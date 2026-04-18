El llanto de Zoe Bogach tras su primera crisis universitaria: “Tengo miedo de que me vaya mal”

La exparticipante de Gran Hermano comenzó la facultad y no pudo con la frustración de los primeros días (Video: Tik Tok)

Zoe Bogach eligió mostrar sin filtros el momento de crisis que atraviesa, en plena tensión entre la exposición pública, los compromisos laborales y el inicio de la vida universitaria. La influencer, que desde hace meses combina su trabajo en medios, streams y redes sociales con la facultad, compartió un video llorando en sus historias, donde puso en palabras el peso de sostener múltiples obligaciones y la angustia que la situación le genera.

La publicación no solo generó empatía y repercusión entre sus seguidores, sino que también abrió un debate sobre la presión que enfrentan los jóvenes cuando todo parece superponerse. “Me voy a poner un filtro porque estoy frustrada”, comenzó Zoe, visiblemente angustiada. Entre lágrimas y con la voz quebrada, explicó el motivo de su malestar: “Necesito un consejo de alguien que vaya a la universidad porque se vienen los parciales y tengo mucho miedo. Tengo miedo de que me vaya mal”.

En ese marco, la influencer reconoció que, aunque pensaba tomarse la facultad con calma, la realidad fue otra: “Nunca pensé llegar a este punto porque quería tomarme con calma la facultad, pero hago otras cosas con mi vida, trabajo con las redes, voy a streams y programas y no tengo mucho tiempo para estudiar”.

Zoe fue honesta respecto al choque entre el ritmo vertiginoso de su vida profesional y la exigencia académica: “Estudio canto, coach y tengo muchas cosas para hacer. Es mi primera crisis universitaria, no quiero. No es fácil”. La joven se sinceró sobre la dificultad de equilibrar todas sus actividades y la presión constante: “Me encanta esta vida también, ir a programas y streams, pero a veces te juega en contra eso”. Así resumió el dilema de quienes encuentran oportunidades laborales que crecen, pero sienten que el tiempo no alcanza.

Zoe Bogach, visiblemente afectada y entre lágrimas, compartió su angustia después de vivir un difícil momento relacionado con la facultad

La influencer también confesó que su estado de salud empeoró la situación: “Estoy enferma, tengo la nariz tapada. La estoy pasando mal”, agregó, mostrando que el combo emocional y físico terminó por desbordarla. “Estoy con un coso que me echo en el pecho para que se me abran las fosas nasales y la garganta... Estoy pasando mal”, relató, sumando detalles sobre el malestar que atraviesa.

“Bueno, listo, me descargué. Ahora sí, comenten, dale, comenten que me vaya directamente a internarme, porque es lo que me comentan. Y la realidad es que en este momento estoy, ¿eh? Estoy para esos”, concluyó Zoe, dejando ver la mezcla de alivio, resignación y hasta autocrítica que acompaña el momento.

Zoe Bogach contó las dificultades que enfrenta en su carrera universitaria

El video generó una ola de mensajes: muchos seguidores compartieron su empatía, recordando sus propias crisis universitarias y la dificultad de sostener agendas exigentes; otros, en cambio, criticaron la exposición y la “falta de perspectiva” que atribuyen a la influencer por hablar de crisis desde una posición de privilegio. Más allá de las opiniones encontradas, Zoe Bogach puso sobre la mesa una discusión cada vez más común en la generación multitarea: la presión de cumplir en todos los frentes, la ansiedad por el futuro, el miedo a no estar a la altura y la necesidad de pedir ayuda y mostrarse vulnerable.

Al compartir su crisis sin filtros, Zoe abrió una puerta a la conversación sobre salud mental, autoexigencia y el desafío de transitar la universidad sin renunciar a los sueños ni a las oportunidades. En esa honestidad, su testimonio se volvió espejo y disparador de un debate genuino sobre los límites y las demandas a las que se enfrentan los jóvenes hoy.

En definitiva, la catarsis pública de Zoe Bogach dejó al descubierto no solo la vulnerabilidad propia de una etapa de transición, sino también la urgencia de hablar sobre salud mental, límites y realidades detrás de la exposición digital. Su crisis universitaria, lejos de ser un caso aislado, reflejó la tensión permanente entre el deseo de crecer profesionalmente y la exigencia académica, abriendo un espacio para repensar el modo en que se transita la vida adulta bajo la mirada constante de las redes y la presión de estar siempre a la altura.