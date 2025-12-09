Uno por uno, los allanamientos judiciales ordenados en la causa Sur Finanzas

Predio de la AFA

El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó 33 allanamientos en el marco de la investigación que involucra a Sur Finanzas. Los procedimientos se realizaron con intervención de la Policía Federal y agentes de la DGI, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona.

La medida buscó documentación vinculada a movimientos financieros, contratos de sponsoreo y préstamos relacionados con la empresa, así como con instituciones deportivas y dirigentes del fútbol argentino. La fiscalía sostiene una hipótesis que conecta a Sur Finanzas con presuntas irregularidades en operaciones económicas realizadas a través de distintos clubes.

A continuación, las instalaciones que fueron allanadas:

AFA y Superliga

Predio Lionel Messi (Ezeiza): Autopista Richieri y Enrique Fernández García, partido de Ezeiza.

AFA – sede central (CABA): Viamonte 1366/72/76.

Superliga Argentina de Fútbol (Puerto Madero): dos pisos en Olga Cossettini 771.

Argentinos Juniors

Cinco domicilios en la Ciudad de Buenos Aires:

Gavilán 2151

Gutenberg 3050

Punta Arenas 1271

Tronador 41

La Fuente 2075/2105

Racing y San Lorenzo

Racing Club (Avellaneda).

San Lorenzo (CABA): Avenida La Plata 1794 y otro domicilio relacionado.

Club Armenio

Un domicilio en Ingeniero Maschwitz.

Una joyería vinculada en Libertad 150, primer piso, CABA.

Acassuso y Banfield

Club Acassuso (San Isidro).

Club Banfield: Alsina 535, partido de Lomas de Zamora.

Independiente

Tres domicilios, entre ellos:

Sede social en avenida Mitre 470, Avellaneda.

Los Andes y Platense

Los Andes (Lomas de Zamora): tres domicilios asociados.

Platense: ubicaciones en Vicente López, CABA y Benavídez.

Otros clubes allanados

Barracas Central

Brown de Adrogué

Defensores de Glew

Excursionistas

Club Atlético Recreativo Estrella del Sur (Alejandro Korn)

Deportivo Morón

Temperley (avenida 9 de Julio 360).

La hipótesis de la investigación

Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas

Armella ya ordenó operativos cuando se los pidió la fiscal Incardona vinculados a la sede de Sur Finanzas en Adrogué. Los nuevos procedimientos buscaron documentación para respaldar la hipótesis que relaciona a la financiera con presuntas irregularidades en préstamos y contratos de sponsoreo en distintos clubes.

El juez es titular de un juzgado federal en Quilmes y subroga el de Lomas de Zamora, que está vacante. En ese juzgado tramita un expediente por supuesto lavado de dinero a partir de la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.

En esta causa, Vallejo se presentó en el juzgado la semana pasada de forma voluntaria para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado.

La Cámara Federal de La Plata debe resolver si otra causa más amplia, iniciada por una denuncia de ARCA y sorteada en el juzgado federal 1 de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena, se unifica con esta pesquisa por conexidad, como planteó la fiscalía.

El planteo de la fiscalía

La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presenta un vínculo directo con la presunta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A.

En su planteo, Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”; las personas jurídicas vinculadas; y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.

Se trata de una investigación previa a la que luego se abrió por denuncia de ARCA, que también tiene como centro a Sur Finanzas y que, por el momento, tramita en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por conexidad a la que ya estaba abierta en el juzgado de Armella, asunto que resolverá la Cámara Federal de La Plata.