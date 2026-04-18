Magui Bravi confirmó su separación de Octavio Cattaneo a dos años del nacimiento de su primer hijo

La modelo se refirió a su separación con su marido y habló del mundo de la soltería

Lejos de la alegría por los premios internacionales de sus películas, y a más de dos años del nacimiento de su primer hijo, Magui Bravi confirmó su separación de Octavio Cattaneo. La modelo no pudo ocultar su tristeza cuando fue consultada por su relación en medio de una entrevista.

Todo sucedió cuando Bravi se encontraba participando de un ciclo de cocina en Puerto Madero, frente al Puente de la Mujer. “¿Tu marido qué dice de todo esto?”, le consultó el conductor de Pisco.tv sin conocer la situación actual de la bailarina. Con la mirada puesta en el piso, y sin saber bien cómo responder, Magui atinó a decir: “Mi marido...no está, no estaría más”.

En ese momento se escucha a una voz, fuera de cámara, decir: “Cortalo. Vamos a cortar esta parte, se separó”. Entre gestos de risa e incomodidad, Bravi reafirmó: “Me separé. No pasa nada igual”. Fue entonces cuando el conductor se disculpó y argumentó: “Uh, pero pará, yo leí la rutina...”. Luego, la misma voz detrás de cámara agregó: “Es muy reciente”.

Magui Bravi fue consultada por su marido en un ciclo de cocina y, entre risas e incomodidad, confesó frente a cámaras que su relación con Octavio Cattaneo llegó a su fin

Con la idea de seguir adelante, el conductor trató de consentirla: “Bueno, ahora te espera un mundo bravo”. Asustada por el futuro, la invitada lanzó: “Qué miedo. O sea, ¿vos estás soltero?”, a lo que el comunicador resaltó: “No, hacés bien en tener miedo. Este es un mundo muy duro. Sí, hace diez años”.

Así las cosas, Bravi quiso saber cómo era el mundo de la soltería: “¿Y cómo es el mundo de estar soltero? Contame”. Entre risas, el conductor explicó: “Tuve una sola novia en la Universidad. Y nunca más tuve nada. Entonces, vos me decís: “¿Cómo es este mundo?” Es un mundo injusto, de mucho rechazo. Y de baja autoestima”.

Ante dicha explicación, Magui pidió más ayuda: “Pará, dame tres consejos, qué tengo que saber”.

Magui Bravi contó cómo vive la reciente ruptura y expresó sus miedos sobre el mundo de la soltería, en una charla con mucho humor y espontaneidad

“No es consejo, es como un paralelismo. Vas a ir a una concesionaria de auto usado. Es como el mercado de los usados. De los autos con algún ruidito. Pasa que la estamos, la estamos arruinando. Queremos que te vayas más contenta de lo que llegaste”. Para tratar de ponerle humor a la situación, la bailarina trazó otro paralelismo: “¿Vos decís que el mundo de la soltería es como, es como esas plataformas que venden cosas usadas?”.

Tras las risas, el conductor agregó: “Pero capaz conseguís algo barato. Tenés que estar atenta, también cuando salen oportunidades. Yo tengo la teoría de que las buenas personas están muy poco tiempo en el mercado y enseguida consiguen ya su nueva pareja, ¿viste? Y demás. Capaz no pasa”.

La separación de Bravi y Cattaneo se produce dos años después del nacimiento de Galileo. La bailarina y el arquitecto se conocieron cuando el día a día de Bravi estaba lejos de las luces y las cámaras. En ese entonces ella trabajaba como azafata en una aerolínea y estudiaba filosofía. Así comenzaron un noviazgo que duró siete años y que culminó en la etapa de mayor exposición de la actriz. Todo sucedió después de su paso por Bailando por un sueño cuando su figura explotó en la televisión, su pareja entró en crisis y se distanciaron. Luego él viajó a España para realizar un master en Administración de Empresas.

Magui Bravi: “Mi marido… no está, no estaría más”: la confesión en vivo de su separación

Sin embargo, a los pocos meses retomaron la relación. “Nos separamos un rato y después volvimos, pero hoy en día los cuento como todos juntos”, había explicado en marzo de 2023. Así, después de tres años de distanciamiento, pero en el que nunca cortaron el diálogo, la pareja volvió a estar unida en 2018 y se casaron a comienzos del año pasado.

Con cinco meses de embarazo, la actriz había contado la feliz noticia de que Galileo estaba en camino. En ese entonces, ella y su pareja todavía no se habían decidido por el nombre. Sin embargo, Magui reveló que estaban entre dos opciones. “Es algo que estamos discutiendo... Hay uno muy exótico y uno un poquito más conocido, largos los dos. Pero quiero que tenga mi apellido también”, había contado en Cortá por Lozano, en Telefe.