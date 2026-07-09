Estas son las 5 personas más buscadas por el FBI: ofrecen hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura

El FBI mantiene como prioridad en 2026 a cinco fugitivos buscados por asesinato, narcotráfico, crimen organizado y fraude financiero, con recompensas de hasta 10 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FBI mantiene en su lista prioritaria a cinco fugitivos buscados por delitos de alto impacto, entre los que figuran asesinato, narcotráfico transnacional, crimen organizado y fraude financiero, con recompensas que alcanzan los 10 millones de dólares para quienes aporten información que conduzca a su captura. La actualización, vigente al segundo semestre de 2026, involucra a autoridades de Estados Unidos, América Latina y Europa, debido a la magnitud y alcance internacional de los casos según el Departamento de Justicia.

De acuerdo con información oficial publicada por el FBI y reportes de agencias como Reuters, la estrategia institucional contempla incentivos económicos, operativos conjuntos y canales seguros de denuncia, en el marco del Rewards Program y el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP) del Departamento de Estado. La decisión de mantener a estos cinco individuos como prioridad responde a evaluaciones periódicas sobre el nivel de riesgo, la gravedad de los delitos y la capacidad de evadir la justicia a través de redes de apoyo internacional.

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Las investigaciones y operativos en curso encuentran respaldo en acuerdos bilaterales y la colaboración de agencias policiales de diferentes países. El FBI enfatiza la necesidad de la cooperación ciudadana y de organismos extranjeros para enfrentar organizaciones criminales que operan a través de fronteras, según declaraciones institucionales recogidas por Reuters y confirmadas en documentos públicos del Departamento de Justicia.

¿Quién es Wilver Villegas-Palomino y por qué lo busca el FBI?

Wilver Villegas-Palomino es considerado por el FBI uno de los principales líderes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, con base en Colombia y operaciones identificadas en varios países de América y Europa, según el portal oficial del Departamento de Justicia. Las autoridades estadounidenses le imputan cargos federales por coordinar envíos de grandes volúmenes de droga hacia Estados Unidos, así como por orquestar operaciones de lavado de dinero a través de una red transnacional.

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La recompensa para quien aporte información que permita su detención asciende a 5 millones de dólares, en el marco del Rewards Program del Departamento de Estado. Las investigaciones han documentado la capacidad de Villegas-Palomino para evadir la justicia mediante el uso de identidades falsas y el apoyo logístico de células operativas en diferentes países. El FBI sostiene que su captura resultaría clave para debilitar una de las rutas más activas de tráfico de estupefacientes entre Sudamérica y Norteamérica, según informes institucionales consultados por Reuters.

Wilver Villegas-Palomino es buscado por liderar una red de tráfico internacional de cocaína desde Colombia y por coordinar lavado de dinero, con una recompensa de 5 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Omar Alexander Cardenas está en la lista de los más buscados?

Omar Alexander Cardenas fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por su presunta participación en un asesinato registrado el 15 de agosto de 2019 en Sylmar, California, así como por huir para evitar ser procesado, de acuerdo con reportes oficiales del FBI. Cardenas, nacido en California en 1995, está acusado de disparar varias veces contra un hombre en un centro comercial al aire libre, provocando su muerte.

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El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles emitió una orden de arresto tras imputarle el delito de asesinato, mientras que en septiembre de 2021 se emitió una orden federal por fuga. El FBI precisa que Cardenas mide entre 1,68 y 1,70 metros, pesa entre 240 y 300 libras, y suele llevar barba y gafas graduadas. La recompensa ofrecida por información que conduzca a su captura alcanza 1 millón de dólares. Las autoridades instan a la ciudadanía a no intentar detenerlo y a comunicarse únicamente a través de los canales oficiales, según la información institucional disponible en la página del FBI.

Omar Alexander Cardenas integra la lista de los más buscados del FBI por un asesinato en Sylmar, California, y por huir para evitar ser procesado, con una recompensa de 1 millón de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el historial criminal de Yulan Adonay Archaga Carias, alias “Porky”?

Yulan Adonay Archaga Carias, conocido como “Porky”, es señalado como uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras, según el Departamento de Estado y el FBI. La acusación formal lo vincula con la coordinación de actividades de narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsión y lavado de dinero, con ramificaciones en Centroamérica y Estados Unidos. Archaga Carias es considerado responsable de la importación de grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense y de mantener vínculos con otras organizaciones criminales regionales, según documentos oficiales.

