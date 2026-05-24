Judiciales

Piden enviar a juicio la causa contra el policía acusado de agredir a una jubilada en la misma marcha en la que hirieron a Grillo

La querella incluyó un planteo para que investiguen desde los jefes del operativo hasta la exministra de seguridad Patricia Bullrich

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Marcha de jubilados - Congreso - 21 de mayo
Fotografía: RS Fotos

Tanto la fiscalía como la querella que representa a la jubilada Beatriz Blanco solicitaron la elevación a juicio de la causa contra el policía federal Nicolás Emanuel Céspedez, en el marco de los violentos incidentes que se registraron en una de las marchas de jubilados en inmediaciones del Congreso Nacional.

La imputación es por el delito de lesiones leves dolosas, previsto en el art. 89 del Código Penal, agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad en carácter de autor.

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En el planteo de la querella se destacó que “el propio Céspedez reconoce haber ocasionado la caída de la víctima al piso”. Enfatizó que aunque el policía “se escudó en que se trató de un supuesto acto reflejo, lo cierto es que el argumento no es más que un vano intento de mejorar su situación procesal”.

El caso de Blanco se dio en la misma manifestación en que resultó gravemente herido el reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo expediente ya fue elevado a juicio oral y recayó en el Tribunal Oral Federal 6. El acusado es el gendarme Héctor Jesús Guerrero.

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El fotógrafo Pablo Grillo fue herido de gravedad durante una manifestación de jubilados EFE/ Str
El fotógrafo Pablo Grillo fue herido de gravedad durante una manifestación de jubilados EFE/ Str

Por esta razón, fuentes judiciales le explicaron a Infobae que es posible que si el juzgado federal resuelve elevar a juicio la causa de Blanco, podría terminar acumulada con el proceso del Grillo.

Pedido de extracción de testimonio

Los abogados de Beatriz Blanco reclamaron la extracción de testimonios y profundización de la investigación con el propósito de establecer “la posible coautoría mediata en aparatos organizados de poder, en cabeza de la por entonces ministra de seguridad, Patricia Bullrich”.

Según la acusación “no se puede descartar que el aquí procesado haya actuado en el marco de un plan sistemático del actual gobierno nacional para desalentar la protesta social”.

En ese aspecto, requirieron a la jueza María Servini que disponga el allanamiento del Ministerio de Seguridad, a los fines de secuestrar comunicaciones entre el organismo y las fuerzas de seguridad federales que actuaron el día de los hechos.

La investigación

La causa se basa en los incidentes violentos registrados durante la marcha de los jubilados del día 12 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Congreso. En esa ocasión se sumaron simpatizantes de diferentes clubes de fútbol.

Según quedó registrado por la cobertura de medios periodísticos, Beatriz Blanco fue rociada con gas pimienta, sufrió un empujón por parte de personal policial y cayó al piso en posición de decúbito dorsal.

Beatriz Blanco, jubilada herida en la Marcha del Congreso
Beatriz Blanco, jubilada herida en la Marcha del Congreso

Blanco relató en su declaración que “cuando estaba en el suelo el mismo policía que me atacó extrajo una lata y me rocío con gas pimienta en la cara y los ojos. Yo no estaba consciente, pensé que me estaba muriendo”. Luego fue trasladada al Hospital Argerich.

Los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo-craneano sin pérdida de la conciencia con herida cortante en región occipital, por lo que se debieron practicarle sutura. En consecuencia, se le indicaron curaciones, control y analgésicos.

En su descargo, Céspedez negó los hechos imputados y describió que “como muchas veces ha ocurrido, en distintas marchas sociales, se produjeron ataques provenientes de personas que se manifestaban contra los policías”, e individualizó a Blanco como una de los agresores.

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