sin extenderlo más, deben darse por perdidos.”

Al analizar la conducta de la defensa, el tribunal expuso por qué no puede admitirse su pedido fuera de término: “El abogado defensor de la Asociación del Fútbol Argentino y de Claudio Fabián Tapia no invocó razones por las cuales no presentó el memorial respectivo en forma previa o, cuanto menos, al momento de la audiencia dispuesta, ni efectuó un pedido de postergación de aquel acto con anterioridad al mismo.

Por último, la Cámara dejó en claro el criterio de admisibilidad para solicitudes de postergación de audiencias: “El pedido de postergación de un acto procesal como el que se prevé por el art. 454 del C.P.P.N., debe ser efectuado por la parte interesada con anterioridad a la fecha de celebración de aquel acto, y no cuando, en función de la disposición normativa transcripta [...] ha decaído el derecho para participar del mismo efectuando la presentación correspondiente.”

<br>

Temas Relacionados

Cámara en lo Penal EconómicoAsociación del Fútbol ArgentinoProcesos Judiciales LaboralesEmbargos MillonariosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casación reabrió el debate sobre la figura de femicidio en el atentado contra Cristina Kirchner

Los jueces aceptaron analizar un pedido de la fiscalía especializada en casos de violencia de género

Casación reabrió el debate sobre la figura de femicidio en el atentado contra Cristina Kirchner

El Consejo de la Magistratura votó las ternas para cubrir las vacantes de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal

La Comisión de Selección aprobó por mayoría el dictamen de Diego Barroetaveña para los cargos de la Sala I del tribunal de Comodoro Py. También se elevaron al plenario las propuestas de Vanesa Siley y Alberto Maques

El Consejo de la Magistratura votó las ternas para cubrir las vacantes de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal

Nahuel Gallo declaró en la causa que investiga delitos de lesa humanidad en Venezuela y contó que fue torturado

El gendarme que pasó más de un año secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro habló por primera vez de los tormentos que sufrió ante el juez Sebastián Ramos

Nahuel Gallo declaró en la causa que investiga delitos de lesa humanidad en Venezuela y contó que fue torturado

Juicio Odebrecht: el fiscal Diego Luciani pidió 4 años de prisión para Julio De Vido

Acusó al exministro de Planificación de facilitar el direccionamiento del concurso para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. También pidió condena para otros tres imputados

Juicio Odebrecht: el fiscal Diego Luciani pidió 4 años de prisión para Julio De Vido

Lesa humanidad en Venezuela: unifican la causa por la detención ilegal de Nahuel Gallo con el expediente contra Nicolás Maduro

La Cámara Federal porteña ordenó acumular las dos investigaciones, al advertir que la detención del gendarme se inscribe en el mismo aparato represivo por el cual ya se ordenó la captura internacional del ex líder bolivariano que está preso en los Estados Unidos

Lesa humanidad en Venezuela: unifican la causa por la detención ilegal de Nahuel Gallo con el expediente contra Nicolás Maduro
DEPORTES
River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

De la descomunal atajada del Dibu Martínez al insólito penal que provocó la derrota de Aston Villa en las semis de la Europa League

Los elocuentes elogios de Pierre Gasly a la Argentina tras la exhibición de Colapinto: “La comunidad más grande”

Carlos Tevez se quebró al recordar a Maradona: “Se me hace difícil hablar de Diego”

Convirtió un gol a los 21 segundos y marcó un nuevo récord en Europa: “Ni siquiera nos terminamos de acomodar”

TELESHOW
El tierno saludo de cumpleaños de Facundo Arana a su mamá con fotos vintage y las respuestas que recibió: “¡Sos igual!”

El tierno saludo de cumpleaños de Facundo Arana a su mamá con fotos vintage y las respuestas que recibió: “¡Sos igual!”

Agustín Aristarán contó que estuvo seis meses separado de Fernanda Metilli: ataques de pánico y 17 sesiones de terapia

El dolor de Evelyn Von Brocke por la muerte de su papá: “Tu amor es eterno y estás en todo momento”

Flor Peña contó cómo es su vínculo con Érica Rivas tras la polémica de Casados con Hijos: “Necesitábamos hablar”

Wanda Nara mostró la intimidad de su relación con Martín Migueles a la distancia

INFOBAE AMÉRICA

La Dirección General de Transportes de Guatemala designa a Pai Ela Escobar Pérez de Palma como nueva directora general

La Dirección General de Transportes de Guatemala designa a Pai Ela Escobar Pérez de Palma como nueva directora general

El Salvador busca redefinir la autoridad para certificar alimentos cárnicos y lácteos

Ejército de República Dominicana intercepta camión que transportaba haitianos indocumentados y detienen a un dominicano

Hallazgo de antenas Starlink y redes de comunicación ilegal dentro de cárcel en Honduras expone fallas en seguridad penitenciaria

La violencia parece haberse matriculado en los centros escolares de Panamá