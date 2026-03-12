Tras su declaración indagatoria, “Chiqui” Tapia fue autorizado a viajar a Paraguay

Claudio "Chiqui" Tapia, tras declarar ante el juez Diego Amarante (Adrián Escandar)

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó este jueves al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar a Paraguay entre el 18 y el 20 de marzo. El magistrado permitió la salida del país para que asista a los sorteos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), tras imponerle una caución real de $ 30.000.000. La resolución se firmó horas después de que el dirigente presentara un escrito en su indagatoria por una presunta retención indebida de aportes de $ 19.350 millones.

Durante su presentación en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950, Tapia se negó a responder preguntas y reclamó la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal por considerarla más benigna. Acompañado por su abogado Luis Charró, el dirigente pidió su sobreseimiento por inexistencia de delito.

“Niego de manera expresa, categórica y circunstanciada haber decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la Asociación del Fútbol Argentino”, afirmó Tapia en el documento que entregó al juez. Además, definió su rol en la institución como protocolar y aseguró que sus constantes viajes al exterior tornan “materialmente imposible participar en la cotidianidad de la operatoria burocrática interna”.

La investigación se inició en diciembre de 2025 tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En su defensa, el titular de la AFA criticó con dureza al organismo recaudador, acusándolo de tener un “accionar oscuro y contradictorio” por omitir informarle al juzgado sobre normativas que amparaban los pagos realizados. Según su postura, no existió un perjuicio fiscal porque las deudas se regularizaron con sus correspondientes intereses resarcitorios.

Tapia también dedicó un tramo de su descargo a cuestionar la atención mediática sobre su caso, comparándola con conflictos internacionales. “No lo he constatado, pero estimo que ni la guerra que actualmente afecta a Israel y otros países ha tenido tantas menciones como esta cuestión”, señaló.

Bajo condiciones

Para conceder el viaje a Asunción, Amarante valoró que el imputado ya cumplió con el llamado a indagatoria. La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 9 dictaminó a favor de la salida, sujeta a que el dirigente detalle su itinerario y el medio de transporte a utilizar. El juez recordó un episodio anterior para justificar el monto de la fianza. En un viaje previo a Colombia y Brasil, la defensa informó la intención de sumar un tercer país cuando Tapia ya estaba en el exterior. El tribunal reprochó esa actitud, aunque reconoció que el dirigente regresó sin concretar ese desvío. Ahora, Tapia deberá alojarse en el hotel estipulado en Asunción y reportar su regreso dentro de las 48 horas de su arribo a la Argentina.

Para cubrir la fianza exigida, el dirigente utilizará $ 5.000.000 depositados en el Banco de la Nación Argentina por el permiso anterior y transferirá los $ 25.000.000 restantes. El fallo advierte que cualquier alteración del destino o de las fechas provocará la inmediata revocación del beneficio y la orden de captura. Con la ronda de indagatorias concluida, el magistrado dispone de 10 días hábiles para definir si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito de los acusados. El próximo 18 de marzo, la Cámara en lo Penal Económico analizará un planteo de inexistencia de delito formulado por las defensas.