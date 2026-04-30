Nahuel Gallo declaró en la causa que investiga delitos de lesa humanidad en Venezuela y contó que fue torturado

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo preso en Venezuela. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

El gendarme Nahuel Gallo declaró este jueves como testigo en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En una audiencia virtual que duró más de tres horas, Gallo contó por primera vez los tormentos sufridos mientras estaba detenido ilegalmente en el país venezolano. Si bien había adelantado públicamente que había sufrido torturas, nunca especificó qué le había ocurrido.

PUBLICIDAD

Además, aportó nueva información para el caso que llevan adelante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli.

Gallo va camino a convertirse en querellante. Lo solicitó formalmente en el Juzgado hace dos semanas y, según indicaron fuentes judiciales a Infobae, su declaración dejó claro su condición de víctima y damnificado de los crímenes que se investigan en el expediente.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer este medio, el gendarme hizo un repaso detallado desde el momento en el que fue capturado hasta su liberación, el pasado 1 de marzo.

Contó que, cuando lo retuvieron, las autoridades venezolanas revisaron su celular y encontraron en un chat con su pareja un mensaje en el que criticaba a Maduro. Desde entonces pasó 448 días detenido.

PUBLICIDAD

Nicolás Maduro se encuentra detenido en Estados Unidos, a disposición de la Justicia de ese país. REUTERS/Adam Gray

Consultado por los funcionarios judiciales, Nahuel Gallo describió cómo fueron las torturas físicas y psicológicas que enfrentó en la cárcel de El Rodeo I. El llanto lo interrumpió varias veces, pero el gendarme mantuvo la compostura para poder avanzar con su testimonio, indicaron a Infobae fuentes del caso.

Según recordó, estuvo siempre con los presos extranjeros que las autoridades venezolanas “tenían como moneda de cambio”. Además, dijo que el día que lo liberaron pensó que lo iban a trasladar a otro centro de detención, y que se enteró de que regresaba al país recién cuando se encontró con los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que lo acompañaron en el avión.

PUBLICIDAD

Además, el gendarme explicó ante el juez Ramos y el fiscal Stornelli que su liberación de El Rodeo se justificó con un amparo, mediante el que también le impusieron la obligación de presentarse en el juzgado venezolano que llevaba su caso para mantenerse a derecho.

Como no volvió —por obvias razones—, estaría vigente un pedido de captura en su contra.

PUBLICIDAD

El juez Sebastián Ramos pidió a Estados Unidos la extradición de Maduro

Además, las fuentes consultadas indicaron que en las últimas horas hubo movimientos de parte de la defensa de uno de los prófugos, Justo José Noguera Pietri, ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, entre otros altos cargos que ostentó.

Su abogado Fernando Sicilia -que no pudo participar de la audiencia de hoy, dada la condición de prófugo- le reclamó al juez Sebastián Ramos que pida el expediente abierto contra Gallo en Venezuela y las copias espejo de su celular.

PUBLICIDAD

De la declaración testimonial también participó la querella patrocinada por el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER).

La violación sistemática de los derechos humanos que se perpetró por parte del régimen de Nicolás Maduro desde 2014 se investiga en Comodoro Py bajo el principio de “justicia universal”, que permite juzgar este tipo de crímenes independientemente de dónde hayan ocurrido.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el juez Ramos pidió a Estados Unidos la extradición del ex dictador para poder indagarlo en Buenos Aires.

Nahuel Gallo declaró ante la Justicia

Causas unificadas

Previo a la declaración de Nahuel Gallo, este jueves la Cámara Federal porteña ordenó acumular a la causa de Comodoro Py otro expediente de la Justicia Federal de Mendoza que trataba la desaparición forzada del gendarme, a partir de un habeas corpus que se había presentado apenas fue detenido.

PUBLICIDAD

El fallo de la Sala I del tribunal de apelaciones, firmado por el camarista Mariano Llorens, estableció que la captura de Gallo —ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en San Antonio de Táchira, cuando el suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) intentó ingresar a Venezuela desde Colombia— debe ser investigada en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Ramos.

“Hoy di un paso que me costó mucho”

El gendarme Nahuel Gallo publicó en sus redes sociales un descargo en el que reveló que por primera vez se animó a contar lo que ocurrió en los más de 400 días que estuvo detenido en la cárcel clandestina conocida como “El Rodeo I”.

“Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando. El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”, afirmó.

Y completó: “Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui. Y este es mi momento de exigir justicia. Por mí. Por mi familia. Por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno. Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio. Porque mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando. Justicia y Libertad”.