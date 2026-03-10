Política

Juan Bautista Mahiques propuso al abogado Matías Álvarez para ser el próximo titular de la UIF

Se trata de uno de los tantos cargos clave que decidió renovar el ministro de Justicia. Quién es el candidato

Guardar
Matías Álvarez
Matías Álvarez

La transición en el Ministerio de Justicia de la Nación sumó un nuevo capítulo con la propuesta de Juan Bautista Mahiques para que el abogado Matías Gabriel Álvarez asuma como nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). El nombramiento de Álvarez se enmarca en una serie de cambios impulsados por la flamante gestión de Mahiques, quien asumió tras la salida de Mariano Cúneo Libarona.

La llegada de Mahiques al frente del Ministerio de Justicia coincidió con el pedido de dimisión a los responsables de organismos clave: la Inspección General de Justicia (IGJ), la UIF, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados. Esta decisión responde a la estrategia de la nueva conducción de revisar integralmente las estructuras bajo su jurisdicción. La UIF depende formalmente del Poder Ejecutivo, pero los cambios se coordinan en conjunto con el ministerio, en línea con la intención de imprimir una impronta renovadora en áreas sensibles del Estado.

Matías Álvarez es un abogado argentino con una trayectoria consolidada en el ámbito penal, especializado en criminología, narcocriminalidad y derecho penal económico. Actualmente, ejerce como Fiscal Federal Coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), donde coordina investigaciones y litigios estratégicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También integró equipos en la Justicia Federal y en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (AIAMP), donde desde 2017 oficia como co-coordinador adjunto y participa en la cooperación regional frente al crimen organizado.

La designación de Álvarez para liderar la UIF se produce poco después de que el organismo atravesara cambios internos, entre ellos la salida de Paul Starc y la llegada de Ernesto Gaspari al frente de la unidad. El organismo, responsable de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, venía de ajustar sus controles sobre la financiación de armas y de participar en una revisión internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Juan Bautista Mahiques (RS Fotos)
Juan Bautista Mahiques (RS Fotos)

En el plano académico, Álvarez ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dicta cátedra en derecho penal y coordina la especialización en investigación de la delincuencia organizada. Además, colabora en programas de formación en psicología forense y participa como invitado y titular en diplomaturas y maestrías sobre lavado de dinero, crimen organizado y derecho penal económico.

Entre las publicaciones de Álvarez se cuentan artículos sobre contrabando y narcocriminalidad, así como la coautoría de la Guía de Buenas Prácticas en Materia de Drogas para la AIAMP. En 2021, integró el grupo de expertos que redactó la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Su experiencia incluye investigaciones sobre procesos urgentes y acceso a la justicia penal en la Facultad de Derecho de la UBA.

En paralelo a estos movimientos en la UIF, el Ministerio de Justicia avanza en la reorganización de otras áreas bajo su órbita. La Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Daniel Vítolo, también recibirá nuevas autoridades, en el contexto de la disputa que el Gobierno mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La IGJ había solicitado la designación de veedores para supervisar los estados contables y financieros de la AFA y sus relaciones con firmas nacionales y extranjeras.

La Oficina Anticorrupción y la Oficina de Bienes Recuperados también experimentarán cambios, aunque el propio Mahiques dejó abierta la posibilidad de que Alejandro Malik continúe en su cargo. Estas modificaciones resultan de la llegada de una nueva gestión política, que busca revisar la totalidad de las áreas bajo su control y definir los nombres que acompañarán la nueva etapa.

La transición entre la gestión saliente de Cúneo Libarona y la entrada de Mahiques se realizó a través de encuentros reservados en la Casa Rosada y con la participación de actores clave como Karina Milei y Santiago Viola, el nuevo secretario de Justicia. En las reuniones se acordó mantener las ternas propuestas para jueces y fiscales y priorizar la definición de pliegos pendientes, al tiempo que se posterga cualquier avance sobre designaciones en la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría del Pueblo.

