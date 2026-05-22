Marco Rubio afirmó que los movimientos de tropas de Estados Unidos no son una medida punitiva para Europa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (TT News Agency/Johan Nilsson via REUTERS)

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, declaró que los movimientos de las tropas estadounidenses basadas en Europa no representan una medida “punitiva”, sino que responden a los “compromisos globales” del país.

“Estados Unidos sigue teniendo compromisos globales que debe cumplir en lo que respecta al despliegue de nuestras fuerzas, lo que nos obliga constantemente a replantearnos dónde destinamos las tropas; no se trata de una medida punitiva, sino simplemente de un proceso continuo que ya existía anteriormente”, señaló Rubio ante la prensa al llegar a una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica.

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El jefe de la diplomacia estadounidense hizo referencia al anuncio de Trump realizado la noche anterior sobre el envío de 5.000 efectivos a Polonia, luego de haber cancelado previamente el despliegue de 4.000 soldados a ese país.

La semana pasada, Trump también informó sobre la retirada de 5.000 soldados de las bases estadounidenses en Alemania, un anuncio que coincidió con las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, hacia EEUU por su manejo de las negociaciones con Irán.

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Rubio mencionó además la “decepción” de Trump con algunos miembros de la OTAN respecto a su respuesta a las operaciones estadounidenses en Irán, indicando que este tema se abordará “a nivel de líderes”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrecen una declaración durante una cumbre de ministros de Exteriores de la alianza en Helsingborg, Suecia, el 22 de mayo de 2026 (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

“Las opiniones del presidente –francamente, su decepción con algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio– están bien documentadas. Es algo que habrá que abordar, pero que no se resolverá ni se tratará hoy. Es algo que se debe discutir a nivel de los líderes”, afirmó Rubio.

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Se prevé que los líderes de la Alianza Atlántica se reúnan en una cumbre los días 7 y 8 de julio en Ankara.

Rubio señaló que la redistribución de tropas estadounidenses constituye “un proceso que seguirá adelante” y que, de manera “muy positiva y productiva, y en colaboración con nuestros aliados, nos permitirá llegar a acuerdos”.

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“Al fin y al cabo, como cualquier alianza, tiene que ser beneficiosa para todas las partes implicadas, tiene que haber un entendimiento claro de cuáles son las expectativas y, por supuesto, intentaremos sentar las bases para ello”, afirmó.

Rubio identificó como uno de los ámbitos de cooperación el de la base industrial de defensa.

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“Es evidente para el mundo entero, para todos los que formamos parte de la Alianza y más allá, que hoy en día simplemente no somos capaces de producir municiones al ritmo necesario para satisfacer las necesidades futuras”, remarcó Rubio.

Añadió que este desafío “hay que abordar, algo en lo que podemos trabajar juntos, algo en lo que queremos trabajar juntos”, y consideró que es “clave no solo para la producción, sino también para la interoperabilidad”.

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