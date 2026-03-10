Juan Bautista Mahiques propuso al abogado Matías Álvarez para ser el próximo titular de la UIF

Matías Álvarez

La transición en el Ministerio de Justicia de la Nación sumó un nuevo capítulo con la propuesta de Juan Bautista Mahiques para que el abogado Matías Gabriel Álvarez asuma como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). El nombramiento de Álvarez se enmarca en una serie de cambios impulsados por la flamante gestión de Mahiques, quien asumió tras la salida de Mariano Cúneo Libarona.

La llegada de Mahiques al frente del Ministerio de Justicia coincidió con el pedido de dimisión a los responsables de organismos clave: la Inspección General de Justicia (IGJ), la UIF, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados. Esta decisión responde a la estrategia de la nueva conducción de revisar integralmente las estructuras bajo su jurisdicción. La UIF depende formalmente del Poder Ejecutivo, pero los cambios se coordinan en conjunto con el ministerio, en línea con la intención de imprimir una impronta renovadora en áreas sensibles del Estado.

Matías Álvarez es un abogado argentino con una trayectoria consolidada en el ámbito penal, especializado en criminología, narcocriminalidad y derecho penal económico. Actualmente, ejerce como Fiscal Federal Coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), donde coordina investigaciones y litigios estratégicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También integró equipos en la Justicia Federal y en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (AIAMP), donde desde 2017 oficia como co-coordinador adjunto y participa en la cooperación regional frente al crimen organizado.

La designación de Álvarez para liderar la UIF se produce poco después de que el organismo atravesara cambios internos, entre ellos la salida de Paul Starc y la llegada de Ernesto Gaspari al frente de la unidad. El organismo, responsable de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, venía de ajustar sus controles sobre la financiación de armas y de participar en una revisión internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Juan Bautista Mahiques (RS Fotos)

En el plano académico, Álvarez ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dicta cátedra en derecho penal y coordina la especialización en investigación de la delincuencia organizada. Además, colabora en programas de formación en psicología forense y participa como invitado y titular en diplomaturas y maestrías sobre lavado de dinero, crimen organizado y derecho penal económico.

Entre las publicaciones de Álvarez se cuentan artículos sobre contrabando y narcocriminalidad, así como la coautoría de la Guía de Buenas Prácticas en Materia de Drogas para la AIAMP. En 2021, integró el grupo de expertos que redactó la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Su experiencia incluye investigaciones sobre procesos urgentes y acceso a la justicia penal en la Facultad de Derecho de la UBA.

En paralelo a estos movimientos en la UIF, el Ministerio de Justicia avanza en la reorganización de otras áreas bajo su órbita. La Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Daniel Vítolo, también recibirá nuevas autoridades, en el contexto de la disputa que el Gobierno mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La IGJ había solicitado la designación de veedores para supervisar los estados contables y financieros de la AFA y sus relaciones con firmas nacionales y extranjeras.

La Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados también experimentarán cambios, aunque el propio Mahiques dejó abierta la posibilidad de que Alejandro Malik continúe en su cargo. Estas modificaciones resultan de la llegada de una nueva gestión política, que busca revisar la totalidad de las áreas bajo su control y definir los nombres que acompañarán la nueva etapa.

La transición entre la gestión saliente de Cúneo Libarona y la entrada de Mahiques se realizó a través de encuentros reservados en la Casa Rosada y con la participación de actores clave como Karina Milei y Santiago Viola, el nuevo secretario de Justicia. En las reuniones se acordó mantener las ternas propuestas para jueces y fiscales y priorizar la definición de pliegos pendientes, al tiempo que se posterga cualquier avance sobre designaciones en la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría del Pueblo.