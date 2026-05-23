Judiciales

$LIBRA: confirmaron que un “memo” sobre un supuesto acuerdo que mencionaba a Milei se editó en el celular de Novelli

Lo determinó un nuevo informe técnico de la DATIP, que advirtió que no se puede acreditar que haya sido enviada a terceros. Las conclusiones ya fueron incorporadas a la causa por el escándalo de la fallida criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei

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Milei y Mauricio Novelli
El trader Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei

Un nuevo análisis del teléfono de Mauricio Novelli concluyó que el lobista imputado en la causa $LIBRA trabajó sobre un borrador de nota que detallaba puntos principales de un presunto acuerdo por 5 millones de dólares, condicionado a pasos que debían darse en torno al presidente Javier Milei en relación a compromisos con Hayden Davis, el creador de la fallida criptomoneda.

En sus conclusiones, la DATIP sostuvo que “se confirma que el contenido textual estuvo presente en la aplicación Apple Notes del dispositivo y que el usuario interactuó con dicha nota —mediante apertura, edición o modificación— en los momentos registrados”.

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“Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”, en posible alusión a Hayden Davis, impulsor del token $LIBRA. Así comenzaba el “memo” encontrado como una imagen en el teléfono en un primer análisis de la DATIP a fines del año pasado. Y seguía: “$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto”, “$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis”, “$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina”.

El teléfono de Novelli
La imagen de la nota con un presunto acuerdo que involucraba a Milei detallada en el nuevo informe de la DATIP

El nuevo informe fue recibido por el fiscal federal Eduardo Taiano el 18 de mayo pasado, en respuesta a un requerimiento que hizo en abril sobre esa nota. También preguntó si fue “remitida o recibida por algún contacto, ya sea por mensaje o por e-mail, o en caso de ser posible se indique el contexto en donde fue hallada la misma”.

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Las conclusiones

Ahora, la fiscalía incorporó a la investigación por el escándalo de la criptomoneda cuyo lanzamiento promocionó Milei en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025 la respuesta a su pedido: se concluyó que las imágenes analizadas -la nota- existieron “en la aplicación Apple Notes del dispositivo” de Novelli.

“En síntesis, se concluye que las imágenes analizadas son artefactos generados por el subsistema Intents de iOS que contienen el texto de una nota que existió en la aplicación Apple Notes del dispositivo. Si bien no es posible acreditar su envío a terceros por las aplicaciones examinadas, se confirma que el contenido textual estuvo presente en la aplicación Apple Notes del dispositivo y que el usuario interactuó con dicha nota —mediante apertura, edición o modificación— en los momentos registrados", detalló el informe al que tuvo acceso Infobae.

Los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal informaron que " no se detectó ningún registro ni referencia que vincule los nombres de los archivos analizados con una actividad de envío o recepción".

“Por lo tanto, no hemos encontrado evidencia técnica que permita confirmar que estas imágenes específicas hayan sido transmitidas o traficadas a través de los canales de comunicación del dispositivo” como por ejemplo SMS, WhatsApp, WhatsApp Business o Facebook Messenger, detallaron.

El nuevo informe de la DATIP concluyó así que las imágenes con el texto “hi guys, this is the final agreement as discussed with H” no fueron halladas en chats ni correos electrónicos, sino que eran “artefactos” generados automáticamente por el sistema operativo iOS a partir de la interacción del usuario -Novelli- con la aplicación Apple Notes. Se analizaron dos archivos PNG encontrados en un primer estudio del iPhone de Novelli. Los especialistas explicaron que la carpeta donde se encontró la imagen de la nota funciona como un “repositorio de previsualizaciones que el sistema crea para Siri, widgets y sugerencias contextuales”.

Los detalles del análisis

También determinaron que las imágenes fueron generadas mientras el usuario utilizaba la aplicación Notes de Apple. Para llegar a esa conclusión cruzaron registros de las bases de datos “knowledgeC” y “Biome”, que almacenan actividad del sistema, y detectaron coincidencias temporales entre la creación de las imágenes y el uso de la app “com.apple.mobilenotes”.

Según la DATIP, las imágenes no fueron capturas de pantalla hechas manualmente sino miniaturas “renderizadas automáticamente por iOS” mientras el usuario abría, editaba o modificaba notas.

Mauricio Novelli y su socio también investigado Manuel Terrones Godoy en la Casa Rosada
Mauricio Novelli y su socio también investigado Manuel Terrones Godoy en la Casa Rosada

El informe también señala que la nota original ya no estaba almacenada en la base principal de Apple Notes (“NoteStore.sqlite”). Los especialistas analizaron tanto la base activa como restos eliminados, páginas libres y archivos WAL para intentar recuperar el contenido, pero no encontraron rastros adicionales del texto investigado.

Taiano ya preguntó al Gobierno en febrero sobre la existencia de algún contrato, y desde la Secretaría General de la Presidencia le respondieron que no hay registros de ningún acuerdo “confidencial” entre el creador de LIBRA y Milei para la implementación y desarrollo de Blockchain y criptomonedas en el país.

El 30 de enero de 2025, poco antes del lanzamiento de Libra, se registró un encuentro en la Casa Rosada entre el Presidente, Novelli, el estadounidense Hayden - que había viajado al país especialmente- y otros especialistas cripto. Hubo foto y posteo presidencial en X al respecto. Y casi de inmediato transferencias por montos millonarios del creador de LIBRA a cuentas vinculadas a los investigados. La imagen del supuesto acuerdo encontrada en el iPhone de Novelli se generó el 11 de febrero de 2025. El lanzamiento de la criptomoneda con el tuit de Milei ocurrió el 14 de ese mes.

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