El Coventry City de Frank Lampard logró un ascenso histórico y jugará la Premier League tras 25 años

Frank Lampard deslumbró a propios y extraños en una cancha de fútbol y, ya como entrenador, tuvo pasos por Chelsea, Everton y Derby County, pero su mejor versión la logró esta temporada en el Coventry City: el cuadro inglés aseguró el ascenso a la Premier League con una deslumbrante campaña en el Championship y regresa a la Primera División después de 25 años.

El empate de este viernes por la fecha 43 ante Blackburn Rovers por 1-1 como visitante en el Ewood Park le brindó el punto que necesitaba para asegurarse una de las plazas directas. Es el líder del campeonato con 86 puntos y le sacó 13 unidades con 12 por jugar al tercero (Millwall, 73), que estaría yendo a un playoff con Southampton, Middlesbrough y Hull City por el tercer ascenso. Ipswich está segundo (75) y subiría junto a The Sky Blues.

El plantel de Lampard empezó abajo en el resultado por el gol de Ryoya Morishita a los 54 minutos para el Blackburn Rovers, pero el festejo de Bobby Thomas para la igualdad definitiva expuso la algarabía de la visita y la frustración del local, que quedó a cinco puntos del descenso con toda la jornada por disputar.

Los festejos del Coventry City tras sellar el ascenso a la Premier League

El ascenso cosechado con cuatro fechas de antelación enmarcó un torneo espectacular del club que navegó las aguas turbulentas de la cuarta categoría en la temporada 2017/18 y, en menos de una década, alcanzó tres ascensos. Esta es su sexta temporada en la Segunda División. Es el cuadro más goleador del curso con 85 tantos y la tercera valla menos vencida, por detrás de Ipswich y Middlesbrough. Aventaja por 11 puntos a su escolta, que tiene dos partidos menos.

Su principal figura es Haji Wright, siendo el máximo goleador del equipo y el segundo en la tabla general con 16 tantos en 36 compromisos. Solo es superado por Zan Vipotnik (21), del Swansea City. Además, cuenta con otros estandartes como los delanteros Brandon Thomas-Asante y Ellis Simms.

El caso puntual de Wright es llamativo porque nació en los Estados Unidos, tiene 28 años, mide 1.91 de altura, surgió en la Academia de Los Ángeles Galaxy y llegó al club a mitad de 2023 proveniente del Antalyaspor de Turquía. A pesar de jugar en el ascenso, fue convocado por Mauricio Pochettino para tres amistosos de 2025 y podría jugar el Mundial con su país.

El histórico Frank Lampard, DT del Coventry City, feliz por el ascenso de su equipo a la Premier League (Reuters/Jason Cairnduff)

Para Frank Lampard, esta experiencia se trata de una redención como entrenador porque tuvo varias frustraciones en el cargo: en Derby County perdió la definición por el ascenso contra Aston Villa en 2019 y, luego de emigrar al Chelsea, perdió la Supercopa de Europa de ese año contra Liverpool por penales y la FA Cup 2019/20 frente a Arsenal.

Dejó los Blues a principios de 2021 y volvió al ruedo en 2022 con un Everton muy comprometido con el descenso. Lo mantuvo en la Primera División, pero dejó el cargo en los primeros días de 2023. En abril de ese año, regresó al Chelsea de manera interina hasta final de temporada. Ya con Enzo Fernández en el plantel, fue eliminado por Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League 2022/23.

El hombre de 47 años asumió en el Coventry City en octubre de 2024 con el equipo en los últimos lugares y lo llevó a pelear por el ascenso, pero cayó en las semifinales contra Sunderland. Lejos de dar un volantazo, la dirigencia creyó en el proyecto y Super Frankie acumula 43 victorias, 16 empates y 20 derrotas en 79 partidos dirigidos. Tiene contrato hasta junio de 2027.

Ahora, Frank Lampard buscará que este sea el puntapié de una carrera en ascenso para poder replicar lo que fue su trayectoria al otro lado de la línea de cal. Como futbolista, jugó 13 temporadas en Chelsea, es ídolo del club y ganó múltiples títulos, entre ellos la Champions League 2011/12 y 3 Premier League.