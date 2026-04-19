Judiciales

Se le rompió la correa de distribución del auto, demandó a la agencia y a la fábrica, pero la Justicia rechazó el reclamo

Un hombre demandó a ambas empresas tras una avería que dejó su vehículo fuera de servicio. Alegó una falla de fabricación, pero la sentencia descartó responsabilidad y desestimó la indemnización. ¿Qué descubrieron los peritos que terminó sellando la suerte del demandante?

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un juzgado civil de La Plata rechazó la demanda por daños y perjuicios vinculados al fallo en la correa de distribución de un automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un fallo dictado en la ciudad de La Plata, el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 11 desestimó una demanda por daños y perjuicios derivados del supuesto incumplimiento contractual en el mantenimiento de un automóvil. La causa enfrentó a un consumidor con la concesionaria y el fabricante de un vehículo, tras la rotura de la correa de distribución poco después de cumplirse el plazo de garantía.

Todo comenzó cuando el reclamante adquirió un automóvil 0 km en enero de 2015. A partir de esa fecha, el usuario realizó los servicios de mantenimiento programados en la concesionaria, cumpliendo con los controles a los 10.000, 20.000, 30.000 y 40.000 kilómetros, tal como lo exige el fabricante.

El conflicto surgió cuando, en abril de 2017 y con 47.000 kilómetros recorridos, el vehículo sufrió una rotura grave en el sistema mecánico tras el corte de la correa de distribución. La reparación fue rechazada tanto por la concesionaria como por el fabricante, quienes argumentaron que la garantía ya no se encontraba vigente y que el cambio de la correa era una tarea de mantenimiento ordinario, asignada al usuario.

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El usuario realizó todos los servicios de mantenimiento en la concesionaria y cumplió los controles necesarios según las indicaciones del fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la demanda, el consumidor sostuvo que el vehículo presentaba un defecto de fábrica conocido por la marca y que el servicio técnico no había realizado el recambio preventivo cuando correspondía. Además, argumentó que la información brindada por la concesionaria resultó ambigua y que el costo de la reparación debía estar cubierto por la garantía. El reclamo incluyó indemnizaciones por reparación, privación de uso y desvalorización del automóvil, además de daños punitivos.

La defensa de las firmas involucradas negó haber incurrido en incumplimientos y sostuvo que la correa de distribución constituye una pieza de desgaste cuyo recambio depende del uso y el tiempo, por lo que su reemplazo corresponde al propietario. De acuerdo con la contestación, el usuario fue notificado en mayo de 2016 de la conveniencia de cambiar la correa antes de noviembre de ese año, coincidiendo con el plazo de dos años de uso indicado en el manual oficial del vehículo.

El fallo, al que accedió Infobae, expone que la relación entre el consumidor y las empresas se encuentra regulada por la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, y que, en este contexto, las obligaciones de información y servicio deben analizarse considerando la asimetría entre las partes. La sentencia consideró probado que el reclamante realizó todos los servicios programados, pero también que recibió la advertencia sobre la necesidad de efectuar el recambio de la correa por tiempo y no solo por kilometraje.

Primer plano del velocímetro de un automóvil con fondo oscuro. La aguja está en cero y los números de velocidad (km/h) están iluminados. Un segundo dial borroso es visible a la izquierda.
La rotura de la correa de distribución ocurrió tres meses después de superado el plazo recomendado de dos años por el manual de mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el dictamen del perito ingeniero mecánico, el manual de mantenimiento del fabricante señala que el reemplazo de la correa debe realizarse a los 80.000 kilómetros o dos años, lo que ocurra primero. El análisis técnico detalló que la rotura se produjo tres meses después de cumplidos los dos años, superando el lapso recomendado para el recambio.

Además, la resolución judicial destacó que el manual entregado al propietario especifica que la correa de distribución está excluida de la garantía en tanto se trata de una pieza de desgaste natural por uso. En este sentido, la jueza a cargo del tribunal entendió que los responsables del servicio informaron debidamente al usuario sobre los plazos y condiciones de mantenimiento, y que la negativa a efectuar el recambio dentro del periodo sugerido desplazó la responsabilidad a la esfera del consumidor.

Otro de los puntos abordados en la sentencia fue la ampliación de la demanda, en la que el reclamante alegó la existencia de campañas de recall por defectos en la cadena de distribución de modelos similares. El juzgado evaluó que no existían pruebas suficientes en el expediente que confirmaran el llamado a revisión para el vehículo en cuestión.

Un hábil obrero en la línea de producción de una fábrica de autos, un símbolo de empleo y tecnología en la industria automotriz. (Imagen ilustrativa Infobae)
La sentencia concluyó que la correa de distribución es una pieza de desgaste excluida de la garantía, según las cláusulas del fabricante. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el análisis de la prueba, el tribunal valoró que el consumidor no aportó elementos que acreditaran una falla de fábrica o un defecto oculto en la correa, sino que el desgaste correspondió al uso y al transcurso del tiempo, de acuerdo con lo previsto por el fabricante. Tampoco se acreditó que la concesionaria hubiera omitido el deber de información o que hubiera existido mala fe en el asesoramiento brindado.

De acuerdo con la resolución, la jueza consideró que el usuario fue debidamente advertido sobre la necesidad del recambio y que la omisión de realizarlo dentro del plazo recomendado exime de responsabilidad tanto a la concesionaria como a la fabricante.

