Sociedad

Corrientes: una adolescente de 16 años murió tras chocar en una moto el día de su cumpleaños

Se trata de Daiana Luján Rojas, quien falleció el domingo pasado. La conductora de la moto, otra menor de edad, se distrajo con el celular mientras circulaba y chocó

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Retrato de una joven sonriendo, con cabello oscuro y chaqueta negra, detrás de una torta de chocolate con velas del número 16 y decoraciones de cumpleaños
La joven adolescente de 16, mientras festejaba su último cumpleaños

Daiana Luján Rojas, una adolescente de 16 años de la localidad de Itatí, provincia de Corrientes, murió el día de su cumpleaños tras chocar en la moto en la que se movilizaba junto a una amiga.

Según publicó el diario El Litoral, la víctima circulaba cerca de las 23 horas en una motocicleta Honda Wave 110 c.c., manejada por otra joven de 17 años, cuando en un momento la conductora perdió el control del vehículo e impactó contra un cartel y una parrilla ubicados sobre la calle Fray Juan de Gamarra, entre Obispo Luis María Niella y Roque González de Santa Cruz.

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Las primeras informaciones indican que una posible distracción con el teléfono celular por parte de la joven de 17 fue el motivo del accidente. Al parecer, la menor quiso atender el llamado de su madre y perdió el control de la moto. De acuerdo con lo que trascendió, ninguna de las dos llevaba casco.

Producto del choque, Daiana falleció en el lugar, mientras que la conductora fue trasladada de urgencia a un centro de salud en la ciudad de Corrientes para recibir atención médica.

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Vista nocturna de una calle con personas y un vehículo policial; un letrero oscuro cuelga sobre un edificio y hay una moto con remolque
El lugar del accidente

El hecho ocurrió el mismo día del cumpleaños de la víctima, quien cursaba el último año del nivel secundario. La comunidad educativa expresó su pesar por el fallecimiento a través de un comunicado oficial de la Escuela Parroquial Monseñor Niella, donde Daiana asistía al 5° año.

El establecimiento suspendió todas las actividades escolares durante el lunes siguiente al accidente, declarando una jornada de duelo en solidaridad con la familia.

“Con profundo pesar, la comunidad educativa de la Escuela Parroquial Monseñor Niella comunica el fallecimiento de la alumna de 5° año del Nivel Secundario, Daiana Luján Rojas", comunicó la institución.

Memorial con foto de una joven sonriente, el logo de la Escuela Parroquial Monseñor Niella, texto de obituario y diseño floral con símbolos religiosos
La comunidad educativa de la Escuela Parroquial Monseñor Niella comunica con profundo pesar el fallecimiento de Daiana Luján Rojas

“Acompañamos en este doloroso momento a su familia, compañeros, docentes y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso”, continuó.

“Por tal motivo, se informa la suspensión de las actividades escolares en todos los niveles el día lunes 18 de mayo”, indicaron.

Primer plano de una joven con cabello castaño oscuro, sonrisa sutil y un top blanco o crema brillante de tirantes finos sobre un fondo borroso
La joven tenía 16 años y recientemente había sido madre por primera vez

“Que Jesús y María brinden consuelo y fortaleza a toda su familia. Sus restos serán velados en el barrio 9 de Julio”, finalizaron. Daiana era la segunda de cuatro hermanos y a fines de 2025 había sido mamá.

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