Unión de Santa Fe empata con Newell’s en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura

El Torneo Apertura ingresa en la última recta de cara a los playoffs y en Santa Fe, Unión y Newell’s abren la fecha 15 de la Zona A. El estadio 15 de Abril es la sede del partido, que tiene como árbitro principal a Fernando Espinoza y televisación a cargo de ESPN.

Unión necesitó de apenas cuatro minutos de juego para abrir el marcador en Santa Fe. Una jugada rápida a la salida de un tiro libre encontró libre a Julián Palacios, quien envió un centro a la cabeza de Marcelo Estigarribia para el 1-0 tempranero.

Sin embargo, la Lepra consiguió la igualdad de una manera casi fortuita y que debió ser analizada en la cabina VAR. Todo ocurrió a los 16 minutos tras un rebote en Estigarribia que fue en dirección a su propio arco. El arquero local Matías Mansilla alcanzó a tomar la pelota tras un rebote en el palo, pero su reacción no fue suficiente porque el balón había traspasado levemente la línea de meta. El árbitro Fernando Espinoza dejó seguir el juego, pero tras el llamado del VAR terminó convalidando el tanto de la visita.

Partido en desarrollo...

LA PREVIA

El Tatengue viene de caer 2-1 en el cierre del partido frente a Estudiantes de La Plata como visitante, por lo que los dirigidos por Leonardo Madelón buscarán una rápida revancha para no poner en riesgo la clasificación a octavos de final del certamen doméstico. Unión suma hasta el momento 19 puntos (5 triunfos, 4 empates y 4 derrotas) y está sexto en las posiciones, con el mismo puntaje que Defensa y Justicia y apenas un punto por delante de Independiente y San Lorenzo, que hoy se estaría quedando eliminado por diferencia de gol con el Rojo. El dato alentador es que jugando en el 15 de Abril, los santafesinos aún no perdieron en el año (3 victorias y 3 empates).

Por su parte, Newell’s está prácticamente sin chances de acceder a los playoffs, pero en los últimos partidos ha mejorado su rendimiento. La Lepra hace tres partidos que no pierde, con un último empate 0-0 como local ante San Lorenzo y dos victorias en fila (3-1 a Central Córdoba y 1-0 a Gimnasia de Mendoza). El elenco orientado por Frank Darío Kudelka acumula 10 puntos y su pelea está enfocada en sumar la mayor cantidad de unidades para no sufrir a futuro con la permanencia en la Liga Profesional.

De cara a los partidos finales de la primera fase del Apertura, a Unión le quedará una visita a Liniers ante el actual puntero Vélez (lunes 27/4, a las 18.45) y el encuentro pendiente de la fecha 9 en Santa Fe contra Talleres de Córdoba (con día y horario a definir por AFA). En tanto que Newell’s recibirá por la fecha 16 a Instituto (domingo 26/4, a las 17.30) y cerrará en el José Amalfitani frente al Fortín.

Formaciones:

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Yamil Possi

TV: ESPN

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA