América

Comisión legislativa en Honduras llama a pruebas psicométricas a aspirantes del Tribunal de Justicia Electoral

De momento las pruebas se realizarán todo el día y posteriormente conocer los resultados

Guardar
Criterios como experiencia en derecho electoral, gestión pública y dominio de la normativa constitucional forman parte de la evaluación de candidatos.
Criterios como experiencia en derecho electoral, gestión pública y dominio de la normativa constitucional forman parte de la evaluación de candidatos.

La Comisión Especial del Congreso Nacional de Honduras concluyó las audiencias públicas del proceso para seleccionar autoridades del sistema electoral, paso previo a la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), los organismos que administran la justicia y supervisan los procesos electorales en el país.

El proceso arrancó con ciento un postulantes, aunque solo cincuenta y cuatro superaron el primer filtro técnico para pasar a las entrevistas públicas. De ellos, veinticinco buscan una plaza en el CNE y veintinueve aspiran al TJE.

PUBLICIDAD

Finalizadas las audiencias, la comisión dio inicio a la segunda fase del cronograma: evaluaciones psicométricas y toxicológicas para los aspirantes al TJE, que se llevarán a cabo en la División de Pruebas de Confianza de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.

Nuevas autoridades

La renovación de autoridades electorales se desarrolla en un entorno de notable sensibilidad política, ya que tanto el CNE como el TJE tienen un papel central en la organización de elecciones generales, la certificación de resultados y la resolución de conflictos postelectorales.

PUBLICIDAD

Aspirantes al CNE y TJE deberán someterse a revisión de antecedentes legales. (FOTO: Infobae)
Aspirantes al CNE y TJE deberán someterse a revisión de antecedentes legales. (FOTO: Infobae)

Durante los procesos electorales recientes, ambos entes han estado bajo escrutinio público por disputas entre los partidos, retrasos en decisiones administrativas y cuestionamientos a su independencia, lo que convierte su conformación en una de las negociaciones clave dentro del Congreso Nacional.

Frente a ese escenario, la actual comisión legislativa ha implantado un método de selección más estructurado, “que incluye matrices de análisis curricular, entrevistas públicas y pruebas de confianza, con el objetivo de construir una nómina más reducida y técnicamente sustentada”.

Pruebas psicométricas

Aparte de las pruebas psicométricas mencionadas, fuentes del proceso informaron que se consideran factores como experiencia en derecho electoral, gestión pública, dominio de la normativa constitucional y capacidad para la resolución de conflictos institucionales, todos ellos esenciales para desempeñarse en el CNE o el TJE.

El proceso agregó mecanismos para verificar antecedentes administrativos y posibles incompatibilidades, alineándose así con estándares seguidos en otros países de la región en la selección de autoridades electorales.

El Congreso Nacional mantiene el objetivo de conformar una lista definitiva de candidatos que enviará al pleno legislativo, donde se realizará la votación final para elegir a los nuevos magistrados y consejeros electorales.

Sistema democrático

El Consejo Nacional Electoral es responsable de planificar, organizar y supervisar los procesos electorales, incluidas las elecciones generales, primarias y municipales. También gestiona la actualización del censo electoral y regula el proceso de votación.

Dos logos sobre fondo blanco. A la izquierda, el logo del CNE con sus siglas y nombre completo. A la derecha, el logo del TJE con balanza de justicia y cajas de voto.
Los logos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras se presentan conjuntamente, simbolizando la estructura institucional para garantizar procesos democráticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal de Justicia Electoral constituye la máxima instancia en materia de justicia electoral, resolviendo impugnaciones, sancionando irregularidades y garantizando el cumplimiento de la normativa..

Listado final

La renovación de estos órganos se inserta en un debate más amplio sobre reformas al sistema electoral hondureño, estimulado por procesos anteriores marcados por controversias y llamados a fortalecer la independencia institucional.

Sectores diversos han propuesto consolidar procedimientos de selección más transparentes y técnicos, con menos peso de intereses políticos en la designación de las autoridades electorales.

