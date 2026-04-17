Panamá

Gobierno panameño extiende control de precios de medicamentos por seis meses

La medida aplica a tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión

Guardar
Primer plano de dos manos entregando y recibiendo un frasco de medicamentos y un blíster de pastillas en el mostrador de una farmacia.
La lista incluye 51 fármacos utilizados en tratamientos crónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Panamá decidió extender la vigencia del decreto que regula el precio de medicamentos, manteniendo el control sobre una lista de fármacos considerados esenciales, en medio de presiones por el alto costo de tratamientos y el impacto directo en el gasto de los hogares.

La medida, publicada en Gaceta Oficial, prorroga por seis meses adicionales la regulación establecida originalmente en 2025, en un contexto donde las autoridades buscan garantizar el acceso a medicamentos a precios más accesibles para la población.

La prórroga corresponde al Decreto Ejecutivo N.º 7 del 16 de abril de 2026, que extiende los efectos del Decreto Ejecutivo N.º 36 de septiembre de 2025, el cual estableció precios de referencia tope para medicamentos de uso frecuente.

Según el documento, la decisión responde a la necesidad de mantener mecanismos excepcionales de regulación para proteger el interés del consumidor, luego de evaluaciones sobre el comportamiento del mercado y la disponibilidad de estos productos.

La regulación fija precios máximos para evitar aumentos en el mercado. REUTERS
La regulación fija precios máximos para evitar aumentos en el mercado. REUTERS

El decreto original contempló una lista de 51 medicamentos regulados, enfocados principalmente en enfermedades crónicas, que abarcan tratamientos para hipertensión, diabetes, trastornos mentales, epilepsia, problemas cardiovasculares y enfermedades respiratorias.

Entre ellos figuran fármacos como amlodipina, enalapril y losartán para la presión arterial, insulinas para la diabetes, así como antidepresivos, anticonvulsivos y anticoagulantes de uso recurrente en la población.

Además de los medicamentos de uso masivo, la lista incluye otros productos considerados más especializados, como anticoagulantes de nueva generación, insulinas de acción rápida, antipsicóticos y tratamientos para enfermedades neurológicas, que suelen tener un costo más elevado y menor disponibilidad en el mercado privado.

Algunos de estos medicamentos, según el propio decreto, presentan escasa presencia en farmacias privadas, lo que llevó al Estado a intervenir para facilitar su acceso a través de precios controlados.

Acodeco recomendó al Ejecutivo mantener la medida para proteger a los consumidores. Tomada de internet
Acodeco recomendó al Ejecutivo mantener la medida para proteger a los consumidores. Tomada de internet

El documento también detalla que la regulación fue adoptada bajo el marco de la Ley 419 de 2024, que permite al Órgano Ejecutivo establecer precios de referencia de forma excepcional, por recomendación de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Esta entidad, de hecho, ha sido una de las principales voces en favor de mantener la medida, al considerar que contribuye a equilibrar el mercado y proteger a los consumidores frente a posibles distorsiones en los precios.

De acuerdo con los análisis previos, antes de la regulación se identificaron 119 medicamentos con precios elevados, de los cuales 68 estaban dirigidos a enfermedades no crónicas y 51 a enfermedades crónicas, lo que evidenciaba un problema estructural en el acceso a tratamientos.

La intervención del Estado buscó entonces establecer límites temporales a los precios, con el objetivo de garantizar que la población pudiera adquirir estos productos sin enfrentar costos excesivos.

Medicamentos, carrito de compras, productos farmacéuticos, remedios, salud, frascos, cajas de pastillas, atención médica, bienestar, productos de farmacia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El listado incluye insulinas, anticoagulantes y medicamentos cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extensión por seis meses adicionales mantiene el carácter temporal de la medida, que desde su origen fue planteada como una acción excepcional y sujeta a evaluación periódica. Sin embargo, su continuidad también refleja que las condiciones del mercado farmacéutico aún no muestran cambios suficientes para eliminar el control, especialmente en medicamentos de alto consumo o de difícil acceso.

En términos prácticos, la regulación obliga a que los medicamentos incluidos en la lista se vendan a un precio máximo definido, lo que limita el margen de variación en el mercado y busca evitar aumentos abruptos. Este esquema ha sido defendido por sectores que promueven el acceso a la salud, aunque también ha generado debate en torno a su impacto en la oferta, la competencia y la sostenibilidad del mercado farmacéutico.

