Judiciales

Un joven caminaba de noche y cayó dentro de un pozo en la vereda: casi 20 años después, ordenan pagarle más de $9 millones

La Justicia civil condenó a la empresa de agua. El accidente ocurrió una noche de abril de 2007, cuando el demandante no advirtió la ausencia de una tapa en la vía pública. Aunque la empresa intentó culpar a la víctima, el tribunal confirmó su responsabilidad

Guardar
Google icon
Primer plano de una persona caminando por una calle mojada de noche, con botas marrones y pantalones oscuros. Luces de la ciudad se reflejan en el asfalto.
La Justicia condenó a una empresa estatal de servicios públicos por un accidente en una vereda sin tapa ni señalización en el oeste del Gran Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia Nacional en lo Civil resolvió condenar a una empresa estatal de servicios públicos tras una demanda por daños y perjuicios. El fallo se dictó en el contexto de un accidente ocurrido en la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde un joven sufrió lesiones al caer en un pozo sin tapa ni señalización en una vereda.

El hecho que originó el litigio se produjo en la noche del 24 de abril de 2007, cuando el reclamante caminaba por la vereda. Durante el trayecto, la falta de iluminación y de advertencias lo llevó a caer en un pozo de aproximadamente metro y medio de lado, que se encontraba sin protección. El expediente judicial detalla que el sitio carecía de cualquier tipo de identificación que alertara sobre el peligro.

PUBLICIDAD

La demanda apuntó contra la empresa de servicios, la municipalidad local y otras empresas ligadas a la propiedad frentista, reclamando una suma inicial de poco más de 72.000 pesos, a la que debían añadirse intereses y costas. El reclamo incluyó distintos conceptos: incapacidad física, daño psíquico, daño moral, tratamiento psicológico, gastos de traslado y gastos médicos y de farmacia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El joven reclamante sufrió fractura de pie y una incapacidad parcial del 9,75%, según los peritajes del expediente judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Sanatorio, hospital, centro médico, centro de medicina, sistema de salud, turnos médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Sanatorio, hospital, centro médico, centro de medicina, sistema de salud, turnos médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las demandadas rechazaron integralmente los hechos y argumentaron diversas excepciones, entre ellas la prescripción de la acción y la falta de legitimación en su contra. Una de las empresas solicitó la citación de su aseguradora, que reconoció la existencia de la cobertura pero adhirió a la defensa de prescripción. El proceso transitó por distintas incidencias procesales, incluida la desvinculación de la municipalidad y la confirmación parcial de la prescripción por parte de la cámara de apelaciones.

PUBLICIDAD

El Juzgado Nacional en lo Civil n.° 95 analizó las pruebas del expediente, entre ellas actuaciones penales, testimonios y peritajes médicos y de ingeniería. Según el fallo, el reclamo se funda en las reglas del Código Civil anterior, considerando que el accidente se produjo antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial actual. El magistrado explicó que el daño constituye el presupuesto central de la responsabilidad civil y que, tratándose de una cosa inerte —como una tapa de conducto—, corresponde aplicar la responsabilidad objetiva prevista por el artículo 1113.

El juzgado determinó que la carga probatoria recaía sobre el reclamante, quien debía acreditar el hecho y el contacto con la cosa riesgosa. Una vez establecida esa conexión, la empresa demandada solo podía eximirse si probaba la culpa exclusiva de la víctima, la intervención de un tercero o el caso fortuito. El análisis del expediente incluyó la inspección ocular realizada durante la investigación penal, donde se dejó constancia de la existencia del pozo sin tapa ni señalización y la posible pertenencia del conducto a la red de agua.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El juzgado impuso una indemnización de nueve millones treinta mil pesos por incapacidad física, daño moral y gastos médicos y de farmacia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Testigos que presenciaron el accidente y otros que declararon sobre el estado del lugar coincidieron en identificar la tapa como parte del sistema de la empresa de servicios. Uno de ellos presenció el tumulto generado tras la caída, mientras que otro ratificó la descripción de los hechos dada por el reclamante. El hospital que atendió a la víctima confirmó la atención recibida la noche del accidente y la internación por fractura de pie.

