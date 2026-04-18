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Tras la victoria de Newell’s, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual: los posibles cruces del playoff

La Lepra se llevó un valioso triunfo ante Unión en el inicio de la fecha 15

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Newell's se llevó una valiosa victoria en cancha de Unión (Crédito: Fotobaires)
Newell's se llevó una valiosa victoria en cancha de Unión (Crédito: Fotobaires)

La fecha 15 del Torneo Apertura comenzó este viernes con el triunfo de Newell’s por 3-2 ante Unión en el estadio 15 de abril de Santa Fe y seguirá durante este sábado en una agenda marcada por el Superclásico del domingo entre River Plate y Boca Juniors.

El Tatengue inició arriba como local por el gol de Marcelo Estigarribia en el primer cuarto de hora, pero la Lepra aprovechó dos tiros de esquina para darlo vuelta en solamente 11′. El 1-1 fue causado por el arquero Matías Mansilla, que metió la pelota en su arco por accidente después de un rebote en el palo, y Jerónimo Russo sentenció la remontada con un disparo desde afuera del área tras un rechazo defensivo. Juan Ignacio Ramírez selló el 3-1 en la segunda parte y Lucas Menossi descontó para el dueño de casa, que podría terminar la jornada fuera de los playoff, mientras que la Lepra se escapa del fondo.

A falta de completar esta fecha, sumado a la 16 y la 9 que está pendiente, los cruces de los playoffs podrían deparar diferentes caminos para los equipos clasificados hasta el momento: River Plate recibiría a Defensa y Justicia, Boca Juniors se mediría a Rosario Central, Independiente visitaría a Independiente Rivadavia en Mendoza y habría clásico cordobés entre Belgrano y Talleres, entre otras eliminatorias a partido único en la cancha del mejor ubicado.

Este sábado habrá cuatro partidos para dar continuidad a la jornada. Desde las 15 se medirán Gimnasia La Plata y Estudiantes de Río Cuarto en el Bosque. Más tarde, Instituto recibirá en Alta Córdoba a Estudiantes (17:15), Independiente será local de Defensa y Justicia en Avellaneda (19:30) y Argentinos Juniors le bajará el telón al día ante Atlético Tucumán en La Paternal (21:45).

El domingo tendrá como plato principal el clásico a partir de las 17 entre Millonarios y Xeneizes. Antes, a las 13:30, Aldosivi y Racing abrirán la agenda en Mar del Plata. Además, Rosario Central-Sarmiento y Talleres-Deportivo Riestra animarán las acciones en el último turno (20:30).

La jornada culminará el lunes con seis encuentros. Barracas Central será anfitrión de Belgrano a las 15. Desde las 17:15 habrá dos duelos en simultáneo con Central Córdoba-Platense y Banfield-Independiente Rivadavia. El cruce más atractivo del día será San Lorenzo-Vélez (19:30) y la grilla se completará con dos compromisos al unísono: Gimnasia (Mendoza)-Lanús y Tigre-Huracán (21:45).

Estos serían los partidos del playoff en el Torneo Apertura

  • Vélez vs. Tigre
  • Estudiantes vs. Barracas Central
  • Lanús vs. Huracán
  • Boca Juniors vs. Rosario Central
  • Belgrano vs. Talleres
  • Argentinos vs. Unión
  • River Plate vs. Defensa y Justicia
  • Independiente Rivadavia vs. Independiente

El cronograma completo de la fecha 15

UNIÓN 2-3 NEWELLS

Sábado 18 de abril

15:00 - Gimnasia (LP) vs. Estudiantes (Río Cuarto)

17:15 - Instituto vs. Estudiantes (LP)

19:30 - Independiente vs. Defensa y Justicia

21:45 - Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán

Domingo 19 de abril

13:30 - Aldosivi vs. Racing

17:00 - River Plate vs. Boca Juniors

20:30 - Rosario Central vs. Sarmiento

20:30 - Talleres vs. Deportivo Riestra

Lunes 20 de abril

15:00 - Barracas Central vs. Belgrano

17:15 - Central Córdoba vs. Platense

17:15 - Banfield vs. Independiente Rivadavia

19:30 - San Lorenzo vs. Vélez

21:45 - Gimnasia (Mendoza) vs. Lanús

21:45 - Tigre vs. Huracán

La tabla de posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual

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