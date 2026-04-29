Marcela Pagano se presentó en Comodoro Py para ampliar la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni (Video: Mercedes Ninci)

Mientras Manuel Adorni expone el informe de gestión ante el Congreso, la diputada nacional Marcela Pagano está en los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia contra el jefe de Gabinete.

Trajo con ella una carpeta que supuestamente prueba la existencia de una empresa offshore “Imgroup S.A.S.” radicada en Uruguay a nombre del periodista Marcelo Grandio.

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Además, Pagano quiere declarar como testigo en la causa por enriquecimiento ilícito para dar fe de que Grandío y Adorni son socios. Según su hipótesis, los ingresos por publicidad del programa de televisión que hacían juntos, se enviaban a una cuenta fuera del país.

Este miércoles, al brindar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete se refirió, entre otras cuestiones, a los presuntos contratos con Grandío: negó haber coordinado la aprobación de contrataciones en favor de terceros con vínculos previos y afirmó que no existe contrato alguno entre la TV Pública y el periodista.

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(Noticia en desarrollo)