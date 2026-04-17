Deportes

Unión de Santa Fe empata con Newell’s en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura

El Tatengue se enfrenta a la Lepra en un duelo correspondiente a la Zona A del certamen. Televisa ESPN

Guardar

El Torneo Apertura ingresa en la última recta de cara a los playoffs y en Santa Fe, Unión y Newell’s abren la fecha 15 de la Zona A. El estadio 15 de Abril es la sede del partido, que tiene como árbitro principal a Fernando Espinoza y televisación a cargo de ESPN.

Unión necesitó de apenas cuatro minutos de juego para abrir el marcador en Santa Fe. Una jugada rápida a la salida de un tiro libre encontró libre a Julián Palacios, quien envió un centro a la cabeza de Marcelo Estigarribia para el 1-0 tempranero.

Sin embargo, la Lepra consiguió la igualdad de una manera casi fortuita y que debió ser analizada en la cabina VAR. Todo ocurrió a los 16 minutos tras un rebote en Estigarribia que fue en dirección a su propio arco. El arquero local Matías Mansilla alcanzó a tomar la pelota tras un rebote en el palo, pero su reacción no fue suficiente porque el balón había traspasado levemente la línea de meta. El árbitro Fernando Espinoza dejó seguir el juego, pero tras el llamado del VAR terminó convalidando el tanto de la visita.

Partido en desarrollo...

LA PREVIA

El Tatengue viene de caer 2-1 en el cierre del partido frente a Estudiantes de La Plata como visitante, por lo que los dirigidos por Leonardo Madelón buscarán una rápida revancha para no poner en riesgo la clasificación a octavos de final del certamen doméstico. Unión suma hasta el momento 19 puntos (5 triunfos, 4 empates y 4 derrotas) y está sexto en las posiciones, con el mismo puntaje que Defensa y Justicia y apenas un punto por delante de Independiente y San Lorenzo, que hoy se estaría quedando eliminado por diferencia de gol con el Rojo. El dato alentador es que jugando en el 15 de Abril, los santafesinos aún no perdieron en el año (3 victorias y 3 empates).

Por su parte, Newell’s está prácticamente sin chances de acceder a los playoffs, pero en los últimos partidos ha mejorado su rendimiento. La Lepra hace tres partidos que no pierde, con un último empate 0-0 como local ante San Lorenzo y dos victorias en fila (3-1 a Central Córdoba y 1-0 a Gimnasia de Mendoza). El elenco orientado por Frank Darío Kudelka acumula 10 puntos y su pelea está enfocada en sumar la mayor cantidad de unidades para no sufrir a futuro con la permanencia en la Liga Profesional.

De cara a los partidos finales de la primera fase del Apertura, a Unión le quedará una visita a Liniers ante el actual puntero Vélez (lunes 27/4, a las 18.45) y el encuentro pendiente de la fecha 9 en Santa Fe contra Talleres de Córdoba (con día y horario a definir por AFA). En tanto que Newell’s recibirá por la fecha 16 a Instituto (domingo 26/4, a las 17.30) y cerrará en el José Amalfitani frente al Fortín.

Formaciones:

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Yamil Possi

TV: ESPN

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

Temas Relacionados

Unión de Santa FeNewell'sTorneo Apertura

Últimas Noticias

Masters 1000 de Madrid: sin Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic, qué argentinos se beneficiaron de las bajas

En total, son nueve los tenistas que no participarán del certamen madrileño

Masters 1000 de Madrid: sin Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic, qué argentinos se beneficiaron de las bajas

La especial dedicatoria de Barco a Panichelli tras la clasificación de Racing de Estrasburgo en la Conference League

El lateral argentino se acordó de su compatriota y compañero después de golear 4-0 al Mainz en Francia

La especial dedicatoria de Barco a Panichelli tras la clasificación de Racing de Estrasburgo en la Conference League

La patinadora argentina que se consagró campeona del mundo con 10 años: “Me siento super feliz”

La santafesina María Pía Camuglia Yost ganó la medalla de oro en la Artistic World Cup 2026 que se realizó en Buenos Aires

La patinadora argentina que se consagró campeona del mundo con 10 años: “Me siento super feliz”

Los grandes elogios de un rival directo de Alpine en la Fórmula 1 por su rendimiento: “No creo que sea una sorpresa”

Alan Permane, jefe de Racing Bulls, que integra el grupo de escuderías que pelea de la mita de la tabla, destacó el trabajo del equipo francés en el inicio de la temporada 2026

Los grandes elogios de un rival directo de Alpine en la Fórmula 1 por su rendimiento: “No creo que sea una sorpresa”

Dolor en el deporte: murió Oscar Schmidt, leyenda del básquet y máximo anotador de la historia en los Juegos Olímpicos

El brasileño tenía 68 años y fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos

Dolor en el deporte: murió Oscar Schmidt, leyenda del básquet y máximo anotador de la historia en los Juegos Olímpicos
DEPORTES
Masters 1000 de Madrid: sin Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic, qué argentinos se beneficiaron de las bajas

Masters 1000 de Madrid: sin Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic, qué argentinos se beneficiaron de las bajas

La especial dedicatoria de Barco a Panichelli tras la clasificación de Racing de Estrasburgo en la Conference League

La patinadora argentina que se consagró campeona del mundo con 10 años: “Me siento super feliz”

Los grandes elogios de un rival directo de Alpine en la Fórmula 1 por su rendimiento: “No creo que sea una sorpresa”

Dolor en el deporte: murió Oscar Schmidt, leyenda del básquet y máximo anotador de la historia en los Juegos Olímpicos

TELESHOW
Andrea del Boca habló por primera vez desde su salida de la casa de Gran Hermano: “Tengo ganas de curarme”

Andrea del Boca habló por primera vez desde su salida de la casa de Gran Hermano: “Tengo ganas de curarme”

Floppy Tesouro terminó con su tratamiento y está un paso más cerca de su recuperación: “Última intervención”

El rotundo cambio de look de Juanita Tinelli

El divertido intercambio de Wanda Nara y Martín Migueles durante el rodaje de la novela vertical

Sabrina Rojas contó cómo fue la primera cita con Pepe Chatruc: "Es ahora o nunca"

INFOBAE AMÉRICA

Extraditan desde Panamá a ciudadano iraní requerido por autoridades de Estados Unidos

Extraditan desde Panamá a ciudadano iraní requerido por autoridades de Estados Unidos

El Salvador reporta la aplicación de 80 mil dosis de la vacuna contra el VPH en una semana

Más eficiente y con menor impacto ambiental: cómo el plasma frío puede transformar gas natural en metanol

Gobierno panameño extiende control de precios de medicamentos por seis meses

Hallan en Chubut una nueva especie de dinosaurio herbívoro y de cuello largo: cómo lo descubrieron