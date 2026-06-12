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Citan a indagatoria a la “banda de los mendocinos” por la causa de corrupción en ARSAT

Facundo Leal es el principal imputado en esta investigación que comenzó con una denuncia por robo de mercadería de un depósito y derivó en presuntos delitos contra el Estado, drogas y espionaje

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Citan a indagatoria a la “banda de los mendocinos” por la causa de corrupción en ARSAT
Citan a indagatoria a la “banda de los mendocinos” por la causa de corrupción en ARSAT

El juez federal Lino Mirabelli llamó a indagatoria a Facundo Leal, Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez, ex directivos de ARSAT conocidos como la “banda de los mendocinos” por ser todos oriundos de esa provincia.

Fueron citados en el marco de una causa que investiga presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública y pago de coimas.

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En la misma resolución se convocó a los representantes de la firma ALS (Argentina Logistic Service) Diego Maximiliano Padilla, Fernando Diego Paredes y Gastón Walter Padilla; Sofía Varela Vizgarra y su socio de hecho Santiago Pando.

La hipótesis del caso es que los mendocinos “se interesaron en las contrataciones que ARSAT realizó sobre el servicio de fletes, transportes, alquiler de grúa, espacio de guardado asignado a ALS”.

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Por un lado, el foco está puesto en el supuesto direccionamiento de la contratación de los servicios que se prestaron en depósito ubicado en Ramal Tigre de la Panamericana Acceso Norte, a la altura de San Fernando, por los que Gerardo Boschin extendió al menos 14 órdenes de compra “por un valor total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000”.

Asimismo, detectaron que ALS “no reunía las condiciones mínimas de seguridad para preservar bienes estratégicos del Estado, circunstancia que derivó en su deterioro y sustracción”.

Facundo Leal, Arsat
Facundo Leal

El tercero de los hechos se encuadra en la hipótesis de que Facundo Leal, Gerardo Boschin y Pablo Pagani “aceptaron y cobraron promesas de dádivas y beneficios económicos directos e indirectos por parte de los representantes de Argentina Logistic Service“.

Por otra parte, el juez Mirabelli impuso una serie de medidas cautelares sobre los bienes de los 10 imputados y dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil.

La pesquisa

Facundo Leal enfrenta esta investigación por su desempeño como presidente de ARSAT durante la gestión presidencial de Alberto Fernández. En este momento está detenido y procesado en una causa por drogas derivada de esta pesquisa, a raíz del hallazgo de estupefacientes en su departamento del barrio de Palermo durante uno de los allanamientos que solicitó el fiscal Fernando Domínguez.

Cuando ingresaron a su domicilio, la Policía Federal encontró cerca de US$650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína.

A su vez, Leal también está imputado en otro expediente por las sospechas durante su gestión como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

El caso ORSNA acaba de comenzar, con el requerimiento del fiscal Ramiro González a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la SIGEN y a la Auditoría General de la Nación para que informen si registran denuncias relativas a adjudicaciones del ORSNA desde enero de 2025 a las empresas investigadas.

En tanto, la causa de ARSAT avanzó con diversos allanamientos realizados en Mendoza, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde encontraron las drogas.

En este contexto, se secuestraron documentación, celulares, computadoras personales, dispositivos de almacenamiento digital, agendas personales, dinero en efectivo, claves de acceso a monedas digitales y documentación contable, y un bolso con 19 dispositivos de espionaje profesional.

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