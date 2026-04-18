El llamativo cambio de look de Morena Beltrán que causó furor en redes sociales: “Volviendo a las raíces”

Morena Beltrán sorprende en redes sociales al mostrar su cambio de look a cabello castaño, alejándose de su característico rubio (Maximiliano Luna)

Lejos de sus profundos análisis futbolísticos, o de las polémicas en torno a la salida de Lucas Blondel de Boca Juniors, Morena Beltrán impactó en redes sociales al mostrar su nuevo look. La periodista compartió ante sus millones de seguidores su nueva imagen y causó furor al hacer un guiño a su infancia.

“Volviendo a las raíces”, escribió Beltrán en su cuenta de TikTok en la que compartió imágenes de su cambio de look. Lejos del rubio con el que se caracterizaba, la joven se mostró luciendo cabello castaño. En las fotos, Morena lucía un abrigo tipo trench de color beige, abotonado y con cinturón anudado a la cintura, que resalta una silueta entallada. Su pelo, de tono castaño claro con reflejos dorados, caía suelto y peinado con ondas suaves sobre los hombros. El maquillaje era discreto, con énfasis en los ojos mediante delineado y sombras neutras, además de labios en un tono nude. La joven llevaba pendientes circulares plateados y varios anillos.

Como si fuera poco, la influencer también agregó imágenes de su niñez. En la primera, la pequeña Morena lucía el pelo largo y castaño claro, con una expresión relajada y la mirada dirigida hacia un punto fuera de cuadro. Además, llevaba puesta una blusa de tela ligera con estampado de pequeñas flores en tonos celeste y rosa.

En otra de las fotos que agregó, la cuales agregaron un toque vintage a la publicación, se veía a la niña posando a dos jóvenes de mayor edad. La periodista lucía un peinado de dos coletas, vestía una camisa blanca con escudo escolar y pantalón oscuro. Ella sonreía y entrecerraba los ojos, mientras los niños mayores la rodeaban con los brazos.

El nuevo look de Morena Beltrán incluye cabello castaño claro con reflejos dorados y un peinado de ondas suaves sobre los hombros (Instagram)

Morena Beltrán eligió un trench beige ajustado y maquillaje discreto, combinando su renovada imagen con accesorios plateados y anillos (Instagram)

Imágenes inéditas de la niñez de Morena Beltrán acompañaron la publicación, mostrando similitudes con su estilo actual (Instagram)

Por último, la influence también sumó una imagen en la que aparecía sentada en el regazo de una mujer de cabello rubio. Morena llevaba una camiseta sin mangas de color oscuro y apoyaba la cabeza en el hombro de la mujer.

Más allá de los miles de likes, la publicación reunió todo tipo de comentarios humorísticos de sus seguidores, tales como: “Ahora se llama Rubia Beltrán”, “Desde ahora te llamarás Rubia Beltrán”, y “Morena tuvo que haber sido siempre MORENA”. En esa línea, figuras como Chechu Bonelli, Sofía Martínez y Caro Calvagni mostraron su apoyo.

La periodista deportiva compartió en TikTok el proceso de su transformación y se refirió al cambio como un regreso a sus raíces de la infancia (Instagram)

La periodista incluyó fotos familiares antiguas y momentos escolares, aportando un toque nostálgico y vintage a su publicación viral (Instagram)

Aún así, en la misma publicación también se hicieron notar algunos seguidores, quienes no apoyaron el cambio de look de la comunicadora: “Volvé al rubio por tu bien”, “No, le bajó el aura”, “Yo lo veo a Blondel terminando la relación” y “Pasó de la Premier a la Championship”.

Actualmente, Beltrán acompaña a su novio en su nuevo desafío de brillar en Huracán tras su salida de Boca Juniors. En ese marco, una de las imágenes más viralizadas del triunfo del Globo por 2-1 sobre Olimpo de Bahía Blanca por los 32avos de final en la Copa Argentina fue el efusivo festejo de la periodista en el tanto que convirtió Lucas Blondel. La periodista deportiva estuvo presente en el estadio Ciudad de Caseros y celebró el tanto que marcó su pareja, que derivó en el triunfo del Globo.

Figuras como Chechu Bonelli, Sofía Martínez y Caro Calvagni apoyaron públicamente a Morena Beltrán tras su decisión de renovar su imagen (Instagram)

Las redes sociales se llenaron de comentarios y memes sobre el cambio de look de Morena Beltrán, destacando su popularidad (Instagram)

El día después del triunfo, Morena Beltrán participó del programa de ESPN F90. Durante su primera intervención, la periodista se mostró con la voz disminuida y todo el panel se dio cuenta de forma inmediata. “Perdón. Estoy un poco afónica. Grité el gol de Lucas un poco fuerte. Fue un desahogo, fue mucho tiempo”, comentó la periodista.

Fiel a su estilo, Óscar Ruggeri bromeó sobre la situación y afirmó “Sos de la barra brava vos”, mientras que Beltrán hizo hincapié en que “Fue un gol especial porque fue mucho tiempo”. La periodista de 27 años reveló que estuvo acompañada de su madre y su suegra. “Lindo gol, de zurda encima. Intuye ese rebote”, describió sobre el tanto de Blondel.