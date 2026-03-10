Judiciales

Perfil del nuevo candidato a la UIF: quién es Matías Álvarez, el fiscal impulsado por Mahiques

Con experiencia en investigaciones de delitos complejos y en el análisis de flujos financieros ilícitos, su postulación busca reforzar el control estatal sobre operaciones sospechosas

Guardar
El ministro de Justicia, Juan
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, postuló al fiscal federal Matías Álvarez para encabezar la Unidad de Información Financiera, el organismo encargado de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, postuló al fiscal federal Matías Gabriel Álvarez para encabezar la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir y detectar maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La propuesta apunta a colocar al frente del organismo a un funcionario con trayectoria en la investigación de narcotráfico y criminalidad organizada, áreas en las que desarrolló gran parte de su carrera dentro del Ministerio Público Fiscal.

La postulación se produce en el marco de la renovación de autoridades del organismo, conducido hasta ahora por Ernesto Gaspari. La decisión forma parte además de una reorganización más amplia impulsada por el nuevo titular de la cartera de Justicia tras asumir el cargo.

Álvarez llega a la UIF desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde desarrolló su carrera en áreas vinculadas a la investigación de delitos complejos. Hasta el momento de su postulación se desempeñaba como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la unidad especializada del Ministerio Público dedicada a investigar organizaciones vinculadas al tráfico de drogas y las estructuras criminales asociadas.

El ministro de Justicia, Juan
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques (Foto: RSFotos)

Su trayectoria comenzó en 2015 como secretario de fiscalía. Entre 2019 y 2023 trabajó como auxiliar fiscal y posteriormente continuó su labor en PROCUNAR, participando en investigaciones centradas en redes criminales y en los circuitos financieros utilizados para canalizar ganancias ilícitas.

La elección de Álvarez imprime a la conducción de la UIF un perfil vinculado al seguimiento de las dimensiones económicas del narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada. La PROCUNAR, en rigor, fue creada en 2013 con el objetivo de desarrollar políticas criminales frente a la expansión y complejidad del tráfico de drogas, un fenómeno que con frecuencia involucra mecanismos sofisticados de lavado de activos destinados a ocultar el origen de los fondos.

Antes de incorporarse al Ministerio Público Fiscal, Álvarez también trabajó en el Poder Judicial de la Nación, donde integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la ciudad de Buenos Aires.

Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo el Diploma de Honor con orientación en Derecho Penal. Actualmente cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.

Sede de la Unidad de
Sede de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de analizar operaciones sospechosas y colaborar con la Justicia en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

En paralelo con su actividad judicial, desarrolla tareas académicas. Es profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y se desempeña como coordinador académico de la Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. También integra el cuerpo docente del posgrado sobre Combate Global del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (CGLAFT), impulsado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT).

En el plano internacional, participa desde 2017 en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica, que funciona dentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y promueve la cooperación entre fiscales de la región para enfrentar el narcotráfico y otras formas de criminalidad transnacional. Actualmente se desempeña allí como cocoordinador adjunto.

El funcionamiento institucional de la UIF y el procedimiento para designar a sus autoridades están regulados por la Ley 25.246 de prevención del lavado de activos, modificada por la Ley 26.119 sancionada en 2006. De acuerdo con ese marco normativo, el organismo está integrado por un presidente, un vicepresidente y un Consejo Asesor compuesto por siete vocales que representan a distintos organismos del Estado, entre ellos el Banco Central, la actual ARCA, la Comisión Nacional de Valores y distintos ministerios del Poder Ejecutivo.

El presidente y el vicepresidente de la UIF son designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Justicia mediante un procedimiento público que incluye la publicación de los antecedentes del candidato, la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y un período durante el cual ciudadanos, organizaciones civiles y entidades profesionales pueden formular observaciones.

