Panamá

Extraditan desde Panamá a ciudadano iraní requerido por autoridades de Estados Unidos

La Embajada estadounidense destacó la cooperación bilateral en la defensa del Estado de derecho

Guardar
La extradición fue coordinada entre INTERPOL Panamá y autoridades de Estados Unidos. Tomada de X
La extradición fue coordinada entre INTERPOL Panamá y autoridades de Estados Unidos. Tomada de X

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó la extradición de un ciudadano iraní, en una operación coordinada con la Policía Nacional de Panamá y la Oficina Central Nacional de INTERPOL, como parte de los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

Según el mensaje difundido por la sede diplomática, el individuo fue trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos vinculados a la exportación ilegal de tecnología sensible, un delito que forma parte de los esfuerzos por controlar el acceso indebido a recursos estratégicos.

En su pronunciamiento, la Embajada destacó que Estados Unidos agradece a Panamá por su sólida colaboración en la defensa del Estado de derecho, subrayando que este tipo de acciones conjuntas permite hacer rendir cuentas a actores involucrados en actividades ilícitas de alcance internacional.

La operación se ejecutó en el marco de los canales formales de cooperación policial, con participación directa de INTERPOL Panamá.

Este caso se suma a otras acciones recientes desarrolladas en el país en coordinación con autoridades estadounidenses. Durante esta misma semana, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen un ciudadano hondureño de 44 años, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y conspiración.

En Tocumen fue detenido un ciudadano hondureño requerido por narcotráfico. Tomada de X
En Tocumen fue detenido un ciudadano hondureño requerido por narcotráfico. Tomada de X

El hombre fue interceptado cuando intentaba salir de Panamá con destino a El Salvador, tras ser identificado en labores de verificación migratoria y policial.

De acuerdo con la información oficial, la captura fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Nacional, INTERPOL Panamá y el Servicio Nacional de Migración, lo que permitió ubicar al individuo dentro del flujo regular de pasajeros.

Las autoridades confirmaron que el detenido mantiene requerimientos judiciales en Estados Unidos por narcotráfico internacional, lo que activó los protocolos de detención inmediata.

Estos operativos se dan en un contexto en el que Panamá mantiene colaboración activa con agencias internacionales en la persecución de delitos transnacionales, especialmente aquellos relacionados con tráfico de drogas, crimen organizado y delitos financieros.

La utilización de alertas de INTERPOL y mecanismos de intercambio de información ha permitido identificar y detener a personas requeridas por otras jurisdicciones dentro del territorio nacional.

En el primer trimestre de 2026, el país acumula 284 deportaciones y expulsiones, de acuerdo con datos oficiales. Tomada de Migración de Panamá
En el primer trimestre de 2026, el país acumula 284 deportaciones y expulsiones, de acuerdo con datos oficiales. Tomada de Migración de Panamá

En paralelo, las estadísticas oficiales reflejan el volumen de acciones migratorias vinculadas a control y seguridad. Según datos del Servicio Nacional de Migración, entre enero y marzo de 2026 se registraron 284 personas deportadas o expulsadas, con una distribución equitativa entre ambos tipos de medidas.

Del total, 142 correspondieron a deportaciones y 142 a expulsiones, evidenciando una política activa de control migratorio.

El desglose mensual muestra que enero concentró 172 casos, seguido de febrero con 53 y marzo con 59, lo que refleja una disminución progresiva en el primer trimestre del año. Además, el 82% de los casos correspondió a hombres, mientras que el 18% restante fueron mujeres, según las estadísticas oficiales.

En cuanto a las principales causas, los datos indican que 134 personas fueron procesadas por ingresar de forma irregular al país, mientras que 96 estuvieron vinculadas a delitos contra la seguridad colectiva, principalmente por tráfico internacional de drogas.

También se registraron casos por antecedentes penales, estadía vencida y tráfico ilícito de migrantes, entre otras causales.

En 2025, Panamá registró 1,133 deportaciones y expulsiones, según cifras del Servicio Nacional de Migración. Tomada de Migración de Panamá
En 2025, Panamá registró 1,133 deportaciones y expulsiones, según cifras del Servicio Nacional de Migración. Tomada de Migración de Panamá

Por nacionalidad, la mayor cantidad de deportaciones y expulsiones en lo que va de 2026 corresponde a ciudadanos de Colombia, con 143 casos, seguidos por Nicaragua con 69 y Venezuela con 18, además de otros países de América Latina, Asia y África. Estas cifras evidencian la diversidad del flujo migratorio y de los perfiles sujetos a control por parte de las autoridades panameñas.

