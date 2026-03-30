La Corte Suprema presentó el Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados

Los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, presentaron esta tarde el “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” aprobado por acordada 4/2026 el 25 de marzo pasado. El máximo tribunal introdujo una serie de cambios que deberán ser considerados por el Consejo de la Magistratura, organismo responsable de llevar adelante los concursos.

El acto contó con la la presencia del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, consejeros de la Magistratura, camaristas y jueces federales y nacionales, representantes del ministerio público, y de Cortes y Superiores Tribunales nacionales.

La Corte Suprema avanzó en la reforma integral del reglamento para la selección de magistrados, en momentos en que persisten más de 200 vacantes sin cubrir en el fuero federal. La iniciativa, respaldada por las principales entidades jurídicas , propone un sistema que prioriza el mérito, la transparencia y la trazabilidad.

El nuevo esquema de concursos responde a la urgencia de cubrir más de 200 vacantes en la justicia federal argentina, en el marco de una estrategia de renovación institucional liderada por Juan Bautista Mahiques. Ambas entidades resaltaron que los cambios permitirán un proceso de selección más riguroso, alineado con la independencia y la calidad institucional.

El nuevo esquema introduce tecnología en la evaluación de los aspirantes y reduce sustancialmente la discrecionalidad en el proceso, con el objetivo de fortalecer la calidad y la confianza en el sistema judicial.

Tanto el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresaron su apoyo a la reforma.

Cómo funcionará el nuevo proceso

El proyecto de Acordada 4/2026 establece que los antecedentes serán calificados bajo pautas objetivas, resaltando el rendimiento académico y el mérito real por sobre el tránsito burocrático.

La prueba de oposición estará compuesta por una etapa general de 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, evaluadas en forma automatizada, y una etapa especial con ejercicios de razonamiento y resolución de casos prácticos. La incorporación de tecnología permite el anonimato durante las pruebas y la trazabilidad en todo el proceso.

Cada concurso público contará con inscripción digital, continua y permanente. Los aspirantes deberán crear un legajo digital individual, actualizado y accesible tanto para sí mismos como para los demás concursantes y las autoridades, de acuerdo con la normativa vigente de confidencialidad. Tras las etapas escritas, los seis mejor posicionados pasarán a una entrevista personal pública, cuya puntuación está limitada a 20 puntos.

La Comisión de Selección presentará luego la terna de candidatos, indicando el orden de mérito y los puntajes obtenidos. El plenario discutirá el resultado en audiencia pública antes de la aprobación o el rechazo final del concurso.

El nuevo proyecto busca que los tiempos de los concursos se reduzcan sustancialmente y, además, se ponga fin a las largas vacancias en los juzgados cuando un juez se jubila o renuncia, debido al mecanismo de concursos anticipados.

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