Las autoridades del organismo antilavado ejercen sus funciones con dedicación exclusiva y tienen mandatos de cuatro años, con posibilidad de renovación. Las decisiones de la UIF son adoptadas por su presidente previa consulta al Consejo Asesor, cuya opinión no tiene carácter vinculante.

Temas Relacionados

UIFMatías ÁlvarezJuan Bautista MahiquesUnidad de Información FinancieraLavado de activosNarcotráficoPROCUNARMinisterio de JusticiaCrimen OrganizadoFinanciamiento del terrorismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Corte Suprema revocó una cautelar que impedía modificar subsidios al transporte del AMBA

El máximo tribunal hizo lugar a un recurso del Estado y revocó una decisión de la Cámara Contencioso Administrativa Federal que impedía modificar los criterios de distribución de compensaciones tarifarias del sistema

La Corte Suprema revocó una

El Gobierno le otorgó estatus de refugiado a un bolsonarista condenado por el intento de golpe a Lula

Joel Borges Correa estuvo a punto de ser extraditado por orden del juez Daniel Rafecas. Amparado por la decisión del Ejecutivo, podrá recuperar su libertad y permanecer en la Argentina. Del otro lado de la frontera lo espera una condena de 13 años y medio de cárcel

El Gobierno le otorgó estatus

Causa ANDIS: pidieron la indagatoria del jefe de Sistemas de la Suizo Argentina, acusado de obstruir la investigación

Hernán Daniel Díaz está imputado por frustrar el intento de la Justicia por acceder a los correos electrónicos de los directivos de la droguería. El fiscal Carlos Rívolo lo acusa de desobediencia

Causa ANDIS: pidieron la indagatoria

Piden hasta cinco años de prisión para los acusados de manipular la causa por el crimen de Mariano Ferreyra

La fiscalía solicitó penas para un exmagistrado, un exfuncionario judicial y un exdirectivo ferroviario. Los acusan de intentar sobornar a la Cámara de Casación para garantizar la impunidad de José Pedraza

Piden hasta cinco años de

La Justicia rechazó embargar las cuentas de la AFA en el exterior y el pedido de intervención

El juez Javier Cosentino desestimó la solicitud del empresario Guillermo Tofoni, quien reclamaba retener el 30% de los ingresos internacionales por amistosos. El magistrado consideró que el caso transita una etapa de prueba y no existe peligro inminente de insolvencia

La Justicia rechazó embargar las
DEPORTES
El gol y la asistencia

El gol y la asistencia de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras dos bloopers del arquero del Tottenham en la Champions

Con gol y asistencia de Julián Álvarez, Atlético de Madrid vence al Tottenham por los octavos de la Champions: la agenda completa

La respuesta de Alpine ante los rumores sobre el interés del jefe de Mercedes en comprar parte de la escudería

Las fuertes críticas de un ídolo del San Pablo a Hernán Crespo tras ser despedido: “No todos los entrenadores son mártires”

Cometió dos bloopers insólitos y fue sustituido a los 17 minutos: la noche de terror del arquero del Tottenham ante Atlético de Madrid

TELESHOW
Cami Homs compartió un tierno

Cami Homs compartió un tierno video de Aitana y reaccionó al debate sobre a quién se parece la beba

Maxi López aseguró que quiere tener un mano a mano con Mauro Icardi: “Nos debemos una charla”

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

INFOBAE AMÉRICA

Bolsonaro pidió al Supremo de

Bolsonaro pidió al Supremo de Brasil autorización para recibir en prisión a un asesor de Donald Trump

Banco Nacional de Panamá pide al Ejecutivo frenar ley sobre caducidad de créditos aprobada por diputados

Búnkeres, biodiversidad y misterios subterráneos: así es el Sendero de los Toblerones, la región suiza que fusiona historia bélica y naturaleza

Trump advirtió a Irán con una respuesta “nunca antes vista” si el régimen despliega minas en el Estrecho de Ormuz

Centroamérica resiste y proyecta crecimiento arriba del 3% al cierre del año