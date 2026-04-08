Rituales de iniciación en hockey femenino: “Jamás hubo abuso sexual”, afirmó la madre de una de las jóvenes acusadas

La Justicia de Mendoza reactivó la causa por presunto abuso sexual durante un ritual de iniciación en un club de hockey femenino

La Justicia de Mendoza reabrió la investigación de una denuncia por presunto abuso sexual en un club de hockey femenino. El caso refiere a hechos ocurridos hace tres años, en el contexto de un ritual de iniciación a nuevas jugadoras. Ahora, dos de las integrantes quedaron formalmente imputadas. La madre de una de las jóvenes señaladas como responsable, según el expediente, apuntó a una versión tergiversada de lo sucedido y rechaza cualquier connotación delictiva.

El caso cobró notoriedad tras la decisión judicial de avanzar en la causa, que implica a diez jugadoras. Según informaron las fuentes judiciales, la denuncia inicial surgió a partir de la intervención del abogado del club. La presunta víctima declaró haber padecido situaciones humillantes y abusivas durante la bienvenida. El expediente fue archivado en primera instancia, pero la querella solicitó su reapertura.

La madre de una de las jóvenes señaladas como responsable de llevar adelante los abusos, según detalla la denuncia, quien prefirió no revelar su nombre, sostuvo en diálogo con Infobae en Vivo: “Jamás hubo abuso sexual. Las pruebas periciales lo demuestran y la causa es producto de una falsedad”.

Dos jugadoras de hockey femenino están formalmente imputadas tras la reapertura de la investigación en Mendoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles de la causa y testimonios involucrados

La madre relató los antecedentes del caso. Explicó que el episodio se produjo durante una tarde en el club, en un vestuario. Allí, seis jugadoras participaron en juegos de bienvenida. De acuerdo con el expendiente, presentado por Luciana Rubinska en Infobae Al Amanecer, la denunciante sostuvo que fue obligada a desnudarse y que se utilizó una morcilla en las actividades, lo que la familia de la imputada negó enfáticamente.

“Fue parte de un juego de bienvenida. Nadie obligó a nadie y todas podían retirarse si no se sentían cómodas”, señaló la madre. Afirmó que las supuestas prácticas con connotación sexual no ocurrieron y aclaró que “las chicas se quedaron con calzas, nunca estuvieron desnudas frente a los demás”.

Consultada sobre la acusación de haber puesto una morcilla cerca de los genitales, respondió: “Eso no es cierto. Hubo objetos en los juegos, pero nunca se usaron de manera aberrante ni humillante. Todo está fuera de contexto”.

Opinión de la familia y versiones encontradas

Según la madre de la imputada, el relato se transformó por diferencias entre las familias involucradas y por la intervención mediática. “El único problema que planteó la denunciante al principio fue que no le gustó ser filmada”, explicó, y aseguró que, después de ese episodio, las imágenes fueron eliminadas.

La denuncia describe prácticas humillantes en un vestuario durante los juegos de bienvenida a nuevas integrantes del equipo (Pexels)

La mujer consideró que el proceso judicial fue impulsado por intereses económicos. Expresó: “La intención real de la querella es cobrar cerca de cien millones de pesos. Han incluido hasta un viaje de estudios a Europa dentro de su reclamo”.

La madre subrayó que las pericias oficiales no encontraron pruebas de abuso y que la fiscalía especializada había dado por cerrado el caso, pero la apelación de la querella mantuvo la causa activa. Agregó: “Nuestras hijas han sido señaladas injustamente y difamadas en redes sociales. La fiscal del caso determinó que no existió delito”.

Estado actual del expediente y perspectiva judicial

En la actualidad, solo dos de las diez jugadoras permanecen imputadas formalmente, aunque las familias esperan nuevas citaciones. “A mi hija aún no la imputaron, pero estamos esperando la notificación”, indicó la entrevistada. Sostuvo que el proceso avanzó debido a la “presión mediática” y señaló que “los abogados de la querella son conocidos por impulsar causas en la prensa sin fundamentos legales”.

La investigación seguirá su curso. Las familias de las acusadas ya aportaron videos y fotos de los momentos posteriores al supuesto hecho, donde, según describen, “todas estaban riendo y celebrando juntas”. Según la madre, estos registros contradicen el relato de la víctima.

El proceso judicial sigue en curso mientras el juez analiza las pruebas y decide si se archiva el caso de abuso en el club de hockey femenino (Pexels)

Ante la consulta sobre si considera apropiado el uso de objetos como una morcilla en el vestuario, respondió: “El objeto en sí no significa nada. Lo que importa es el uso, y acá no se hizo nada fuera de lugar”.

La mujer reiteró su confianza en la inocencia de su hija y de sus amigas. “Somos familias unidas que jamás permitirían que una integrante sufriera. Las chicas son amigas y hablaron de cuidarse entre ellas”, subrayó.

Declaraciones y próximos pasos

El proceso judicial continúa en Mendoza. “Lo primero que hicieron las chicas al recibir la notificación de imputación fue declarar. Tienen bronca, impotencia y necesitan aclarar todo”, comentó la madre sobre la reacción de las jóvenes señaladas.

La familia de la joven señalada decidió hablar públicamente tras meses de silencio. “No salimos antes porque confiábamos en que la Justicia resolvería; ahora necesitamos que se conozca nuestra versión”, afirmó.

Las familias consideran que el expediente permanecerá abierto hasta que el juez determine si se archivará o no. Según la madre: “No tienen una sola prueba en contra de nuestras hijas y confiamos en que todo esto se va a aclarar”.

Todo el desarrollo judicial y las repercusiones sociales generadas en el club de Mendoza seguirán en análisis mientras avanza la investigación.