Sociedad

Trágico accidente en Córdoba: una adolescente de 13 años murió luego de chocar con su bicicleta contra un camión

El conductor del camión es un hombre de 28 años y aseguró que estaba frenado, esperando que el semáforo cambie a verde

Guardar
Murió una adolescente de 13 años en Córdoba por un siniestro vial
Personal de emergencias trasladó a la víctima al hospital local, donde los médicos constataron el fallecimiento tras el choque en Córdoba

Una adolescente de 13 años murió este jueves tras el choque entre un camión y una bicicleta en la localidad de Bell Ville, dentro de la provincia de Córdoba. El siniestro ocurrió en la intersección de bulevar Figueroa Alcorta y Vélez Sarsfield, durante las primeras horas de la mañana.

El vehículo involucrado fue un camión marca Mercedes Benz, al volante del cual viajaba un hombre de 28 años. Por razones que las autoridades aún no lograron determinar, el rodado impactó contra la bicicleta en la que se trasladaba la menor.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información de El Doce TV, un medio local, el impacto ocurrió mientras el camión permanecía detenido ante el semáforo, cuando aguardaba la luz verde.

Tras la colisión, personal de emergencias asistió a la víctima en el lugar del accidente y la trasladó de urgencia al hospital local, donde los médicos constataron su fallecimiento.

PUBLICIDAD

Las fuerzas de seguridad trabajaron en la reconstrucción de la mecánica del hecho para establecer las circunstancias exactas que derivaron en la tragedia. Las causas del siniestro permanecen bajo investigación.

Los trabajos periciales en la zona del siniestro estuvieron a cargo del Suboficial Principal Granda y el Sargento Primero Agreti, quienes aseguraron el perímetro para las tareas de investigación. El operativo fue supervisado por el Oficial Principal Alfonso Lucas con efectivos del Puesto Bell Ville, indicó VíaPaís.

Otro accidente en el que murió una adolescente en Córdoba

El siniestro en la Ruta 158 dejó un joven motociclista herido y movilizó a la Policía Caminera, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia rural
El siniestro en la Ruta 158 dejó un joven motociclista herido y movilizó a la Policía Caminera, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia rural

Semanas atrás, un fuerte operativo policial alteró la tranquilidad habitual de la Ruta Nacional N° 158, en el tramo rural que une La Playosa con Pozo del Molle, en la provincia de Córdoba. Un siniestro vial dejó como saldo la muerte de una adolescente y un joven motociclista con heridas, en un choque que involucró además a dos mujeres que se desplazaban en un automóvil particular.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 103 de la Ruta 158, una zona de tránsito frecuente y marcada por la actividad agrícola propia de esa región cordobesa. Por razones que aún no fueron esclarecidas, un automóvil Honda HR-V con dos mujeres mayores de edad a bordo colisionó con una motocicleta Keller en la que viajaban un joven de 19 años y una adolescente de 17.

El impacto se produjo en plena calzada, en un sector donde la circulación de vehículos de distinto porte es habitual a cualquier hora del día.

Las consecuencias del choque fueron graves. La menor perdió la vida en el lugar de forma inmediata, sin que los equipos de emergencia pudieran revertir el desenlace. El joven que conducía el rodado recibió atención en el sitio y fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur para su evaluación y tratamiento.

Según trascendió, su estado no reviste gravedad, aunque los médicos que lo asistieron determinaron la necesidad de mantenerlo bajo observación. Las dos mujeres que ocupaban el automóvil también fueron atendidas por el personal sanitario presente en la escena.

Mientras los equipos de auxilio actuaban sobre la calzada, la Policía Caminera y personal de Policía Científica pusieron en marcha los protocolos de rigor para asegurar la escena y reunir las pruebas necesarias. El relevamiento incluyó el registro del estado de los vehículos, la posición en que quedaron tras el impacto y las condiciones de la vía en el momento del siniestro.

En esas tareas también participaron los Bomberos Voluntarios de La Playosa, quienes prestaron asistencia directa y colaboraron en el resguardo del área afectada, de acuerdo con lo señalado por fuentes consultadas. Su intervención fue clave para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad del personal que trabajaba en el lugar. La causa quedó en manos de la autoridad judicial competente.

