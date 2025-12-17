Judiciales

Lesa humanidad: Casación avaló la prisión preventiva del ex médico Jorge Bergés y pidió celeridad en el juicio

El máximo tribunal penal del país tomó nota de la medida cautelar sobre el imputado, quien afronta cargos por supuestos crímenes cometidos durante la última dictadura militar en la comisaría 5ª de La Plata. También instó a la sede encargada del debate oral a que acelere el proceso

Guardar
La Cámara Federal de Casación
La Cámara Federal de Casación Penal tomó nota de una nueva prórroga de la prisión preventiva del exmédico policial Jorge Antonio Bergés y urgió al tribunal oral a dictar sentencia dentro del plazo legal (Foto: NA)

La Cámara Federal de Casación Penal tomó nota este martes de una nueva prórroga de la prisión preventiva del ex médico policial bonaerense Jorge Bergés, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría 5ª de La Plata, y volvió a instar al tribunal oral a dictar sentencia dentro del plazo legal.

La decisión fue adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, al revisar una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata que, el 20 de noviembre pasado, resolvió “prorrogar por seis meses o hasta la finalización del debate, lo que ocurra primero, la prisión preventiva a la que se encuentra sujeto Jorge Antonio Bergés”.

Los jueces recordaron que el imputado permaneció privado de su libertad en estas actuaciones desde el 24 de octubre de 2012 hasta el 3 de mayo de 2017, cuando el tribunal de grado dispuso el cese de la prisión preventiva, decisión que fue luego revocada por otra integración de la misma Sala I en abril de 2018. Desde el 21 de noviembre de ese año, el acusado volvió a quedar detenido de manera cautelar, situación que se mantiene hasta la actualidad.

Al analizar la extensión de la medida, la Casación Federal tuvo en cuenta que en el debate ya se recibieron todas las declaraciones testimoniales previstas por las partes y que desde el tribunal de juicio se estima que el proceso “se encuentra próximo al inicio de su etapa de discusión final”.

Bergés es juzgado por crímenes
Bergés es juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría 5ª de La Plata (Foto: NA)

Sin embargo, antes de “tomar nota” de la medida recaída sobre el ex médico policial, los camaristas advirtieron que la prolongación de la prisión preventiva superaba el plazo previsto por la Ley 24.390 y, en ese sentido, consideraron la necesidad de “urgir nuevamente al tribunal de mérito a que, de manera prioritaria, arbitre los medios necesarios tendentes a imprimir celeridad al desarrollo del debate oral a fin de dictar la correspondiente sentencia, dentro del plazo dispuesto”.

Bergés, en rigor, es juzgado junto al ex policía bonaerense Pedro Raúl Muñoz y al ex teniente del Regimiento de Granaderos a Caballo José Ignacio Saravia Day por delitos cometidos durante el último gobierno de facto. El debate oral comenzó en junio de 2024 y analiza crímenes perpetrados contra más de un centenar de personas que estuvieron secuestradas en la comisaría 5ª de la ciudad de La Plata, uno de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires.

En el caso específico del ex médico policial, que prestaba servicios en la Dirección General de Investigaciones de la Policía bonaerense bajo la órbita del entonces ex comisario Miguel Etchecolatz, llegó al banquillo de los acusados por presunta privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos sufridos en 1976 por Jorge Julio López durante su cautiverio en esa dependencia policial. Bergés registra además condenas previas por crímenes cometidos contra otros detenidos en el mismo lugar.

Según informó el portal del Ministerio Público Fiscal, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata solicitó al tribunal en octubre pasado la ampliación de la acusación contra Bergés por su supuesta intervención en dos casos de apropiación de menores, así como en secuestros y aplicación de tormentos.

El imputado cumplió funciones bajo
El imputado cumplió funciones bajo el mando del excomisario Miguel Etchecolatz

La fiscalía, integrada por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, sostuvo que esos delitos se inscribieron bajo el mismo patrón criminal analizado durante el debate, y que su incorporación no alteraba el núcleo de la imputación ni las garantías de defensa.

Temas Relacionados

Lesa HumanidadDictadura MilitarLa PlataCentro Clandestino de DetenciónCámara Federal de CasaciónComisaría 5°Crímenes de Lesa HumanidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una jueza de Salta advirtió a un abogado por el uso incorrecto de inteligencia artificial en un escrito judicial

La magistrada detectó inconsistencias normativas y alertó que la IA no puede sustituir el análisis jurídico ni el control profesional del letrado, al intimarlo a corregir sus presentaciones para “evitar este tipo de graves errores”

Una jueza de Salta advirtió

Causa “Carbón Blanco”: Casación confirmó que seguirá el proceso contra el presunto operador financiero de una banda narco

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal descartó la arbitrariedad denunciada por la defensa y dejó firme la continuidad del juicio contra Leopoldo Daniel Carrena, acusado de lavar activos de la organización liderada por Carlos Salvatore

Causa “Carbón Blanco”: Casación confirmó

Ricardo Gil Lavedra expuso el balance de su gestión al frente del Colegio Público de la Abogacía

Al cerrar el último año al frente de la institución, el presidente de la entidad repasó en la Facultad de Derecho de la UBA los ejes de su mandato, destacó la actualización de la UMA y defendió la matrícula obligatoria de los abogados

Ricardo Gil Lavedra expuso el

El juez Leopoldo Bruglia fue elegido presidente de la Cámara Federal porteña para 2026

El Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py 2002 renovó sus autoridades para el año próximo

El juez Leopoldo Bruglia fue

La Cámara Federal de Casación Penal designó autoridades para el 2026: Diego Barroetaveña será el nuevo presidente

Reemplazará en la conducción a Daniel Petrone. En tanto, los jueces Javier Carbajo, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky subrogarán durante el primer semestre las tres vocalías que están vacantes. Otro magistrado adelantó que se jubilará y un tercio del tribunal quedaría sin titulares en sus despachos

La Cámara Federal de Casación
DEPORTES
La sorprendente reacción del ex

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

Se declaró la acefalía en San Lorenzo: sin Moretti al frente, cómo seguirá el futuro del club

Radiografía de la partida con la que Faustino Oro volvió a hacer historia: logró su segunda norma de gran maestro

TELESHOW
Quién es el participante de

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

Moria le recordó a Guillermina Valdés sus romances con Joaquín Furriel, Santi Maratea y Javier García: “Te bajaste unos cuantos chabones”

INFOBAE AMÉRICA

La voz incómoda de Beatriz

La voz incómoda de Beatriz Sarlo

Cómo se construye el liderazgo político: símbolos, transformación y el arte de seducir a las masas

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela