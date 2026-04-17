Extraditan desde Panamá a ciudadano iraní requerido por autoridades de Estados Unidos

La extradición fue coordinada entre INTERPOL Panamá y autoridades de Estados Unidos. Tomada de X

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó la extradición de un ciudadano iraní, en una operación coordinada con la Policía Nacional de Panamá y la Oficina Central Nacional de INTERPOL, como parte de los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

Según el mensaje difundido por la sede diplomática, el individuo fue trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos vinculados a la exportación ilegal de tecnología sensible, un delito que forma parte de los esfuerzos por controlar el acceso indebido a recursos estratégicos.

En su pronunciamiento, la Embajada destacó que Estados Unidos agradece a Panamá por su sólida colaboración en la defensa del Estado de derecho, subrayando que este tipo de acciones conjuntas permite hacer rendir cuentas a actores involucrados en actividades ilícitas de alcance internacional.

La operación se ejecutó en el marco de los canales formales de cooperación policial, con participación directa de INTERPOL Panamá.

Este caso se suma a otras acciones recientes desarrolladas en el país en coordinación con autoridades estadounidenses. Durante esta misma semana, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen un ciudadano hondureño de 44 años, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y conspiración.

En Tocumen fue detenido un ciudadano hondureño requerido por narcotráfico. Tomada de X

El hombre fue interceptado cuando intentaba salir de Panamá con destino a El Salvador, tras ser identificado en labores de verificación migratoria y policial.

De acuerdo con la información oficial, la captura fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Nacional, INTERPOL Panamá y el Servicio Nacional de Migración, lo que permitió ubicar al individuo dentro del flujo regular de pasajeros.

Las autoridades confirmaron que el detenido mantiene requerimientos judiciales en Estados Unidos por narcotráfico internacional, lo que activó los protocolos de detención inmediata.

Estos operativos se dan en un contexto en el que Panamá mantiene colaboración activa con agencias internacionales en la persecución de delitos transnacionales, especialmente aquellos relacionados con tráfico de drogas, crimen organizado y delitos financieros.

La utilización de alertas de INTERPOL y mecanismos de intercambio de información ha permitido identificar y detener a personas requeridas por otras jurisdicciones dentro del territorio nacional.

En el primer trimestre de 2026, el país acumula 284 deportaciones y expulsiones, de acuerdo con datos oficiales. Tomada de Migración de Panamá

En paralelo, las estadísticas oficiales reflejan el volumen de acciones migratorias vinculadas a control y seguridad. Según datos del Servicio Nacional de Migración, entre enero y marzo de 2026 se registraron 284 personas deportadas o expulsadas, con una distribución equitativa entre ambos tipos de medidas.

Del total, 142 correspondieron a deportaciones y 142 a expulsiones, evidenciando una política activa de control migratorio.

El desglose mensual muestra que enero concentró 172 casos, seguido de febrero con 53 y marzo con 59, lo que refleja una disminución progresiva en el primer trimestre del año. Además, el 82% de los casos correspondió a hombres, mientras que el 18% restante fueron mujeres, según las estadísticas oficiales.

En cuanto a las principales causas, los datos indican que 134 personas fueron procesadas por ingresar de forma irregular al país, mientras que 96 estuvieron vinculadas a delitos contra la seguridad colectiva, principalmente por tráfico internacional de drogas.

También se registraron casos por antecedentes penales, estadía vencida y tráfico ilícito de migrantes, entre otras causales.

En 2025, Panamá registró 1,133 deportaciones y expulsiones, según cifras del Servicio Nacional de Migración. Tomada de Migración de Panamá

Por nacionalidad, la mayor cantidad de deportaciones y expulsiones en lo que va de 2026 corresponde a ciudadanos de Colombia, con 143 casos, seguidos por Nicaragua con 69 y Venezuela con 18, además de otros países de América Latina, Asia y África. Estas cifras evidencian la diversidad del flujo migratorio y de los perfiles sujetos a control por parte de las autoridades panameñas.

Al comparar con 2025, se observa que el año pasado cerró con un total de 1,133 deportaciones y expulsiones, de las cuales 906 fueron deportaciones y 227 expulsiones, lo que confirma que Panamá mantiene un volumen sostenido de acciones en materia migratoria y de seguridad.

En ese periodo, las principales causas estuvieron relacionadas con ingreso irregular al país, con 857 casos, así como con delitos como tráfico de drogas, antecedentes penales y otras infracciones, lo que refleja un patrón similar al observado en 2026.

Asimismo, los ciudadanos de Colombia encabezaron la lista de nacionalidades, seguidos por Nicaragua, Ecuador y otros países, consolidando una tendencia en los perfiles migratorios intervenidos.

Las recientes detenciones y extradiciones reflejan la continuidad de los esfuerzos de Panamá por fortalecer su cooperación internacional en materia de seguridad, en un entorno donde la movilidad global y el crimen transnacional requieren acciones coordinadas entre países para enfrentar los desafíos asociados.