Temas Relacionados

CórdobaBell VilleAccidenteAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robó 3 millones de pesos de la Catedral de Venado Tuerto y lo atraparon apostando en un casino de Rosario

El ladrón se tomó un remise desde esa ciudad santafesina y fue directo a gastar el dinero que tomó de la habitación de un sacerdote. Lo detuvieron cuando quiso contactar nuevamente al chofer que lo trasladó

Robó 3 millones de pesos de la Catedral de Venado Tuerto y lo atraparon apostando en un casino de Rosario

El acusado de las pintadas en un supermercado chino de Mar del Plata negó haber escrito una amenaza de muerte: su explicación

El sospechoso, un comerciante de nacionalidad china de 38 años, fue indagado este jueves y recuperó la libertad mientras avanza la investigación judicial

El acusado de las pintadas en un supermercado chino de Mar del Plata negó haber escrito una amenaza de muerte: su explicación

Choque múltiple y tragedia en Corrientes: un muerto y dos heridos por el impacto entre dos camiones y un auto

Ocurrió en la ruta 14. Uno de los vehículos pesados volcó y se prendió fuego. Los sobrevivientes del accidente fueron hospitalizadas

Choque múltiple y tragedia en Corrientes: un muerto y dos heridos por el impacto entre dos camiones y un auto

Neuquén: un hombre murió en un grave accidente sobre la Ruta 17 camino a un acto del Sindicato de Petroleros

Se trata de un trabajador de ENSI que perdió la vida tras chocar de frente contra un auto, a la altura de Vaca Muerta. La víctima viajaba a la celebración por el Día del Trabajador en Rincón de los Sauces

Neuquén: un hombre murió en un grave accidente sobre la Ruta 17 camino a un acto del Sindicato de Petroleros

El dueño de la peluquería de Recoleta apuntó contra Abel Guzmán y contó cómo fue el crimen: “Nos quería matar a todos”

En la tercera audiencia del juicio oral, Facundo Verdini relató que el acusado cerró el local, disparó contra Germán Medina y apuntó contra él, mientras se escondía en el baño para llamar al 911

El dueño de la peluquería de Recoleta apuntó contra Abel Guzmán y contó cómo fue el crimen: “Nos quería matar a todos”
DEPORTES
El video del escándalo: se filtró el diálogo entre dos estrellas sobre los supuestos fallos arbitrales a favor del equipo de Cristiano

El video del escándalo: se filtró el diálogo entre dos estrellas sobre los supuestos fallos arbitrales a favor del equipo de Cristiano

Boca Juniors reserva a sus titulares para la Libertadores y va con equipo alternativo a Santiago del Estero: el once que eligió Úbeda

Guido Andreozzi y la dupla Andrés Molteni y Máximo González avanzaron a las semifinales del Madrid Open: habrá un argentino en la final

El histórico Toleman con el que debutó Ayrton Senna será exhibido en el GP de Miami en un nuevo aniversario de su muerte

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La emoción de un cronista al enterarse en vivo de su nominación a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026

La emoción de un cronista al enterarse en vivo de su nominación a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026

Milo J se convirtió en el artista más joven en debutar en el Tiny Desk: guiños a Morón, Mercedes Sosa y el Martín Fierro

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, aclaró los rumores de separación: “Estamos en una pausa”

El tierno saludo de cumpleaños de Facundo Arana a su mamá con fotos vintage y las respuestas que recibió: “¡Sos igual!”

Agustín Aristarán contó que estuvo seis meses separado de Fernanda Metilli: ataques de pánico y 17 sesiones de terapia

INFOBAE AMÉRICA

Seguros sostenibles en Colombia: cómo funcionan y por qué son clave para el agro

Seguros sostenibles en Colombia: cómo funcionan y por qué son clave para el agro

Ecopetrol lleva atención médica gratuita a más de 47.000 personas en Colombia

La Solar Medellín 2026: artistas, escenarios y lo que debe saber antes de ir al festival

Condenaron a 10 años de cárcel a Fernández Albín, extraditado desde Argentina, por narcotráfico y lavado de activos

“El derecho al voto es tan fundamental como la vida y la libertad”: especialistas analizan el rumbo democrático del Perú ante las elecciones