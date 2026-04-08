La escribana declaró que Adorni le compró el departamento de Caballito a las jubiladas en 12 cuotas sin interés

El jefe de Gabinete Manuel Adorni y la escribana Adriana Nechevenko

La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró como testigo este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados en 12 cuotas sin interés.

Ese es el acuerdo al que llegaron con las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes están citadas a prestar declaración testimonial el jueves como ex propietarias de la unidad ubicada en la calle Miró al 500.

Infobae pudo saber de fuentes judiciales que la escribana afirmó no tener detalles del origen de los fondos con los que Adorni compró las tres viviendas en las que ella intervino: la de Caballito, otro departamento en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Además, el fiscal Pollicita le pidió acceder a conversaciones de su celular que pudieran ser de interés para la causa. La escribana dijo que no lo tenía.

Nechevenko también escrituró el departamento que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea. Y en esa transacción volvió a repetirse una operatoria similar, según reconoció la testigo.

En ese caso, Adorni accedió a un financiamiento de 100.000 dólares de parte de la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio.

Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó en 24 cuotas, con un interés del 11%, según indicó la escribana a la Justicia.

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