El Salvador reporta la aplicación de 80 mil dosis de la vacuna contra el VPH en una semana

El acceso gratuito a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano se extiende en El Salvador hasta los 45 años para ambos sexos, superando a países vecinos. (Foto cortesía Ministerio de Salud)

El Salvador ha aplicado cerca de 80 mil dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en menos de una semana, dentro de una estrategia nacional que ahora incluye a mujeres de entre nueve y 45 años.

Así lo informó el ministro de Salud, Francisco Alabi, en declaraciones difundidas por el Noticiero Hechos de Canal 12 en sus redes sociales.

La campaña responde a la búsqueda de una cobertura más amplia para prevenir el cáncer cervicouterino, el segundo tipo de cáncer más común entre las salvadoreñas.

Según explicó Alabi, desde el inicio de la campaña, el país alcanzó un ritmo de aplicación sostenido en todo el territorio. “Ya llevamos cerca de 80 mil dosis de la vacuna, ese es un dato muy importante que refleja cómo la población está haciendo uso de esta herramienta que se ha puesto a disposición en la administración del presidente Bukele,” señaló el ministro.

El funcionario subrayó que la inmunización está disponible de manera gratuita en todas las unidades de salud y que brigadas realizan visitas casa por casa para ampliar el alcance. “Actualmente, está rondando cerca de entre diez mil a catorce mil dosis diarias,” detalló el funcionario.

Autoridades del Ministerio de Salud destacan la gran aceptación de la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), con cerca de 80,000 dosis aplicadas desde su inicio. Esta iniciativa busca prevenir el cáncer cervicouterino, la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en el país./ Noticiero Hechos

La ampliación del rango de edad para la inmunización se consolidó como uno de los principales cambios en el esquema nacional de vacunación. Según confirmó el Ministerio de Salud a Infobae, el acceso gratuito a la vacuna cuadrivalente Gardasil 9 se extendió a todas las mujeres de nueve a 45 años, superando el esquema anterior que limitaba la cobertura gratuita hasta los 21 años. La medida también incluye a niños de nueve a once años.

Las autoridades señalaron que la decisión posiciona a El Salvador como uno de los países con el rango de inmunización más amplio de Centroamérica, y recalcaron el impacto económico de la política, ya que la dosis puede costar hasta 400 dólares en el sector privado.

El Ministerio de Salud enfatizó que la vacuna protege frente a nueve cepas del Virus del Papiloma Humano, y puede prevenir en casos de cáncer cervicouterino causados por variantes de alto riesgo. “Esta vacuna puede prevenir hasta el setenta por ciento de los casos de cáncer cervicouterino causados por ciertas variantes de este virus,” explicó Alabi.

El funcionario agregó que la estrategia nacional contempla no solo la vacunación, sino también la identificación mediante pruebas avanzadas como la PCR, y la terapia térmica para tratar lesiones detectadas en etapas tempranas. “No solo la identificación, no solo la prevención, sino que también el tratamiento oportuno,” puntualizó.

El Ministerio de Salud reporta entre diez mil y catorce mil dosis de la vacuna VPH aplicadas diariamente en todo el país. (REUTERS/Jose Cabezas)

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer cervicouterino sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres en América Latina. En 2023, El Salvador reportó una incidencia de 15,2 casos por cada 100,000 mujeres y una tasa de mortalidad de 8,4 por cada 100,000. Según el Global Cancer Observatory de la OMS, en el país se registraron 627 nuevos casos y 367 muertes por esta enfermedad durante ese año.

En la región de las Américas, la OPS resalta que las tasas de mortalidad por cáncer cervicouterino en América Latina y el Caribe triplican las de América del Norte. La OPS advierte que, si persiste la tendencia actual, las muertes por cáncer cervicouterino en la región superarán las 46,000 en 2030.

La estrategia salvadoreña se alinea con los objetivos globales fijados por la OMS, que plantea alcanzar el 90% de cobertura de vacunación en niñas, el 70% de cobertura de tamizaje a los 35 y 45 años, y el 90% de atención en mujeres diagnosticadas. El Salvador ha fortalecido la prevención con la introducción de la vacuna y la implementación de pruebas de detección de alta precisión, como la PCR, junto al tratamiento inmediato de lesiones precancerosas.

Desde 2008, el país ha desarrollado el modelo “screen-and-treat” (identificar y tratar), reconocido por la OMS como efectivo en contextos de recursos limitados.

La ampliación de la cobertura de la vacuna Gardasil 9 también busca eliminar barreras de acceso, especialmente en áreas rurales y sectores sociales que enfrentan dificultades económicas. El ministro Alabi destacó que la medida responde a la necesidad de incrementar la cobertura y fortalecer la prevención de enfermedades vinculadas al VPH.