Judiciales

La Corte Suprema presentó el Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados

El plan introduce nuevas reglas en los concursos. Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti encabezaron el acto, que contó con la presencia de numerosos referentes de la Justicia

Guardar
Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz

Los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, presentaron esta tarde el “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” aprobado por acordada 4/2026 el 25 de marzo pasado. El máximo tribunal introdujo una serie de cambios que deberán ser considerados por el Consejo de la Magistratura, organismo responsable de llevar adelante los concursos.

El acto contó con la la presencia del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, consejeros de la Magistratura, camaristas y jueces federales y nacionales, representantes del ministerio público, y de Cortes y Superiores Tribunales nacionales.

La Corte Suprema avanzó en la reforma integral del reglamento para la selección de magistrados, en momentos en que persisten más de 200 vacantes sin cubrir en el fuero federal. La iniciativa, respaldada por las principales entidades jurídicas , propone un sistema que prioriza el mérito, la transparencia y la trazabilidad.

El nuevo esquema de concursos responde a la urgencia de cubrir más de 200 vacantes en la justicia federal argentina, en el marco de una estrategia de renovación institucional liderada por Juan Bautista Mahiques. Ambas entidades resaltaron que los cambios permitirán un proceso de selección más riguroso, alineado con la independencia y la calidad institucional.

El nuevo esquema introduce tecnología en la evaluación de los aspirantes y reduce sustancialmente la discrecionalidad en el proceso, con el objetivo de fortalecer la calidad y la confianza en el sistema judicial.

Tanto el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresaron su apoyo a la reforma.

Cómo funcionará el nuevo proceso

El proyecto de Acordada 4/2026 establece que los antecedentes serán calificados bajo pautas objetivas, resaltando el rendimiento académico y el mérito real por sobre el tránsito burocrático.

La prueba de oposición estará compuesta por una etapa general de 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, evaluadas en forma automatizada, y una etapa especial con ejercicios de razonamiento y resolución de casos prácticos. La incorporación de tecnología permite el anonimato durante las pruebas y la trazabilidad en todo el proceso.

Cada concurso público contará con inscripción digital, continua y permanente. Los aspirantes deberán crear un legajo digital individual, actualizado y accesible tanto para sí mismos como para los demás concursantes y las autoridades, de acuerdo con la normativa vigente de confidencialidad. Tras las etapas escritas, los seis mejor posicionados pasarán a una entrevista personal pública, cuya puntuación está limitada a 20 puntos.

La Comisión de Selección presentará luego la terna de candidatos, indicando el orden de mérito y los puntajes obtenidos. El plenario discutirá el resultado en audiencia pública antes de la aprobación o el rechazo final del concurso.

El nuevo proyecto busca que los tiempos de los concursos se reduzcan sustancialmente y, además, se ponga fin a las largas vacancias en los juzgados cuando un juez se jubila o renuncia, debido al mecanismo de concursos anticipados.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Corte Suprema de Justicia de la NaciónConsejo de la MagistraturaReforma JudicialTransparencia Institucional

Últimas Noticias

Casación Federal habilitó el recurso para unificar las causas contra Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo vinculada a “Chiqui” Tapia

La Sala IV declaró erróneamente denegado el recurso de la fiscalía, que busca acumular dos investigaciones por lavado de dinero y evasión fiscal que tramitan ante distintos juzgados

Casación Federal habilitó el recurso para unificar las causas contra Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo vinculada a “Chiqui” Tapia

El fiscal Pollicita pidió investigar si hubo más viajes de Adorni junto al periodista Grandío

La fiscalía pidió nuevas medidas de prueba en la causa por el vuelo privado de ambos y sus familias a Punta del Este, en el último feriado de Carnaval

El fiscal Pollicita pidió investigar si hubo más viajes de Adorni junto al periodista Grandío

Procesaron y embargaron por 350 millones de pesos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa por retención indebida de aportes en AFA

Por primera vez el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino quedó procesado en una causa penal. A tres meses del Mundial sigue con prohibición de salida del país. Para el juez tuvo una “posición central” en la toma de decisiones en la maniobra

Procesaron y embargaron por 350 millones de pesos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa por retención indebida de aportes en AFA

Fabián Rossi podría obtener el arresto domiciliario en la causa por la ruta del dinero K

Casación ordenó al Tribunal que ejecuta la pena que vuelva a resolver en base a nuevos elementos sobre el estado de salud del ex apoderado de “la Rosadita”, condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Está preso en la cárcel de Marcos Paz

Fabián Rossi podría obtener el arresto domiciliario en la causa por la ruta del dinero K

Un fiscal pidió la nulidad del fallo que absolvió a ex funcionarios y directivos en la causa Fútbol para Todos

Solicitó a la Cámara de Casación que los jueces analicen el fondo del expediente, valoren pruebas y definan si corresponde condenar o confirmar la inocencia de los acusados por administración fraudulenta y otros delitos

Un fiscal pidió la nulidad del fallo que absolvió a ex funcionarios y directivos en la causa Fútbol para Todos
DEPORTES
Placente dio a conocer los convocados de la Selección Sub 17 para el Sudamericano: el protegido de Tevez que asoma como figura

Placente dio a conocer los convocados de la Selección Sub 17 para el Sudamericano: el protegido de Tevez que asoma como figura

Chile cayó por goleada 4-1 contra Nueva Zelanda y explotaron las críticas: “Desastre”, “papelón” y “pesadilla”

Ranking ATP: un argentino hizo historia, otro logró su mejor marca y hubo cambios en el Top 10

Quién es el “Oso” Martínez, el lateral nacido en España que Scaloni admitió tener en el radar de la selección argentina

Morena Beltrán habló de su eufórico grito por el gol de Lucas Blondel en Huracán y lo comparó con uno del Mundial 2022

TELESHOW
Isabel Macedo celebró las primeras dos semanas de Molly con fotos llenas de amor y diversión

Isabel Macedo celebró las primeras dos semanas de Molly con fotos llenas de amor y diversión

Así se preparan Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe para interpretar una historia de amor prohibido en teatro

Tamara Paganini, la exparticipante de Gran Hermano 1 que no quería ser famosa y quedó en la historia del reality

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía en medio de una polémica noche en Buenos Aires

“Vuelve ‘ella’”: la jugada secreta de Gran Hermano Generación Dorada para que regrese Tamara Paganini

INFOBAE AMÉRICA

El Supremo brasileño exige a Bolsonaro que aclare si violó las condiciones de su arresto domiciliario

El Supremo brasileño exige a Bolsonaro que aclare si violó las condiciones de su arresto domiciliario

Irán ejecutó a dos presos políticos de la oposición

Ucrania anunció la incorporación de empresas privadas a su defensa antiaérea para proteger infraestructuras críticas

Con huellas dactilares y tonos de piel a medida: así son las prótesis desarrolladas en Nigeria por dos hermanos

Críticas contra Edmand Lara y su esposa por viaje a México para ver el partido de Bolivia con Surinam