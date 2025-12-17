Lesa humanidad: Casación avaló la prisión preventiva del ex médico Jorge Bergés y pidió celeridad en el juicio

La Cámara Federal de Casación Penal tomó nota de una nueva prórroga de la prisión preventiva del exmédico policial Jorge Antonio Bergés y urgió al tribunal oral a dictar sentencia dentro del plazo legal (Foto: NA)

La Cámara Federal de Casación Penal tomó nota este martes de una nueva prórroga de la prisión preventiva del ex médico policial bonaerense Jorge Bergés, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría 5ª de La Plata, y volvió a instar al tribunal oral a dictar sentencia dentro del plazo legal.

La decisión fue adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, al revisar una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata que, el 20 de noviembre pasado, resolvió “prorrogar por seis meses o hasta la finalización del debate, lo que ocurra primero, la prisión preventiva a la que se encuentra sujeto Jorge Antonio Bergés”.

Los jueces recordaron que el imputado permaneció privado de su libertad en estas actuaciones desde el 24 de octubre de 2012 hasta el 3 de mayo de 2017, cuando el tribunal de grado dispuso el cese de la prisión preventiva, decisión que fue luego revocada por otra integración de la misma Sala I en abril de 2018. Desde el 21 de noviembre de ese año, el acusado volvió a quedar detenido de manera cautelar, situación que se mantiene hasta la actualidad.

Al analizar la extensión de la medida, la Casación Federal tuvo en cuenta que en el debate ya se recibieron todas las declaraciones testimoniales previstas por las partes y que desde el tribunal de juicio se estima que el proceso “se encuentra próximo al inicio de su etapa de discusión final”.

Bergés es juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención que funcionó en la comisaría 5ª de La Plata (Foto: NA)

Sin embargo, antes de “tomar nota” de la medida recaída sobre el ex médico policial, los camaristas advirtieron que la prolongación de la prisión preventiva superaba el plazo previsto por la Ley 24.390 y, en ese sentido, consideraron la necesidad de “urgir nuevamente al tribunal de mérito a que, de manera prioritaria, arbitre los medios necesarios tendentes a imprimir celeridad al desarrollo del debate oral a fin de dictar la correspondiente sentencia, dentro del plazo dispuesto”.

Bergés, en rigor, es juzgado junto al ex policía bonaerense Pedro Raúl Muñoz y al ex teniente del Regimiento de Granaderos a Caballo José Ignacio Saravia Day por delitos cometidos durante el último gobierno de facto. El debate oral comenzó en junio de 2024 y analiza crímenes perpetrados contra más de un centenar de personas que estuvieron secuestradas en la comisaría 5ª de la ciudad de La Plata, uno de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires.

En el caso específico del ex médico policial, que prestaba servicios en la Dirección General de Investigaciones de la Policía bonaerense bajo la órbita del entonces ex comisario Miguel Etchecolatz, llegó al banquillo de los acusados por presunta privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos sufridos en 1976 por Jorge Julio López durante su cautiverio en esa dependencia policial. Bergés registra además condenas previas por crímenes cometidos contra otros detenidos en el mismo lugar.

Según informó el portal del Ministerio Público Fiscal, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata solicitó al tribunal en octubre pasado la ampliación de la acusación contra Bergés por su supuesta intervención en dos casos de apropiación de menores, así como en secuestros y aplicación de tormentos.

El imputado cumplió funciones bajo el mando del excomisario Miguel Etchecolatz

La fiscalía, integrada por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, sostuvo que esos delitos se inscribieron bajo el mismo patrón criminal analizado durante el debate, y que su incorporación no alteraba el núcleo de la imputación ni las garantías de defensa.