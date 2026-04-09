Judiciales

Causa Cuadernos: el ex titular de Vialidad Nacional en el kirchnerismo Nelson Periotti comenzó a ser indagado

El ex funcionario tiene arresto domiciliario condenado en otra causa penal, Vialidad y se trasladó a Comodoro Py para exponer ante el Tribunal Oral Federal 7

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El ex titular de Vialidad Nacional durante el kirchnerismo Nelson Periotti comenzó este jueves a prestar declaración indagatoria en el caso Cuadernos, aunque anticipó su intención de hablar sin responder preguntas.

“Mi nombre no figura en ninguno de esos cuadernos de esta causa”, dijo sobre los escritos del remisero Oscar Centeno. “No entiendo la acusación por la que ya hace siete años tuve que pasar por un allanamiento, secuestro de mis bienes” y “casi un mes de cárcel”.

El ex funcionario dijo que no entiende de qué se lo acusa y no sabe de qué tiene que defenderse.

Periotti, de 80 años, está detenido con prisión domiciliaria condenado en la causa Vialidad y se trasladó a Comodoro Py 2002 para prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 7. El ex funcionario recordó cómo fue detenido y también dijo que le ofrecieron ser arrepentido y se negó.

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos se reanudó así con una nueva tanda de declaraciones indagatorias a empresarios acusados y a ex funcionarios.

Al inicio de la audiencia, el empresario Alberto Ángel Padoán (integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario) se negó a declarar.

El Tribunal Oral Federal 7 tiene previsto escuchar además a Rubén David Aranda (presidente de Chimen Aike S.A.), Miguel Ángel Marconi (directivo de Supercemento S.A.I.C.), Mario José Maxit (director comercial de Isolux Ingeniería S.A.), César Arturo De Goycoechea (director de Isolux Corsán Argentina S.A.),

También se presentarán Sergio Hernán Passacantando (exgerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad y exempleado de la financiera Inverness S.A. entre 2003 y 2005),y Sandro Férgola (exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador general de Vialidad).

Causa Cuadernos - Cristina Fernández de Kirchner - Comodoro Py
El juicio Cuadernos se realiza de manera semipresencial en los tribunales de Comodoro Py Fotografía: Maximiliano Luna

El juicio

La ex presidenta es juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Entre los imputados principales hay ex funcionarios de su gobierno como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López. Las audiencias continúan en base a un cronograma dispuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

Empresarios que hablaron de pagos ilegales

Causa Cuadernos - Comodoro PY
Los jueces de Comodoro PY (Foto: RSFotos)

En la audiencia del martes último, Jorge Balán, presidente de Industrias Secco, declaró ante el tribunal y aceptó responder únicamente las preguntas de su defensa. Balán explicó el rol de su empresa durante el kirchnerismo y detalló cómo participaban en licitaciones públicas. Durante su testimonio, afirmó: “Roberto Baratta me pidió que hiciera un aporte para la campaña del oficialismo. Sí o sí debía aportar, no me pidió monto ni nada. Decidí hacerlo, fue una decisión mía. Cometí la falta de no haber pedido recibo”. Reconoció haber realizado tres entregas de dinero, pero sostuvo que ninguna de ellas estuvo vinculada a que los funcionarios “hicieran o dejaran de hacer” algo relacionado con sus funciones.

En una jornada previa, el empresario Alberto Tasselli relató ante los jueces un esquema de pedidos de dinero atribuidos también al acusado ex funcionario del ex Ministerio de Planificación Federal Baratta. Tasselli vinculó estos pedidos a supuestos aportes de campaña y describió presiones para concretarlos: “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”.

El empresario recordó una frase que atribuyó al entonces mano derecha de De Vido: “No te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos”. Tasselli declaró que le informaron que los pagos eran para la campaña, y reconoció haber entregado un total de 300 mil dólares. Tasselli señaló que dejó de pagar cuando ya no encontró formas de continuar haciéndolo.

Fue el remisero de Baratta, Oscar Centeno, quien escribió los cuadernos durante los viajes que hacía para el funcionario y detalló el recorrido para recolectar esos supuestos pagos ilegales. El chofer arrepentido ya pasó a prestar declaración indagatoria pero optó por guardar silencio, lo que derivó en planteos de las defensas que se reiteraron ante cada negativa a declarar de los imputados colaboradores porque no pueden preguntarles y confrontar así sus acusaciones.

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