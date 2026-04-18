Intentó despejar la pelota de chilena, pero le dio una brutal patada en el rostro a un rival y lo dejó inconsciente

Jairo Da Silva recibió una dura patada que lo obligó a retirarse en camilla y dirigirse al hospital

En el encuentro que enfrentó a Al Ahli con Johor Darul Ta’zim por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia ocurrió un episodio violento que marcó la noche en el estadio King Abdullah Sports City de Jedah, Arabia Saudita. Jairo Da Silva, futbolista brasileño del conjunto visitante, fue víctima de un golpe directo en el rostro al intentar disputar una pelota en el aire.

El incidente se produjo cuando Ali Majrashi intentó una chilena y terminó impactando con sus botines en el rostro de Da Silva. El brasileño cayó inmediatamente al césped, evidenciando un fuerte dolor y requiriendo la atención urgente del cuerpo médico. La reacción de los compañeros no se hizo esperar: pidieron de manera desesperada la entrada de los asistentes, mientras el árbitro aún no había intervenido.

El capitán del Johor se inquietó por la falta de reacción del personal médico y accionó ante la situación

Las imágenes del golpe que dejaron inconsciente al brasileño circularon rápidamente en redes sociales, mostrando no solo la gravedad de la acción, sino también la reacción de Majrashi. El jugador local se tomó la cabeza, visiblemente afectado al ver las consecuencias de su intento de despeje, y fue apartado por un rival apenas tras el contacto.

Durante los minutos de incertidumbre, el capitán de Johor, Natxo Insa, se lanzó a buscar ayuda ante la lentitud del personal médico. En su apuro, le quitó la bandera al juez de línea y tomó una camilla para asistir personalmente a Da Silva, incluso pateó una silla en el trayecto.

Ali Majrashi fue expulsado tras la dura patada hacia el rostro de Jairo Da Silva

La expulsión de Majrashi llegó a los 37 minutos, decisión tomada por el árbitro Adham Makhadmeh tras evaluar la gravedad de la patada. El local, que además había anotado un gol en contra, fue protagonista de la jugada más comentada del partido. El marcador final favoreció a Al Ahli por 2-1, gracias a los tantos de Franck Kessie y Wenderson Galeno, sellando así su pase a semifinales.

Da Silva fue retirado en camilla, con el rostro cubierto y acompañado por el personal médico, rumbo al hospital. Según los primeros reportes de la prensa saudita, el jugador permanece bajo observación. El fisioterapeuta deportivo Thamer Alshahrani informó a través de sus redes sociales que el estado del brasileño es estable, también contó que se le realizarán radiografías en la cara y la cabeza para descartar lesiones graves.

Jairo Da Silva fue trasladado al hospital para realizarse los estudios correspondientes (@ariyadhiah)

Hasta el momento, ni el club ni las autoridades del torneo emitieron un parte médico oficial detallado. El estado de salud de Da Silva es la principal preocupación para su equipo, mientras se aguarda información más precisa sobre la gravedad de la lesión, sumado a posibles sanciones que deberá revisar la Confederación Asiática de Fútbol.

En el plano deportivo, el argentino Jonathan Silva, ex Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, fue titular en Johor y recibió una amonestación luego de la protesta en el caos que causó la acción polémica. Además ingresó el mediocampista Manuel Hidalgo, también de nacionalidad argentina.

El argentino analizó el encuentro y generó alivio respecto a la salud de Jairo Da Silva

El lateral izquierdo, consultado sobre la situación de su compañero, manifestó: “Fue un momento duro, difícil para verlo así. Pero al final, está bien, así que es lo más importante para nosotros. Lo van a operar y creo que pronto volverá con nosotros”. El defensor agregó: “Creo que está bien. Está en el hospital, pero se está recuperando. Le están haciendo una cirugía en el labio y fue una acción muy complicada. Fue difícil de ver para él, pero al final está bien. Eso es lo más importante”.

Además, Silva valoró la actitud del equipo en el encuentro: “Es la primera vez que estamos aquí. Fue una buena experiencia estar en Arabia Saudita, visitar Jeddah y jugar contra el equipo local con toda la afición. El partido fue increíble. El estadio es impresionante. Estoy muy orgulloso del equipo por haber llegado hasta aquí y espero que el año que viene hagamos lo mismo y lleguemos a la semifinal”.

Las buenas noticias llegaron horas más tarde desde el hospital con un video en el que se ve al jugador herido en la cama con una venda alrededor de su cabeza y su labio suturado. Da Silva agradeció al cirujano saudí Dr. Haitham Khan por la intervención médica realizada tras el corte en su labio superior, lesión que requirió 30 puntos de sutura luego del choque con Ali Majrashi, según informó el medio Okaz.

El Dr. Khan confirmó que el jugador se encuentra estable y ya recibió el alta tras la mini-cirugía. “La operación se explicó al jugador y la acción tomada en presencia del personal médico que lo acompañaba, y gracias a Dios estaban contentos con el resultado final de la condición del jugador”, detalló el especialista.

Las primeras imágenes de Jairo Da Silva, tras el fuerte contacto, muestran al futbolista con un vendaje en la frente y lesiones visibles en el labio