Al comparar con 2025, se observa que el año pasado cerró con un total de 1,133 deportaciones y expulsiones, de las cuales 906 fueron deportaciones y 227 expulsiones, lo que confirma que Panamá mantiene un volumen sostenido de acciones en materia migratoria y de seguridad.

En ese periodo, las principales causas estuvieron relacionadas con ingreso irregular al país, con 857 casos, así como con delitos como tráfico de drogas, antecedentes penales y otras infracciones, lo que refleja un patrón similar al observado en 2026.

Asimismo, los ciudadanos de Colombia encabezaron la lista de nacionalidades, seguidos por Nicaragua, Ecuador y otros países, consolidando una tendencia en los perfiles migratorios intervenidos.

Las recientes detenciones y extradiciones reflejan la continuidad de los esfuerzos de Panamá por fortalecer su cooperación internacional en materia de seguridad, en un entorno donde la movilidad global y el crimen transnacional requieren acciones coordinadas entre países para enfrentar los desafíos asociados.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeDeportadoExtradiciónIraníEstados UnidosInterpolDelincuencia

Últimas Noticias

Gobierno panameño extiende control de precios de medicamentos por seis meses

La medida aplica a tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión

Gobierno panameño extiende control de precios de medicamentos por seis meses

Nasry Asfura se compromete a impulsar Ley de Hidrocarburos durante cumbre latinoamericana del sector combustible

El nuevo marco legal busca garantizar la calidad y cantidad de los combustibles vendidos, asegurando mayor transparencia en el mercado hondureño.

Nasry Asfura se compromete a impulsar Ley de Hidrocarburos durante cumbre latinoamericana del sector combustible

Los obispos de Nicaragua expresan apoyo al papa León XIV

El respaldo del episcopado nicaragüense, divulgado por la Arquidiócesis de Managua, se produce luego de que el mandatario estadounidense señalara supuesta debilidad del pontífice en su postura frente al conflicto en Irán

Los obispos de Nicaragua expresan apoyo al papa León XIV

Más de 2,500 médicos competirán por una residencia en la CCSS en un proceso histórico para el sistema de salud

La institución aplicará un examen único este domingo con récord de participación, en medio de esfuerzos por reducir la brecha de especialistas en Costa Rica

Más de 2,500 médicos competirán por una residencia en la CCSS en un proceso histórico para el sistema de salud

Con 88 votos a favor congreso nacional en Honduras destituye a Marlon Ochoa, Mario Morazán y otros funcionarios electorales

Diputados de la oposición advirtieron sobre una estructura política destinada a entorpecer los comicios y fomentar la narrativa de fraude electoral en Honduras

Con 88 votos a favor congreso nacional en Honduras destituye a Marlon Ochoa, Mario Morazán y otros funcionarios electorales

TECNO

Arc Raiders revoluciona el gaming y transforma la competencia en una experiencia de encuentro social

Arc Raiders revoluciona el gaming y transforma la competencia en una experiencia de encuentro social

Del estadio al e-commerce: así cambió la relación entre fútbol y tecnología

Cómo activar los radares de velocidad en Google Maps: la función ya disponible en Argentina

El secreto de Apple para la cámara del iPhone 18 Pro: la apertura variable

Cómo encontrar tiquetes baratos y saber cuál es el mejor momento para comprarlos

ENTRETENIMIENTO

Timothée Chalamet, entre el triunfo y el vértigo: la otra cara de ser la estrella de Dune

Timothée Chalamet, entre el triunfo y el vértigo: la otra cara de ser la estrella de Dune

Entre caos, improvisación y locuras épicas, The Boys cerró su historia con un final inolvidable

Paul Stanley y su invitación a “Mundo Kiss”: “Vas a sumergirte en nuestro universo”

Así luce la versión IA de Val Kilmer en el primer tráiler del western “As Deep as the Grave”

Paul Rudd y Jack Black, la dupla de amigos que conquistó Hollywood y transformó la comedia

MUNDO

Finlandia y Suecia estrenan una conexión ferroviaria de casi 3.000 km que cruza Europa de norte a sur

Finlandia y Suecia estrenan una conexión ferroviaria de casi 3.000 km que cruza Europa de norte a sur

El Parlamento de India rechazó una reforma para ampliar los escaños y aumentar la cuota femenina

Christie’s sorprende con una subasta que mezcla arte, biografía y memorias de Anna Condo

Los obispos de Nicaragua expresan apoyo al papa León XIV

En medio de las negociaciones, Donald Trump aseguró que el uranio iraní será trasladado a Estados Unidos pero el régimen lo desmintió