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El Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP) autoriza una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien provea información que permita su detención. El FBI detalla que Archaga Carias opera con equipos de seguridad propios y utiliza documentos falsos para ocultar su identidad, lo que ha dificultado su captura, según registros públicos y reportes de Reuters.

Yulan Adonay Archaga Carias, alias Porky, es señalado como líder de la MS-13 en Honduras y enfrenta acusaciones por narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsión y lavado de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué busca el FBI a Bhadreshkumar Chetanbhai Patel?

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel es buscado tras ser acusado del asesinato de su esposa en una tienda de donas en Hanover, Maryland, el 12 de abril de 2015. Según el FBI, Patel golpeó a la víctima en varias ocasiones y escapó del lugar. Las investigaciones indican que se le vio por última vez en Newark, Nueva Jersey, y se presume que podría haber recibido ayuda para cambiar de identidad o abandonar el país.

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La orden de captura local fue emitida por el Tribunal de Distrito de Maryland para el Condado de Anne Arundel, y posteriormente se emitió una orden federal por huida ilegal. El FBI ofrece una recompensa de hasta 1 millón de dólares. Las autoridades han difundido su fotografía y datos personales, y subrayan que el caso sigue abierto mientras no se obtenga información que permita su localización.

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel es buscado por el asesinato de su esposa en Maryland y el FBI sostiene que pudo haber cambiado de identidad o haber salido del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué delitos se atribuyen a Aníbal Alexander Canelon Aguirre y cuál es su relación con el Tren de Aragua?

Aníbal Alexander Canelon Aguirre es acusado de liderar una conspiración internacional para cometer fraude bancario, robo bancario, lavado de dinero y apoyo material al grupo transnacional Tren de Aragua (TdA), declarado organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con el FBI y con reportes del Departamento de Justicia, Canelon Aguirre coordinó grupos en Estados Unidos dedicados al “jackpotting” de cajeros automáticos, una técnica que utiliza malware para extraer efectivo de manera ilícita.

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El Tribunal de Distrito de Nebraska emitió una orden de captura federal el 9 de diciembre de 2025. La recompensa establecida por el FBI asciende a 1 millón de dólares. Canelon Aguirre, alias “Prometeo” o “El Ingeniero”, tiene lazos con Venezuela y México y es considerado uno de los principales operadores financieros del Tren de Aragua en el hemisferio, según informes institucionales. El Departamento de Estado destaca la importancia de su captura para frenar el flujo de recursos hacia organizaciones criminales dedicadas a delitos violentos y tráfico de personas.

Aníbal Alexander Canelon Aguirre es acusado de fraude bancario, lavado de dinero y apoyo material al Tren de Aragua mediante ataques de jackpotting a cajeros automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funciona el sistema de recompensas del FBI para fugitivos prioritarios?

El sistema de recompensas del FBI y del Departamento de Estado establece pagos económicos para quienes aporten información que lleve a la detención de fugitivos relacionados con delitos graves. Las sumas varían entre 1 y 10 millones de dólares, según la gravedad del delito y el impacto del caso en la seguridad pública, de acuerdo con las reglas del Rewards Program y el TOCRP. La información puede ser compartida mediante líneas telefónicas, formularios digitales y embajadas estadounidenses, con garantía de confidencialidad para los informantes.

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El FBI subraya que la colaboración internacional y la denuncia ciudadana son esenciales para avanzar en la captura de estos individuos, ya que muchos operan desde el extranjero y utilizan redes logísticas complejas para evadir la justicia. Todos los detalles sobre las recompensas y los canales de denuncia pueden consultarse en el sitio web oficial del FBI y en las embajadas estadounidenses.

¿Qué impacto tiene la lista de los más buscados y qué se puede esperar?

La inclusión de estos cinco fugitivos en la lista prioritaria responde a la necesidad de neutralizar amenazas a la seguridad pública y desarticular redes de crimen organizado, narcotráfico y fraude financiero a gran escala. La cooperación entre agencias nacionales e internacionales, junto con los incentivos económicos, busca fortalecer las capacidades de investigación y aumentar las probabilidades de captura. El FBI actualiza periódicamente la lista según evoluciona cada caso y mantiene abiertos los canales para recibir información relevante.

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