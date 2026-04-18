Preocupación por la salud del actor Mario Alarcón, internado desde el 31 de marzo: la palabra de su hijo sobre su estado

Mario Alarcón en la película El Portal

La preocupación por la salud del actor Mario Alarcón aumentó tras su reciente internación y su cuadro clínico cardiovascular. Su hijo aportó tranquilidad al informar avances favorables en la evolución médica del artista.

El actor argentino de 78 años, se encuentra hospitalizado desde el 31 de marzo, cuando ingresó de urgencia al hospital Durand por insuficiencia cardíaca y problemas respiratorios.

Su hijo Matías Alarcón, que también es actor, emitió un comunicado donde explicó cómo se desarrolló el cuadro de salud de su padre: “Después fue derivado a la Clínica de la Esperanza, donde encontraron que sufrió una isquemia y notaron una miocardiopatía, por lo que lo fueron estabilizando”.

La salud se volvió a resentir el último fin de semana, señaló: “Hace cinco días tuvo un nuevo episodio respiratorio y lo tuvieron que intubar”.

Según Matías, la situación actual es estable: “Hoy, por suerte, ya le sacaron el respirador; está lúcido y se siente bien”.

En lo sucesivo, explicó en un mensaje que le envió a Teleshow y otros medios vía whatsapp, que “ahora el foco es seguir tratando la insuficiencia cardíaca. El plan es que, una vez que su corazón esté estabilizado, pueda ser dado de alta con medicación y quizás, más adelante, implantarle un CDI, que es un dispositivo que funciona como marcapasos, desfibrilador y sincronizador para su corazón”.

Mario Alarcón emocionado al recibir el premio ACE de Oro en 2022 (Télam)

Trayectoria artística de Mario Alarcón

Nacido en Rosario el 24 de junio de 1945, Mario Alarcón descubrió su vocación actoral gracias al estímulo de una profesora durante su etapa escolar. En su adolescencia, compaginó la participación en radioteatros con estudios de abogacía y desempeñó funciones como locutor durante el servicio militar en Formosa.

En 1968 se radicó en Buenos Aires y profundizó su formación en el Teatro Nacional Cervantes y la Comedia Nacional, donde contó con el respaldo de referentes como Augusto Fernandes y Jesús Berenguer. De la mano de Alfredo Alcón, con quien actuaba en Hamlet, obtuvo su primer papel cinematográfico, considerada una experiencia determinante para su proyección en la pantalla grande.

Recordando ese debut, Mario Alarcón siempre destacó la influencia de David Kohon, el director, y remarcó el valor de haber compartido el protagonismo con Alcón, figura central del teatro nacional.

El teatro compone el eje principal de su carrera. Integró el elenco estable del Teatro San Martín y protagonizó más de 60 obras, entre las que se encuentran títulos como “El avaro”, “Mateo”, “Jettatore” y “La vis cómica”, pieza distinguida tanto por la crítica como por el público.

La impronta internacional de Alarcón incluye actuaciones en Francia, donde llevó al escenario un espectáculo de tangos junto al Tata Cedrón y bajo la dirección de Laura Yusem. Más tarde, participó en giras a Italia y Rusia con la obra “Stéfano”, de Enrique Santos Discépolo, dentro del elenco del Teatro San Martín.

En años recientes, el actor consolidó su presencia en los escenarios principales de la Argentina a través de roles protagónicos y nuevos desafíos creativos.

El actor rosarino Mario Alarcón con el ACE de Oro que ganó en 2022 (Télam)

Reconocimientos y legado

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Mario Alarcón recibió distinciones como el Premio ACE de Oro en 2022 por su labor en “La vis cómica”, escrita y dirigida por Mauricio Kartun, el Premio Konex de Platino y el reconocimiento del ACE como Actor de comedia.

En el ámbito cinematográfico, se destacó con su interpretación del juez Fortuna Lacalle en “El secreto de sus ojos”. Esta participación le permitió trabajar en otras producciones de cine y televisión, donde dejó su marca en series como “Los Simuladores” y “Entre Caníbales”. Esta última le valió una nominación al premio Martín Fierro, ampliando el alcance de su extensa trayectoria.

Desde 2023, Mario Alarcón asumió un papel central en el Teatro San Martín, reafirmando su vigencia y demostrando que su vínculo con el escenario permanece tan sólido como al inicio de su carrera.