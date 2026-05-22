Frío en el AMBA: qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo

El SMN anticipa varios días de frío intenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa varios días de frío intenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas que podrían descender hasta valores bajo cero en distintos sectores del conurbano y sin lluvias previstas para gran parte de la semana.

En paralelo, cinco provincias del norte del país permanecen bajo alerta por temperaturas extremas.

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Según el informe oficial del organismo, este viernes la Ciudad de Buenos Aires (CABA) tendrá una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 13. La jornada se presentará mayormente nublada, con baja probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día y condiciones estables hacia la tarde y la noche.

Sin embargo, el frío se hará sentir con mayor intensidad en distintas localidades del AMBA, donde las marcas térmicas serán todavía más bajas. En Almirante Brown, Campana, Ezeiza, Avellaneda y Berazategui se esperan temperaturas de entre 1 y 13 grados, mientras que en Berisso la mínima descenderá hasta los 0 grados. En Cañuelas y San Vicente, en tanto, se prevén registros de hasta -1 grado, convirtiéndose en algunos de los puntos más fríos de la región metropolitana.

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Este viernes la Ciudad de Buenos Aires (CABA) tendrá una temperatura mínima de 5 grados (DYN)

Otras localidades también mostrarán valores muy bajos durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Florencio Varela, Lanús, Morón, Quilmes, Hurlingham e Ituzaingó tendrán mínimas de 1 grado y máximas de 13, mientras que en La Plata la temperatura caerá hasta los 0 grados. En Vicente López y Tigre, por su parte, se esperan registros de entre 5 y 13 grados, con condiciones similares a las previstas para la Ciudad de Buenos Aires. Zárate también presentará una jornada fría, con temperaturas de entre 1 y 13 grados.

Para el sábado, la capital nacional anticipa registros térmicos de entre 10 y 15 grados, con cielo entre mayormente y parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. Aunque las temperaturas mostrarán un leve ascenso respecto del viernes, el ambiente continuará fresco.

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El domingo, en tanto, se espera otro pequeño repunte de la temperatura máxima, que alcanzará los 16 grados. Sin posibilidades de lluvias, el tiempo se presentará más estable y con nubosidad parcial.

El lunes, feriado nacional por el 25 de Mayo, continuará la tendencia de ascenso térmico: las mínimas rondarán los 12 grados y las máximas alcanzarán los 18. El cielo permanecerá parcialmente nublado y las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables para actividades al aire libre, sin precipitaciones en el horizonte.

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Para el martes, el SMN prevé temperaturas de entre 10 y 17 grados, con cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado hacia el resto de la jornada. De cara a mitad de semana, tanto el miércoles como el jueves mantendrán condiciones similares, con temperaturas de entre 11 y 18 grados, baja nubosidad y sin probabilidades de precipitaciones.

El mapa del frío extremo.

Alerta por frío extremo

En paralelo, cinco provincias del norte del país se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de frío, de acuerdo con el SMN. La advertencia alcanza a distintas zonas de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, donde se prevén condiciones que podrían afectar especialmente a los grupos de riesgo, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Entre las principales medidas de cuidado, se aconseja evitar la exposición prolongada al frío en espacios abiertos y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal. También se recomienda mantenerse en movimiento para generar calor.

Además, el SMN sugiere mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y evitar cambios bruscos de temperatura. Otro de los puntos clave es mantenerse bien hidratado, evitando las bebidas alcohólicas.

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En caso de presentar síntomas asociados al frío extremo, las autoridades recomiendan no automedicarse y acudir a un médico o al centro de salud más cercano. Asimismo, quienes tengan tratamientos médicos en curso deben mantener actualizado su plan de acción.

Por último, se aconseja no fumar en ambientes cerrados y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

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