La decisión del Gobierno de mantener la regulación se produce en un entorno donde el costo de la vida sigue siendo un tema sensible, y donde el gasto en salud representa una carga significativa para muchas familias. En ese contexto, el control de precios de medicamentos se mantiene como una de las principales herramientas d

Temas Relacionados

PanamáInfobaeMedicamentosControl de PreciosMedicinasFármacosSaludAcodecoMinisterio de Salud

Últimas Noticias

Nasry Asfura se compromete a impulsar Ley de Hidrocarburos durante cumbre latinoamericana del sector combustible

El nuevo marco legal busca garantizar la calidad y cantidad de los combustibles vendidos, asegurando mayor transparencia en el mercado hondureño.

Nasry Asfura se compromete a impulsar Ley de Hidrocarburos durante cumbre latinoamericana del sector combustible

Los obispos de Nicaragua expresan apoyo al papa León XIV

El respaldo del episcopado nicaragüense, divulgado por la Arquidiócesis de Managua, se produce luego de que el mandatario estadounidense señalara supuesta debilidad del pontífice en su postura frente al conflicto en Irán

Los obispos de Nicaragua expresan apoyo al papa León XIV

Más de 2,500 médicos competirán por una residencia en la CCSS en un proceso histórico para el sistema de salud

La institución aplicará un examen único este domingo con récord de participación, en medio de esfuerzos por reducir la brecha de especialistas en Costa Rica

Más de 2,500 médicos competirán por una residencia en la CCSS en un proceso histórico para el sistema de salud

Con 88 votos a favor congreso nacional en Honduras destituye a Marlon Ochoa, Mario Morazán y otros funcionarios electorales

Diputados de la oposición advirtieron sobre una estructura política destinada a entorpecer los comicios y fomentar la narrativa de fraude electoral en Honduras

Con 88 votos a favor congreso nacional en Honduras destituye a Marlon Ochoa, Mario Morazán y otros funcionarios electorales

La Junta Directiva de los 48 Cantones exige a la CC resolver la acción de inconstitucionalidad sobre el delito de terrorismo

El comunicado de las autoridades indígenas manifiesta preocupación por la permanencia de una figura penal considerada ambigua, cuya aplicación podría poner en riesgo garantías fundamentales y la participación social

La Junta Directiva de los 48 Cantones exige a la CC resolver la acción de inconstitucionalidad sobre el delito de terrorismo

TECNO

Arc Raiders revoluciona el gaming y transforma la competencia en una experiencia de encuentro social

Arc Raiders revoluciona el gaming y transforma la competencia en una experiencia de encuentro social

Del estadio al e-commerce: así cambió la relación entre fútbol y tecnología

Cómo activar los radares de velocidad en Google Maps: la función ya disponible en Argentina

El secreto de Apple para la cámara del iPhone 18 Pro: la apertura variable

Cómo encontrar tiquetes baratos y saber cuál es el mejor momento para comprarlos

ENTRETENIMIENTO

Timothée Chalamet, entre el triunfo y el vértigo: la otra cara de ser la estrella de Dune

Timothée Chalamet, entre el triunfo y el vértigo: la otra cara de ser la estrella de Dune

Entre caos, improvisación y locuras épicas, The Boys cerró su historia con un final inolvidable

Paul Stanley y su invitación a “Mundo Kiss”: “Vas a sumergirte en nuestro universo”

Así luce la versión IA de Val Kilmer en el primer tráiler del western “As Deep as the Grave”

Paul Rudd y Jack Black, la dupla de amigos que conquistó Hollywood y transformó la comedia

MUNDO

Finlandia y Suecia estrenan una conexión ferroviaria de casi 3.000 km que cruza Europa de norte a sur

Finlandia y Suecia estrenan una conexión ferroviaria de casi 3.000 km que cruza Europa de norte a sur

El Parlamento de India rechazó una reforma para ampliar los escaños y aumentar la cuota femenina

Christie’s sorprende con una subasta que mezcla arte, biografía y memorias de Anna Condo

Los obispos de Nicaragua expresan apoyo al papa León XIV

En medio de las negociaciones, Donald Trump aseguró que el uranio iraní será trasladado a Estados Unidos pero el régimen lo desmintió