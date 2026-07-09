Economía

El sector ganadero asegura que pese a que mueve mas de USD 20.000 millones al año el sistema financiero casi no le da crédito

La actividad ganadera busca apoyo bancario, en un contexto de creciente necesidad de inversiones para desarrollarse

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Frigorífico. Trabajadores de la industria preparando cortes vacunos de exportación
Las exportaciones de carne bovina alcanzaron en mayo unas 58.600 toneladas

Con exportaciones récord y ante la posibilidad de abrir nuevos mercados, considerando también el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y EEUU, el sector ganadero pide que se amplíe el acceso al financiamiento bancario, considerando que mueve más de USD 20.000 millones y necesita expandirse.

En un encuentro convocado por ROSGAN y la Mesa de las Carnes en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), referentes de la actividad explicaron que dicho rezago limita el desarrollo ganadero pese a las oportunidades de mercado.

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En ese sentido, el presidente de ROSGAN, Raúl Milano, planteó que la necesidad de financiamiento es una demanda central para el crecimiento de la actividad. “Hace tiempo consideramos que la cadena cárnica necesita financiamiento. Hoy existen instrumentos nuevos, con la participación de seis bancos muy importantes de Argentina, en un momento en el que los precios internacionales acompañan y la producción argentina tiene mercados de destino”, expresó.

Cortes envasados al vacío de carne vacuna en frigorífico, destinados a la exportación
Milano: “Hace tiempo consideramos que la cadena cárnica necesita financiamiento"

Desde la Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa señaló que el sector enfrenta un cambio de escenario que obliga a repensar sus herramientas de crecimiento. “El financiamiento de toda la cadena cárnica atraviesa un cambio de paradigma muy grande: no hay restricciones de exportación, los mercados están demandantes y tenemos un negocio promisorio. Eso sí: para crecer, necesitamos herramientas financieras”, sostuvo.

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En este marco, el director de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada, precisó que el sector mueve alrededor de USD 20.322 millones si se contempla la reposición de hacienda, y cerca de USD 11.000 millones sin incluirla. Sin embargo, el financiamiento bancario destinado a la actividad alcanza apenas USD 1.144 millones, de acuerdo con datos del Banco Central.

Al contrastar con el agro, el rezago se vuelve más notorio: mientras los bancos financian cerca del 30% de la inversión en los seis principales cultivos, en ganadería esa participación se ubica entre 5,6% y 11%, según se considere o no la reposición de hacienda.

La demanda internacional de carne continúa en expansión y los precios resultan favorables. Sin embargo, la producción no logra acompañar ese dinamismo debido a una menor disponibilidad de hacienda y al estancamiento de los niveles productivos: en 2026 se registró la menor faena de cabezas de la última década, mientras que la producción alcanzó su volumen más bajo en nueve años.

El principal desafío del sector es ampliar la oferta y evitar un “techo productivo” que limite el potencial exportador. Para ello, resulta clave promover inversiones de largo plazo y desarrollar herramientas financieras adaptadas a las particularidades de la actividad ganadera, caracterizada por ciclos productivos extensos y por una creciente necesidad de previsibilidad y capital sostenido.

Varias vacas de pelaje blanco y negro con manchas en un campo de hierba verde bajo un cielo azul claro. Una vaca mira de frente.
El principal desafío del sector es ampliar la oferta y evitar un “techo productivo” que limite el potencial exportador (Imagen Ilustrativa Infobae)

En números, las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 271.400 toneladas peso producto en los primeros 5 meses del año y totalizaron 1.833,7 millones de dólares. En relación a igual periodo de 2025, los volúmenes exportados crecieron 8% y el valor, de la mano de precios récord, 44,7% .

Sucede que el precio promedio de exportación llegó en mayo a los USD 7.251 por tonelada, según un informe de Consorcio ABC. Este valor resulta un 4,3% superior al obtenido en abril último; y un 32,4% más elevado que el precio medio de mayo de 2025, que había sido de USD 5.477 por tonelada.

“Tras el pico de USD 6.300 por tonelada alcanzado en abril de 2022, los precios habían tomado una dinámica descendente, tocando un piso de USD 3.740 a mediados del año 2024; en el año 2025 se inicia una paulatina recuperación que lleva a alcanzar un valor máximo cercano a los USD 7.250 en mayo de 2026″, dijo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

Así, las exportaciones de carne bovina alcanzaron en mayo unas 58.600 toneladas por USD 425,1 millones. Frente a abril, los embarques crecieron 23,3% en volumen y 28,6% en valor. En comparación con mayo de 2025, las exportaciones aumentaron 7,5% en volumen y 42,3% en valor.

Considerando los últimos doce meses, entre junio de 2025 y mayo de 2026, las exportaciones argentinas de carne bovina refrigerada y congelada sumaron 733.900 toneladas peso producto, por un valor cercano a los USD 4.453 millones.

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