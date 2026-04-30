Trágico accidente en Córdoba: una adolescente de 13 años murió luego de chocar con su bicicleta contra un camión

Personal de emergencias trasladó a la víctima al hospital local, donde los médicos constataron el fallecimiento tras el choque en Córdoba

Una adolescente de 13 años murió este jueves tras el choque entre un camión y una bicicleta en la localidad de Bell Ville, dentro de la provincia de Córdoba. El siniestro ocurrió en la intersección de bulevar Figueroa Alcorta y Vélez Sarsfield, durante las primeras horas de la mañana.

El vehículo involucrado fue un camión marca Mercedes Benz, al volante del cual viajaba un hombre de 28 años. Por razones que las autoridades aún no lograron determinar, el rodado impactó contra la bicicleta en la que se trasladaba la menor.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información de El Doce TV, un medio local, el impacto ocurrió mientras el camión permanecía detenido ante el semáforo, cuando aguardaba la luz verde.

Tras la colisión, personal de emergencias asistió a la víctima en el lugar del accidente y la trasladó de urgencia al hospital local, donde los médicos constataron su fallecimiento.

PUBLICIDAD

Las fuerzas de seguridad trabajaron en la reconstrucción de la mecánica del hecho para establecer las circunstancias exactas que derivaron en la tragedia. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación.

Los trabajos periciales en la zona del siniestro estuvieron a cargo del Suboficial Principal Granda y el Sargento Primero Agreti, quienes aseguraron el perímetro para las tareas de investigación. El operativo fue supervisado por el Oficial Principal Alfonso Lucas con efectivos del Puesto Bell Ville, indicó VíaPaís.

PUBLICIDAD

Otro accidente en el que murió una adolescente en Córdoba

El siniestro en la Ruta 158 dejó un joven motociclista herido y movilizó a la Policía Caminera, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia rural

Semanas atrás, un fuerte operativo policial alteró la tranquilidad habitual de la Ruta Nacional N° 158, en el tramo rural que une La Playosa con Pozo del Molle, en la provincia de Córdoba. Un siniestro vial dejó como saldo la muerte de una adolescente y un joven motociclista con heridas, en un choque que involucró además a dos mujeres que se desplazaban en un automóvil particular.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 103 de la Ruta 158, una zona de tránsito frecuente y marcada por la actividad agrícola propia de esa región cordobesa. Por razones que aún no fueron esclarecidas, un automóvil Honda HR-V con dos mujeres mayores de edad a bordo colisionó con una motocicleta Keller en la que viajaban un joven de 19 años y una adolescente de 17.

PUBLICIDAD

El impacto se produjo en plena calzada, en un sector donde la circulación de vehículos de distinto porte es habitual a cualquier hora del día.

Las consecuencias del choque fueron graves. La menor perdió la vida en el lugar de forma inmediata, sin que los equipos de emergencia pudieran revertir el desenlace. El joven que conducía el rodado recibió atención en el sitio y fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur para su evaluación y tratamiento.

PUBLICIDAD

Según trascendió, su estado no reviste gravedad, aunque los médicos que lo asistieron determinaron la necesidad de mantenerlo bajo observación. Las dos mujeres que ocupaban el automóvil también fueron atendidas por el personal sanitario presente en la escena.

Mientras los equipos de auxilio actuaban sobre la calzada, la Policía Caminera y personal de Policía Científica pusieron en marcha los protocolos de rigor para asegurar la escena y reunir las pruebas necesarias. El relevamiento incluyó el registro del estado de los vehículos, la posición en que quedaron tras el impacto y las condiciones de la vía en el momento del siniestro.

PUBLICIDAD

En esas tareas también participaron los Bomberos Voluntarios de La Playosa, quienes prestaron asistencia directa y colaboraron en el resguardo del área afectada, de acuerdo con lo señalado por fuentes consultadas. Su intervención fue clave para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad del personal que trabajaba en el lugar. La causa quedó en manos de la autoridad judicial competente.