Qué dejó la cumbre de la OTAN: el respaldo a Ucrania, la tensión con Trump y el polémico regalo de Erdogan

La cumbre de la OTAN ratificó el respaldo a Ucrania con un nuevo compromiso europeo de asistencia militar

La última cumbre de la OTAN dejó en evidencia que la guerra en Ucrania ya no es el único foco de preocupación para Occidente. Mientras los países europeos acordaron reforzar la asistencia militar a Kiev con un nuevo paquete de armamento, la decisión de Donald Trump de ordenar ataques contra objetivos iraníes durante el encuentro abrió un nuevo frente de tensión entre Estados Unidos y sus aliados. En paralelo, un llamativo regalo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la reunión.

Durante el análisis realizado en Infobae al Mediodía, el especialista en política internacional Andrei Serbin Pont repasó los principales ejes de una cumbre atravesada por conflictos simultáneos, intereses contrapuestos y gestos diplomáticos cargados de simbolismo.

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Uno de los anuncios más importantes fue el compromiso asumido por los países europeos de incrementar el apoyo militar a Ucrania. Según explicó Serbin Pont, la alianza acordó destinar más de 70.000 millones de euros en armamento durante los próximos dos años, en un contexto en el que el conflicto con Rusia atraviesa uno de sus momentos más delicados.

La ofensiva contra Irán generó malestar en gobiernos europeos que priorizan contener la guerra entre Rusia y Ucrania (REUTERS/Jonathan Ernst)

"El gran compromiso por parte de los países europeos es verter más de setenta mil millones de euros en armamento para Ucrania durante los próximos dos años“, señaló el analista. A su entender, la decisión responde a la necesidad de sostener el esfuerzo bélico de Kiev mientras continúan los ataques sobre infraestructura estratégica en territorio ruso y Moscú mantiene la presión sobre el frente de combate.

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Sin embargo, la agenda de la cumbre quedó rápidamente atravesada por la escalada en Medio Oriente. Mientras los líderes debatían el futuro de la seguridad europea, Trump autorizó operaciones militares contra objetivos iraníes, una decisión que, de acuerdo con Serbin Pont, generó un fuerte malestar entre varios de los gobiernos presentes.

"Estados Unidos estuvo ordenando ataques contra objetivos en Medio Oriente durante la presencia de Trump en Ankara, lo cual hizo enojar a un montón de los países que estaban participando“, afirmó.

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Para el especialista, la reacción europea tuvo una explicación concreta: muchos gobiernos consideran que una nueva escalada con Irán solo profundiza la inestabilidad internacional cuando el principal objetivo de la OTAN sigue siendo contener la guerra entre Rusia y Ucrania.

La decisión de Donald Trump de ordenar ataques contra objetivos iraníes abrió una tensión entre Estados Unidos y sus aliados en la OTAN (REUTERS/Jonathan Ernst)

"La sensación era: ‘Encima que no es nuestro conflicto y que nos ha metido a todos en este quilombo, estás acá llevando adelante operaciones militares contra Irán cuando todo lo que queremos es que se acabe esa guerra. No da más esa guerra’“, describió Serbin Pont al reconstruir el clima que predominó entre varios de los asistentes.

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El analista explicó que el detonante de la respuesta estadounidense fue el ataque iraní con drones contra embarcaciones vinculadas al transporte de gas y petróleo en el estrecho de Ormuz, un episodio que terminó por romper las negociaciones que Washington mantenía abiertas con Teherán.

En ese contexto, recordó una frase pronunciada por Trump que sintetizó el cambio de escenario. "Se ha acabado el memorándum de entendimiento. Esto no parece otra guerra de fin de semana, sino realmente un colapso en esas negociaciones“, citó Serbin Pont, al describir cómo el presidente estadounidense justificó la ofensiva militar.

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El insólito regalo de Erdogan que desató un problema diplomático

Además de los debates estratégicos, la cumbre dejó una escena inesperada que rápidamente ocupó espacio en la agenda internacional. Erdogan entregó un obsequio personalizado a cada uno de los mandatarios participantes, aunque varios recién descubrieron su contenido cuando regresaban a sus respectivos países.

Recep Tayyip Erdogan entregó en la cumbre de la OTAN un revólver Sarsilmaz SR38 grabado con el nombre de cada mandatario (Photo by Eitvydas Kinaitis/OFFICE OF THE LITHUANIAN PRESIDENT/AFP)

"Erdogan es muy bueno dando regalos“, comentó Serbin Pont con ironía. ”Algunos se enteraron cuando estaban volviendo a casa qué era lo que les había dado y era un poquito polémico, sobre todo cuando estaban pasando por la seguridad del aeropuerto“.

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El presente consistía en un revólver Sarsilmaz SR38, completamente funcional, grabado con el nombre de cada líder, acompañado por munición y una tarjeta en la que se aclaraba que el arma estaba exenta de controles de exportación.

Las consecuencias no tardaron en aparecer. Según relató el especialista, "el primer ministro de Bélgica, cuando llegó a su país y abrieron el regalo, dijeron: ‘Ah, pero esto es un arma’. La tuvieron que entregar a la policía aeroportuaria“.

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Turquía ganó protagonismo dentro de la OTAN por su peso militar, su industria de defensa y su influencia regional (Photo by Alastair Grant/POOL/AFP)

La situación fue diferente en otros casos. El primer ministro británico decidió dejar el revólver bajo custodia de la embajada del Reino Unido en Turquía, mientras que la presidenta de la Comisión Europea planea donar el arma —una vez desactivada— a un museo militar. En tanto, Países Bajos informó que el revólver será inutilizado antes de regresar al país.

Para Serbin Pont, el episodio fue mucho más que una anécdota. En su opinión, también reflejó la forma en que Erdogan busca proyectar la influencia de Turquía dentro de la OTAN.

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Turquía gana protagonismo dentro de la OTAN

Más allá del episodio del regalo, el especialista destacó que Turquía atraviesa un momento de creciente peso estratégico dentro de la alianza atlántica.

"Turquía hoy en día es el ejército más grande de los miembros de la OTAN, un enorme productor de armamento. Además, asume un rol muy importante en Siria“, explicó Serbin Pont al analizar la posición que ocupa el gobierno de Erdogan en el nuevo mapa geopolítico.

El regalo de Erdogan provocó repercusiones diplomáticas y obligó a varios líderes a entregar, custodiar o inutilizar el arma (Mustafa Kamaci/Oficina de Prensa Presidencial/Imagen cedida a través de REUTERS)

Ese crecimiento no solo se explica por su capacidad militar, sino también por el lugar que ocupa en la industria de defensa y por su influencia sobre varios de los conflictos abiertos en la región.

Incluso el obsequio entregado a los mandatarios fue interpretado como una demostración de esa fortaleza. "Venía con balas, efectivamente. Es un Sarsilmaz SR38 completamente funcional“, describió el analista, antes de cerrar con una reflexión en tono distendido sobre la repercusión que tuvo el regalo: ”Muchos no lo lograron apreciar. Gran revólver para tener ahí en la oficina. Pero, además, estaba grabado con el nombre de cada uno de ellos“.

Entre el compromiso europeo para reforzar el apoyo a Ucrania, la preocupación por la escalada entre Estados Unidos e Irán y los gestos de poder exhibidos por Turquía, la cumbre de la OTAN volvió a mostrar que las principales discusiones de la alianza ya no se limitan al frente ruso. También reflejan una creciente disputa por el liderazgo, las prioridades estratégicas y la forma en que Occidente busca responder a un escenario internacional cada vez más inestable.

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