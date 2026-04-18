Judiciales

La candidatura de Álvarez para presidir la UIF cerró el período de observaciones sin impugnaciones

El Ministerio de Justicia informó que el proceso reunió más de un centenar de adhesiones de funcionarios, colegios profesionales y entidades académicas; el acto se celebrará la semana que viene

Guardar
Matías Álvarez - candidato del Gobierno para la UIF
Pie de foto 1 - síntesis de la noticia: La candidatura del fiscal Matías Gabriel Álvarez para presidir la UIF llegó a la audiencia pública del miércoles sin impugnaciones y con 123 adhesiones de funcionarios, organismos profesionales y entidades académicas

La candidatura del abogado Matías Gabriel Álvarez para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF) llega al miércoles con un respaldo marcado: cerrado el período legal de observaciones, la postulación no recibió ninguna impugnación ni observación negativa. Por el contrario, el Ministerio de Justicia informó que el proceso reunió 123 adhesiones provenientes de funcionarios y magistrados del ámbito judicial, colegios y organismos profesionales, expertos del sector académico y entidades dedicadas a la transparencia financiera, en lo que la propia cartera conducida por Juan Bautista Mahiques, quien postuló al candidato, calificó como una “participación ciudadana e institucional sin precedentes”.

La audiencia pública está convocada para este miércoles 22 de abril a las 10 horas en la sede del Ministerio de Justicia, Sarmiento 329, piso 11, de la Ciudad de Buenos Aires. El acto, previsto en el artículo 9° inciso e) de la Ley 25.246 de prevención del lavado de activos, tiene por objeto evaluar las observaciones a la propuesta de designación. Concluida la audiencia, el Ministerio deberá elaborar un informe final en un plazo máximo de siete días.

<b>El respaldo académico e institucional</b>

Entre las adhesiones recibidas se destacó la de Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y profesor titular regular de Criminología y director del posgrado Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El especialista avaló la candidatura en los términos del artículo 9° inciso f) de la Ley 25.246 y respaldó a Álvarez tanto desde su trayectoria profesional como desde su desempeño académico.

En su adhesión, Marteau destacó el paso de Álvarez por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) como evidencia de un funcionario “serio, apegado al derecho y, lo que es muy importante, comprometido con los resultados que demanda el ejercicio de sus competencias”. Desde FININT sostuvo además que el narcotráfico constituye “la principal y más grave amenaza que enfrenta la Argentina, generando significativos fondos ilícitos con capacidad de impactar negativamente en la vida institucional del país” y que contar con un presidente de la UIF especializado en la represión de ese tipo de actividades ilícitas “constituye a priori un acierto destacable”.

La Unidad de Información Financiera es el organismo encargado de analizar, tratar y transmitir información para prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
La Unidad de Información Financiera es el organismo encargado de analizar, tratar y transmitir información para prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

<b>El perfil del candidato</b>

Álvarez se desempeñaba, hasta el momento de su postulación, como fiscal federal coadyuvante en la PROCUNAR, la unidad especializada del Ministerio Público Fiscal dedicada a investigar organizaciones vinculadas al narcotráfico y las estructuras criminales asociadas. Su trayectoria en el organismo comenzó en 2015 como secretario de fiscalía; entre 2019 y 2023 trabajó como auxiliar fiscal y continuó luego en PROCUNAR, participando en investigaciones centradas en redes criminales y en los circuitos financieros utilizados para canalizar ganancias ilícitas. Antes de incorporarse al Ministerio Público, integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12.

Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UBA con Diploma de Honor con orientación en Derecho Penal, y cursa actualmente una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes. En el plano académico es profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y co-coordinador adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, donde participa desde 2017. En 2021 integró el grupo de expertos que redactó la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La propuesta de su designación fue impulsada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en el marco de una reorganización más amplia de los organismos bajo su órbita, tras asumir el cargo en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

La UIF fue creada en el año 2000 y funciona con autonomía y autarquía financiera en el ámbito del Ministerio de Justicia. Es la encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos -preferentemente proveniente del narcotráfico, el contrabando, la asociación ilícita, el fraude contra la administración pública y los delitos de corrupción, entre otros- así como la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a la redacción vigente del artículo 6° de la ley, sustituido por la Ley 27.739 en marzo de 2024.