La perito ingeniera civil aportó un informe en el que analizó el estado de la vereda años después del hecho y concluyó que el accidente pudo haber ocurrido tal como fue relatado en la demanda. Aportó fotografías donde se observa la tapa reparada y con la inscripción de la empresa de agua. Este informe no fue objetado por las partes.

El peritaje médico determinó que el reclamante presentaba una incapacidad parcial y permanente del 9,75% debido a fractura de metatarsiano y rigidez de tobillo, lesiones que afectaron su movilidad y repercutieron en sus actividades cotidianas y laborales. El informe fue impugnado, pero el especialista ratificó sus conclusiones tras responder las observaciones de las partes.

Hombre sentado en un sillón frente a una mujer que toma notas en un cuaderno. La sala tiene ventana, plantas y una mesita con caja de pañuelos.
El reclamo incluyó daño psíquico y tratamiento psicológico, pero la perito psicóloga descartó secuelas incapacitantes en la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aspecto psicológico también fue evaluado durante el proceso. La perito psicóloga descartó la existencia de un daño psíquico incapacitante, señalando que el hecho no constituyó un trauma según los criterios técnicos y que el reclamante mantenía la capacidad de adaptación a la realidad. No recomendó tratamiento psicológico futuro.

La sentencia valoró la edad del reclamante (20 años al momento del accidente), su entorno familiar y ocupación, y consideró que los porcentajes de incapacidad debían analizarse en función de la afectación concreta en su vida laboral y social, no solo como un dato numérico.

El juzgado fijó la indemnización en tres rubros principales: incapacidad física, daño moral y gastos médicos y de farmacia. Para la incapacidad física y sus consecuencias, se estableció una suma de seis millones de pesos. El reclamo por daño psíquico y tratamiento psicológico fue desestimado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La sentencia estableció que la empresa demandada no logró acreditar ninguna causal de eximición de responsabilidad civil prevista por la ley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al daño moral, el juez consideró que las lesiones físicas y el impacto en la vida cotidiana justificaban el reconocimiento de un perjuicio extrapatrimonial, que fijó en tres millones de pesos. Los gastos médicos y de traslado fueron estimados en treinta mil pesos, sin exigir comprobantes exhaustivos debido a la naturaleza del accidente.

El magistrado justificó el monto total de la condena, que excedió la suma inicial reclamada, al señalar que el demandante había supeditado su pedido a lo que demostrara la prueba durante el proceso. De este modo, el total de la sentencia ascendió a nueve millones treinta mil pesos.

El fallo ordenó que la empresa de servicios abone esa suma en un plazo de diez días desde la firmeza de la resolución, con intereses calculados desde el momento del accidente hasta la fecha del fallo, y luego a la tasa establecida por la Cámara Nacional en lo Civil.

Tres personas con bufandas y suéteres caminan por una acera arbolada en Buenos Aires, con edificios clásicos y un cielo nublado de fondo.
El caso resaltó la responsabilidad objetiva de empresas de servicios por accidentes causados por su infraestructura deficiente en espacios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las costas del proceso fueron impuestas a la parte demandada, de acuerdo con el principio general de que quien resulta vencido debe asumir esos gastos. Se especificaron los honorarios de los abogados y peritos intervinientes, calculados según las leyes aplicables y el valor de las unidades arancelarias vigentes.

La sentencia subrayó que la empresa demandada no logró probar ninguna de las causales que la eximirían de responsabilidad. Para el juzgado, quien circula por una vereda no habilitada como zona de peligro no está obligado a extremar precauciones extraordinarias, por lo que la conducta del reclamante no influyó en el daño sufrido.

El expediente, tras un extenso trámite que incluyó excepciones y recursos de las partes, finalizó con una condena concreta a la empresa de servicios, dejando a salvo que otras empresas y la municipalidad local quedaron fuera del proceso por resoluciones previas.