El fallo puntualizó que la garantía cubre defectos de fabricación, pero no aquellas piezas sometidas a desgaste regular, como la correa de distribución, cuyo reemplazo depende del uso y del tiempo transcurrido. En este caso, la recomendación técnica y la documentación aportada resultaron suficientes para acreditar que la obligación de cambio recaía sobre el titular del vehículo.

Interior de un automóvil eléctrico moderno con botones y perillas, conductor ajustando un control físico.
El fallo judicial determinó que la concesionaria informó debidamente al consumidor sobre el plazo límite para el recambio de la correa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación a los daños reclamados, el tribunal rechazó la procedencia de los rubros indemnizatorios, al no haberse verificado incumplimiento contractual por parte de las empresas demandadas. La sentencia también descartó la aplicación de daño punitivo, al no configurarse una conducta temeraria o de especial reproche por parte de las firmas involucradas.

La magistrada resolvió imponer las costas del proceso al demandante, en su carácter de vencido, y postergó la regulación de los honorarios profesionales para una etapa posterior, conforme la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires.

Temas Relacionados

Daños y perjuiciosIndemnizaciónLey de Defensa del ConsumidorDerechos del consumidorCompraventa de automóvilesCorrea de distribuición

Últimas Noticias

Denunció que se le cayó un poste de luz encima, pero perdió el juicio contra el municipio y la eléctrica: ahora él deberá pagar los gastos

Un vecino de zona sur aseguró haber sido víctima de un accidente y reclamó una indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, la Justicia rechazó la demanda al considerar que no se probó el nexo entre el hecho y las lesiones denunciadas. Los detalles de una sentencia que obliga al denunciante a afrontar los honorarios y costos judiciales

Denunció que se le cayó un poste de luz encima, pero perdió el juicio contra el municipio y la eléctrica: ahora él deberá pagar los gastos

Le vaciaron las cuentas con un mail falso, demandó al banco y la Justicia ordenó que le paguen siete veces lo que le robaron

Una clienta fue víctima de phishing y perdió sus ahorros en una maniobra que incluyó transferencias sospechosas al exterior. Una sentencia determinó que la entidad falló en su deber de seguridad y la condenó a pagar más de $26 millones. ¿Por qué el juzgado consideró que el banco fue responsable a pesar de que la mujer fue engañada?

Le vaciaron las cuentas con un mail falso, demandó al banco y la Justicia ordenó que le paguen siete veces lo que le robaron

Elecciones en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal: este martes y miércoles votan cerca de 90.000 matriculados

Por primera vez en sus más de cuarenta años de historia, una mujer puede llegar a la presidencia de la institución. Cinco listas compiten por conducir el Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Asamblea de Delegados

Elecciones en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal: este martes y miércoles votan cerca de 90.000 matriculados

El Consejo de la Magistratura retoma el debate por la reforma del sistema de selección de jueces

Las comisiones que conducen María Fernanda Vázquez y Alberto Lugones recibirán esta semana a organizaciones civiles para analizar la acordada 4/2026; una de ellas ya alertó que considera que el texto suprime garantías de participación femenina en las ternas

El Consejo de la Magistratura retoma el debate por la reforma del sistema de selección de jueces

En una semana clave, declara el hijo de la jubilada que vendió el departamento de Caballito a Manuel Adorni

Arrancan nuevas testimoniales en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito abierta al Jefe de Gabinete y se espera en Comodoro Py a Pablo Feijoo, señalado como el organizador de esa operación

En una semana clave, declara el hijo de la jubilada que vendió el departamento de Caballito a Manuel Adorni
DEPORTES
Goleadas, remontadas y anécdotas: las mejores perlas históricas del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

Goleadas, remontadas y anécdotas: las mejores perlas históricas del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

Boca Juniors hizo historia en el básquet: se consagró campeón de la Champions League de América

Tras las victorias de Estudiantes e Independiente, así están las tablas de posiciones: los posibles cruces del playoff

Las listas de concentrados de River y Boca para el Superclásico: las bajas por lesión, las llamativas ausencias y los regresos

La selección argentina femenina empató ante Colombia y quedó a un paso de la clasificación al Mundial 2027

TELESHOW
El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

Parálisis cerebral y un 70% de discapacidad física: quién es Lucho Miranda, el humorista que desafía prejuicios

Luisa Albinoni, entre el teatro, la maternidad y las segundas oportunidades: “No hay edad para el amor ni para reinventarse”

Ca7riel y Paco Amoroso recordaron su infancia juntos y sus primeros años en la escuela: “Éramos muy charlatanes”

El baile sensual de Grecia Colmenares con Fabio Agostini en la fiesta de Gran Hermano: “La única que casi se lo come”

INFOBAE AMÉRICA

Irán amenazó a EEUU y dijo que sus fuerzas están “totalmente preparadas” si se desata una escalada de la guerra

Irán amenazó a EEUU y dijo que sus fuerzas están “totalmente preparadas” si se desata una escalada de la guerra

En el Día de los Monumentos, ¿cuántos patrimonios históricos tiene Panamá?

Federico Jeanmaire y su novela sobre el Alzheimer: “El mundo me sigue pareciendo un lugar muy inverosímil para vivir”

Andrés Buhar cuenta “el viaje” de Arthaus, el espacio cultural que revoluciona el microcentro porteño

Panamá aplica ley que prohíbe discriminación por salud mental en empleo