Temas Relacionados

Unidad de Información FinancieraLavado de ActivosLavado de DineroUIFMatías ÁlvarezMinisterio de JusticiaJuan Bautista MahiquesÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Corte deberá intervenir en un conflicto de competencia entre dos causas por presuntas irregularidades en la AFA

Ocurre luego e que la Cámara del Crimen rechazara enviar a Campana uno de los expedientes que tramita en Capital Federal

La Corte deberá intervenir en un conflicto de competencia entre dos causas por presuntas irregularidades en la AFA

Los detalles de los contratos que la productora del amigo de Adorni firmó con la TV Pública

La Justicia ya tiene seis acuerdos de coproducción suscriptos con la productora Imhouse, asociada a Marcelo Grandio. Hay desde entrevistas a streaming con distintos esquemas de costos y reparto de publicidad

Los detalles de los contratos que la productora del amigo de Adorni firmó con la TV Pública

Nahuel Gallo solicitó ser querellante en la causa contra Nicolás Maduro que tramita en la justicia argentina

El gendarme estuvo 448 días preso en Venezuela y fue llamado como testigo cuando se encuentre en condiciones de declarar

Nahuel Gallo solicitó ser querellante en la causa contra Nicolás Maduro que tramita en la justicia argentina

Ordenaron nuevas medidas para determinar si la esposa de Adorni es contratista del Estado

El juez federal Ariel Lijo requirió informes a diferentes organismos a pedido del fiscal federal Carlos Stornelli, en el marco de otra denuncia vinculada al Jefe de Gabinete

Ordenaron nuevas medidas para determinar si la esposa de Adorni es contratista del Estado

Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Tapia y Toviggino por asociación ilícita y lavado de dinero de la AFA

La acusación sostiene que se usaron empresas de Toviggino como “fachada” para “ejecutar negocios ilícitos”

Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Tapia y Toviggino por asociación ilícita y lavado de dinero de la AFA
DEPORTES
Intentó despejar la pelota de chilena, pero le dio una brutal patada en el rostro a un rival y lo dejó inconsciente

Intentó despejar la pelota de chilena, pero le dio una brutal patada en el rostro a un rival y lo dejó inconsciente

Newell’s le gana a Unión en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura

El Coventry City de Frank Lampard logró un ascenso histórico y jugará la Premier League tras 25 años

Masters 1000 de Madrid: sin Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic, qué argentinos se beneficiaron de las bajas

La especial dedicatoria de Barco a Panichelli tras la clasificación de Racing de Estrasburgo en la Conference League

TELESHOW
El llamativo cambio de look de Morena Beltrán que causó furor en redes sociales: “Volviendo a las raíces”

El llamativo cambio de look de Morena Beltrán que causó furor en redes sociales: “Volviendo a las raíces”

Magui Bravi confirmó su separación de Octavio Cattaneo a dos años del nacimiento de su primer hijo

Preocupación por la salud del actor Mario Alarcón, internado desde el 31 de marzo: la palabra de su hijo sobre su estado

Andrea del Boca habló por primera vez desde su salida de la casa de Gran Hermano: “Tengo ganas de curarme”

Floppy Tesouro terminó con su tratamiento y está un paso más cerca de su recuperación: “Última intervención”

INFOBAE AMÉRICA

Horas después de liberar el estrecho de Ormuz, Irán amenazó con cerrarlo si Estados Unidos no levanta el bloqueo

Horas después de liberar el estrecho de Ormuz, Irán amenazó con cerrarlo si Estados Unidos no levanta el bloqueo

Extraditan desde Panamá a ciudadano iraní requerido por autoridades de Estados Unidos

El Salvador reporta la aplicación de 80 mil dosis de la vacuna contra el VPH en una semana

Más eficiente y con menor impacto ambiental: cómo el plasma frío puede transformar gas natural en metanol

Gobierno panameño extiende control de precios de medicamentos por seis meses