Temas Relacionados

Accidentes en la vía públicaDaños y perjuiciosIndemnizaciónResponsabilidad civil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No hay palabras que calmen la ausencia”: la emoción del ex vocero de la Armada al recordar a la dotación del ARA San Juan

En la recta final del juicio, el contralmirante Enrique Balbi declaró como testigo y destacó la “camaradería” de los submarinistas. Pensó en los familiares y dijo:“Es una herida abierta”. A su vez, validó el accionar del comandante Fernández

“No hay palabras que calmen la ausencia”: la emoción del ex vocero de la Armada al recordar a la dotación del ARA San Juan

$LIBRA: confirmaron que un “memo” sobre un supuesto acuerdo que mencionaba a Milei se editó en el celular de Novelli

Lo determinó un nuevo informe técnico de la DATIP, que advirtió que no se puede acreditar que haya sido enviada a terceros. Las conclusiones ya fueron incorporadas a la causa por el escándalo de la fallida criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei

$LIBRA: confirmaron que un “memo” sobre un supuesto acuerdo que mencionaba a Milei se editó en el celular de Novelli

Se fracturó una pierna al salir de un sanatorio, ganó el juicio, pero la Cámara revocó el fallo: deberá pagar los gastos judiciales

El hecho ocurrió en 2014. Según la denuncia, una mujer, de 59 años, tropezó con una tapa de aluminio y en la caída sufrió una grave lesión. Aunque en primera instancia le dieron la razón, los jueces del tribunal de apelaciones revirtieron la sentencia

Se fracturó una pierna al salir de un sanatorio, ganó el juicio, pero la Cámara revocó el fallo: deberá pagar los gastos judiciales

Cayó un mueble del escenario durante una función de teatro y golpeó a un espectador: deberán pagarle más de $15 millones

La víctima tenía 70 años y estaba sentada en la primera fila. Aunque la defensa sostuvo que el hombre se había cambiado de butaca, la Cámara de Apelaciones ratificó la responsabilidad del lugar. El tribunal elevó la indemnización, tras el planteo del demandante de que el “feroz proceso inflacionario” había vuelto irrisoria la suma fijada en primera instancia

Cayó un mueble del escenario durante una función de teatro y golpeó a un espectador: deberán pagarle más de $15 millones

La investigación contra Adorni cambia de manos temporalmente y la conducirá el fiscal de la causa ANDIS

El fiscal Gerardo Pollicita pidió licencia y será subrogado por Franco Picardi. Cómo continúa la causa que puso bajo la lupa el patrimonio del jefe de Gabinete

La investigación contra Adorni cambia de manos temporalmente y la conducirá el fiscal de la causa ANDIS

DEPORTES

Llegó a River como el “mejor zaguero de Sudamérica”, sufrió el descenso contra Belgrano y ahora cultiva su propia granja en Paraguay

Llegó a River como el “mejor zaguero de Sudamérica”, sufrió el descenso contra Belgrano y ahora cultiva su propia granja en Paraguay

Los 7 futbolistas que preocupan a Scaloni por sus lesiones antes de anunciar la lista de convocados al Mundial

Qué fue de la vida de los futbolistas de River Plate y Belgrano de Córdoba que disputaron la Promoción de 2011

Cómo les fue a los convocados por Scaloni en la prelista de Argentina para el Mundial 2026 en su último partido de la temporada

Un futbolista falló un gol imposible con el arco vacío y se viralizó en redes: “Tiene que retirarse”

TELESHOW

El recuerdo de Rodrigo Bueno: los amores del seductor que vivió al límite y dejó una huella imborrable

El recuerdo de Rodrigo Bueno: los amores del seductor que vivió al límite y dejó una huella imborrable

La reflexión de Martín Slipak sobre el éxito en el mundo de la actuación: “Desconfío de los actores que creen que son buenos”

Cine, lengua de señas y puente entre culturas: Emilio Insolera, el actor ítalo argentino que es sordo y conquista el mundo

Diego y Omar Romay: “Billy Elliot es ese tipo de historia que interpela tanto a los padres como a los más chicos”

Pampita causó furor con su nuevo look: longitud, volumen y ondas amplias

INFOBAE AMÉRICA

Un militar israelí murió en un ataque con dron del grupo terrorista Hezbollah al norte de Israel

Un militar israelí murió en un ataque con dron del grupo terrorista Hezbollah al norte de Israel

Pakistán espera alojar una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán “muy pronto”

Cómo el aerosol de melaza podría terminar con el mal aliento en perros, según un estudio

FAS hace historia, derrota a Águila y lidera el palmarés del fútbol salvadoreño

Detenidos por ataque armado en Guatemala: se hacían pasar por vendedores de pan