Concluida la fase de audiencias y en marcha las pruebas de confianza, el proceso avanza hacia la etapa decisiva, en la que los filtros técnicos y de integridad establecerán la lista definitiva que se someterá a votación en el Congreso Nacional.

Temas Relacionados

HondurasCongresoNacionalCNETJEAudiencias publicasToxicológicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Dirección General de Transportes de Guatemala designa a Pai Ela Escobar Pérez de Palma como nueva directora general

Cambios internos, fortalecimiento interinstitucional y la mirada puesta en el usuario representan el inicio de una etapa decisiva. El futuro de la movilidad pública en Guatemala entra en debate tras estos anuncios

La Dirección General de Transportes de Guatemala designa a Pai Ela Escobar Pérez de Palma como nueva directora general

El Salvador busca redefinir la autoridad para certificar alimentos cárnicos y lácteos

La propuesta de reforma legal precisa que el Ministerio de Agricultura y Ganadería será responsable de la certificación y control de la producción nacional e internacional de carne, lácteos, miel, ovoproductos y productos acuícolas

El Salvador busca redefinir la autoridad para certificar alimentos cárnicos y lácteos

Ejército de República Dominicana intercepta camión que transportaba haitianos indocumentados y detienen a un dominicano

Tras intentar evadir un control militar en pleno casco urbano de Mao, el ciudadano dominicano Terlin de Jesús Peña Pérez fue arrestado hoy por unidades del Ejército mientras transportaba de manera ilícita a siete haitianos indocumentados

Ejército de República Dominicana intercepta camión que transportaba haitianos indocumentados y detienen a un dominicano

Hallazgo de antenas Starlink y redes de comunicación ilegal dentro de cárcel en Honduras expone fallas en seguridad penitenciaria

Las antenas satelitales tipo Starlink fueron encontradas dentro del centro penal de Támara durante un traslado de reos, evidenciando el uso de tecnología avanzada por reclusos.

Hallazgo de antenas Starlink y redes de comunicación ilegal dentro de cárcel en Honduras expone fallas en seguridad penitenciaria

La violencia parece haberse matriculado en los centros escolares de Panamá

Con los años los casos aumentan, mientras que las autoridades educativas instalan gabinetes psicopedagógicos

La violencia parece haberse matriculado en los centros escolares de Panamá
DEPORTES
River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

De la descomunal atajada del Dibu Martínez al insólito penal que provocó la derrota de Aston Villa en las semis de la Europa League

Los elocuentes elogios de Pierre Gasly a la Argentina tras la exhibición de Colapinto: “La comunidad más grande”

Carlos Tevez se quebró al recordar a Maradona: “Se me hace difícil hablar de Diego”

Convirtió un gol a los 21 segundos y marcó un nuevo récord en Europa: “Ni siquiera nos terminamos de acomodar”

TELESHOW
Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, aclaró los rumores de separación: “Estamos en una pausa”

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, aclaró los rumores de separación: “Estamos en una pausa”

El tierno saludo de cumpleaños de Facundo Arana a su mamá con fotos vintage y las respuestas que recibió: “¡Sos igual!”

Agustín Aristarán contó que estuvo seis meses separado de Fernanda Metilli: ataques de pánico y 17 sesiones de terapia

El dolor de Evelyn Von Brocke por la muerte de su papá: “Tu amor es eterno y estás en todo momento”

Flor Peña contó cómo es su vínculo con Érica Rivas tras la polémica de Casados con Hijos: “Necesitábamos hablar”

INFOBAE AMÉRICA

La Dirección General de Transportes de Guatemala designa a Pai Ela Escobar Pérez de Palma como nueva directora general

La Dirección General de Transportes de Guatemala designa a Pai Ela Escobar Pérez de Palma como nueva directora general

El Salvador busca redefinir la autoridad para certificar alimentos cárnicos y lácteos

Ejército de República Dominicana intercepta camión que transportaba haitianos indocumentados y detienen a un dominicano

Hallazgo de antenas Starlink y redes de comunicación ilegal dentro de cárcel en Honduras expone fallas en seguridad penitenciaria

La violencia parece haberse matriculado en los centros escolares de Panamá