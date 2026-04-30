Comisión legislativa en Honduras llama a pruebas psicométricas a aspirantes del Tribunal de Justicia Electoral

Criterios como experiencia en derecho electoral, gestión pública y dominio de la normativa constitucional forman parte de la evaluación de candidatos.

La Comisión Especial del Congreso Nacional de Honduras concluyó las audiencias públicas del proceso para seleccionar autoridades del sistema electoral, paso previo a la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), los organismos que administran la justicia y supervisan los procesos electorales en el país.

El proceso arrancó con ciento un postulantes, aunque solo cincuenta y cuatro superaron el primer filtro técnico para pasar a las entrevistas públicas. De ellos, veinticinco buscan una plaza en el CNE y veintinueve aspiran al TJE.

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Finalizadas las audiencias, la comisión dio inicio a la segunda fase del cronograma: evaluaciones psicométricas y toxicológicas para los aspirantes al TJE, que se llevarán a cabo en la División de Pruebas de Confianza de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.

Nuevas autoridades

La renovación de autoridades electorales se desarrolla en un entorno de notable sensibilidad política, ya que tanto el CNE como el TJE tienen un papel central en la organización de elecciones generales, la certificación de resultados y la resolución de conflictos postelectorales.

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Aspirantes al CNE y TJE deberán someterse a revisión de antecedentes legales. (FOTO: Infobae)

Durante los procesos electorales recientes, ambos entes han estado bajo escrutinio público por disputas entre los partidos, retrasos en decisiones administrativas y cuestionamientos a su independencia, lo que convierte su conformación en una de las negociaciones clave dentro del Congreso Nacional.

Frente a ese escenario, la actual comisión legislativa ha implantado un método de selección más estructurado, “que incluye matrices de análisis curricular, entrevistas públicas y pruebas de confianza, con el objetivo de construir una nómina más reducida y técnicamente sustentada”.

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Pruebas psicométricas

Aparte de las pruebas psicométricas mencionadas, fuentes del proceso informaron que se consideran factores como experiencia en derecho electoral, gestión pública, dominio de la normativa constitucional y capacidad para la resolución de conflictos institucionales, todos ellos esenciales para desempeñarse en el CNE o el TJE.

El proceso agregó mecanismos para verificar antecedentes administrativos y posibles incompatibilidades, alineándose así con estándares seguidos en otros países de la región en la selección de autoridades electorales.

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El Congreso Nacional mantiene el objetivo de conformar una lista definitiva de candidatos que enviará al pleno legislativo, donde se realizará la votación final para elegir a los nuevos magistrados y consejeros electorales.

Sistema democrático

El Consejo Nacional Electoral es responsable de planificar, organizar y supervisar los procesos electorales, incluidas las elecciones generales, primarias y municipales. También gestiona la actualización del censo electoral y regula el proceso de votación.

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Los logos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras se presentan conjuntamente, simbolizando la estructura institucional para garantizar procesos democráticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal de Justicia Electoral constituye la máxima instancia en materia de justicia electoral, resolviendo impugnaciones, sancionando irregularidades y garantizando el cumplimiento de la normativa..

Listado final

La renovación de estos órganos se inserta en un debate más amplio sobre reformas al sistema electoral hondureño, estimulado por procesos anteriores marcados por controversias y llamados a fortalecer la independencia institucional.

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Sectores diversos han propuesto consolidar procedimientos de selección más transparentes y técnicos, con menos peso de intereses políticos en la designación de las autoridades electorales.

Concluida la fase de audiencias y en marcha las pruebas de confianza, el proceso avanza hacia la etapa decisiva, en la que los filtros técnicos y de integridad establecerán la lista definitiva que se someterá a votación en el Congreso Nacional.

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