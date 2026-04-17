Judiciales

Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Tapia y a Toviggino: investiga los bienes del tesorero de la AFA en esa provincia

Se trata de una causa abierta en diciembre del año pasado y se detallan más de 30 propiedades y otros bienes que se sospecha que se compraron con fondos del fútbol argentino

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Pablo Toviggino
Un fiscal de Santiago del Estero investiga los bienes de Pablo Toviggino en esa provincia y pidió detenerlo Fotografía: Adrián Escandar

Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió este viernes detener al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en una causa penal abierta en esa provincia y vinculada a presuntas maniobras de lavado de dinero con bienes adquiridos allí.

El fiscal federal Pedro Simón acusó a ambos dirigentes futbolísticos por asociación ilícita agravada y lavado de activos en una investigación que involucra bienes en esa provincia, de la que es oriundo Toviggino, informaron a Infobae fuentes del caso.

De esta manera los dos quedaron imputados en una nueva causa penal que se sumó a las ya abiertas en diferentes jurisdicciones.

Allanamientos y bienes

El fiscal santiagueño pidió allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de ambos. Su investigación tiene relación con allegados a Toviggino en Santiago del Estero, que se sospecha serían parte de maniobras de lavado de dinero con fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino. La decisión sobre estos planteos deberá tomarla el juez de Tucumán Guillermo Díaz.

Según explicaron fuentes judiciales, habría 35 propiedades en esa provincia a nombre de sociedades que aparecen vinculadas a Toviggino y sus allegados.

El tesorero y Tapia ya están bajo investigación en otra causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. Precisamente la Cámara Federal de Casación debe resolver si esta pesquisa vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires o permanece en este juzgado.

Ahora se suma la acusación de Santiago del Estero vinculada según el dictamen fiscal a estancias, casas y lotes, además de vehículos registrados a nombre de distintas sociedades, participaciones en empresas e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP. El fiscal reclamó las detenciones porque sostiene que hay riesgo de fuga ante la estructura montada para cometer los delitos.

La acusación

Según la imputación, Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, habría permitido maniobras en la administración de fondos mediante transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino. Entre ellas se menciona Real Central SRL del presunto testaferro Luciano Pantano y dueña de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares.

También aparecen otras firmas que, según el fiscal, integran una red societaria y se nombra a TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturas que emitió a empresas relacionadas con el tesorero. Esta última es ya investigada en la causa que tramita en la localidad bonaerense de Campana. El expediente de Santiago del Estero se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia que llegó por correo electrónico a la fiscalía.

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