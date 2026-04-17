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Masters 1000 de Madrid: sin Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic, qué argentinos se beneficiaron de las bajas

En total, son nueve los tenistas que no participarán del certamen madrileño

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Carlos Alcaraz y Novak Djokovic no estarán preentes en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic no estarán preentes en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Con los certámenes de Barcelona y Múnich ingresando en su etapa decisiva, la gira europea de polvo de ladrillo no se detiene. El próximo desafío en el calendario será el tradicional Masters 1000 de Madrid, que se disputará del 22 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica, con cuadros principales masculino y femenino en simultáneo. Se espera la presencia de ocho tenistas argentinos, dos de los cuales se vieron beneficiados por las recientes bajas en la rama de varones.

En las últimas horas, el certamen madrileño sufrió ausencias de peso. El murciano Carlos Alcaraz (ocupa el puesto 2 del ranking mundial), que viene de caer en la final del Masters 1000 de Montecarlo ante el italiano Jannik Sinner (1°), tampoco participó del ATP 500 de Barcelona por problemas físicos en su muñeca.

A través de sus redes sociales, el español confirmó su decisión: “Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto”.

Otro que no será de la partida en la Caja Mágica es el serbio Novak Djokovic (4°), campeón en tres ediciones (2011, 2016 y 2019), debido a una lesión en el hombro. El balcánico no compite desde el Masters 1000 de Miami, donde cayó en los octavos de final frente al británico Jack Draper (28°). “Madrid, lamentablemente no podré competir en Madrid Open este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!”, expresó el jugador de 38 años.

Además, tampoco participarán el estadounidense Taylo Fritz (8°), el danés Holger Rune (27°), el estadounidense Sebastian Korda (43°), los franceses Giovanni Mpetshi Perricard (53°) y Arthur Cazaux (71°), el polaco Kamil Majchrzak (73°) y el británico Jacob Fearnley (98°).

En cuanto a la representación nacional, dirán presente Francisco Cerúndolo (19°), Tomás Etcheverry (29°), Mariano Navone (44°), Sebastián Báez (57°), Camilo Ugo Carabelli (64°) y Juan Manuel Cerúndolo (69°). A ellos se suman Thiago Tirante (74°) y Francisco Comesaña (92°), quienes ingresaron al cuadro principal tras las últimas bajas. También, otros jugadores albicelestes podrían llegar desde la clasificación.

Los argentinos se presentan en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: ANGEL MARTINEZ / MMO)
Los argentinos se presentan en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: ANGEL MARTINEZ / MMO)

Calendario Madrid Open

  • Fase previa: Lunes, 20 de abril desde 5:00 y martes, 21 de abril desde 6:00 (hora argentina)
  • Cuadro principal: Miércoles, 22 de abril - Martes, 28 de abril desde 6:00
  • Miércoles, 29 de abril - Jueves, 30 de abril desde 7:00 y Viernes, 1 de mayo desde 7:30.
  • Final de dobles: Sábado, 2 de mayo desde 9:00.
  • Final individual: Domingo, 3 de mayo, no antes de 12:00.

Bolsa de premios

  • Campeón: 1.007.165€ / 1.000 puntos
  • Finalista: 535.585€ / 650 puntos
  • Semifinalista: 297.550€ / 400 puntos
  • Cuartofinalista: 169.375€ / 200 puntos
  • 4ª Ronda: 92.470 / 100 puntos
  • 3ª Ronda: 54.110€ / 50 puntos
  • 2ª Ronda: 31.585€ / 30 puntos
  • 1ª Ronda: 21.285€ / 10 puntos

Récords del Madrid Open

  • Más títulos individuales: Rafael Nadal (5)
  • Campeón más veterano: Andre Agassi (32) en 2002
  • Campeón más joven: Carlos Alcaraz (19) en 2022
  • Campeón de mayor ranking: N° 1 Juan Carlos Ferrero (2003), Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2014), Novak Djokovic (2016 y 2019)
  • Campeón de menor ranking: N° 25 David Nalbandian (2007)
  • Último campeón local: Carlos Alcaraz (2023)
  • Más partidos ganados: Rafael Nadal (59)

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