Temas Relacionados

Juan Bautista MahiquesMatías ÁlvarezUIFMinisterio de JusticiaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Jaime Durán Barba comparó la comunicación de Macri con la de Milei: “La gente hoy busca emoción, no coherencia”

El consultor político ecuatoriano analizó en Infobae al Regreso por qué los liderazgos actuales dependen de captar la atención y las emociones del público, y explicó cómo el fenómeno Milei refleja el cambio de paradigma en la comunicación política

Jaime Durán Barba comparó la

Chaco: fuerte contrapunto en redes entre el senador Jorge Capítanich y el gobernador Leandro Zdero

El legislador kirchnerista había cuestionado a los mandatarios provinciales por no defender recursos viales. “Devuelvan la plata que se llevaron en Vialidad y con la causa Cuadernos”, le retrucó Zdero

Chaco: fuerte contrapunto en redes

“Toty” Flores explicó por qué se sumó al gobierno de Espinoza en La Matanza y contó la reacción de Carrió

El referente social con pasado en la Coalición Cívica, relató cómo la crisis alimentaria y laboral en el partido lo llevó a aceptar el cargo de secretario de Economía Social y Productiva, priorizando la creación de cooperativas de trabajo

“Toty” Flores explicó por qué

Cancillería informó que más de 100 argentinos regresan al país tras el conflicto en Medio Oriente

El canciller Pablo Quirno informó que el nuevo contingente volverá en las próximas horas y se espera que mañana otro grupo regrese. Ya son más de 300 los ciudadanos que pudieron regresar de la zona en guerra

Cancillería informó que más de

Antes de terminar su mandato, Kicillof impulsará una reforma política que incluya la reelección de intendentes

Lo adelantó su ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Buscan que este año se discuta el tema, pero no aparece el proyecto de ley. La oposición empuja por la Boleta Única en Papel para el 2027

Antes de terminar su mandato,
DEPORTES
La magistral jugada del argentino

La magistral jugada del argentino Thiago Fernández en el empate entre Real Oviedo y Espanyol por La Liga de España

Indian Wells: Francisco Cerúndolo quedó eliminado ante el británico Jack Draper

El auto de medio millón de dólares que Jake Paul le regaló a su prometida Jutta Leerdam: la reacción de la campeona olímpica

Alerta en Brasil: Neymar fue excluido de la convocatoria del Santos y peligra su presencia en el Mundial 2026

Lisandro Martínez reveló el gesto de Dibu Martínez y Alexis Mac Allister tras su última lesión: “Así somos en la Selección”

TELESHOW
Eva De Dominici se sometió

Eva De Dominici se sometió a una intervención quirúrgica y se complicó: cómo sigue su salud

De Gastón Edul a Lit Killah: quiénes son todos los argentinos que pelearán en La Velada del Año 6

Luciano Castro habló por primera vez luego de su internación: "Pedí ayuda y me dieron ayuda"

Cris Morena le dedicó un video a la China Suárez por sus 34 años con el paso de la actriz por sus programas: “Feliz vida”

María Becerra relató su experiencia después de haber atravesado dos embarazos ectópicos: “No se qué me pasa”

INFOBAE AMÉRICA

Cerca de 150,000 personas en

Cerca de 150,000 personas en Panamá padecen de la enfermedad renal crónica y más de 3,000 reciben tratamiento de diálisis

Hallan en Australia los cristales más antiguos del mundo: por qué pueden ser claves para entender el origen de la Tierra

“Si la guerra seguía su curso Occidente podía estar en peligro”: el análisis de Alejandro Corbacho sobre lo que significaba para la región la escalada de tensión en Medio Oriente

El opositor Juan Pablo Guanipa anunció que un tribunal venezolano ordenó el cierre de su causa por terrorismo

Una protesta estudiantil sacude la Universidad de La Habana en medio de la crisis en Cuba