Judiciales

Masivo homenaje del poder judicial a los camaristas del Juicio a las Juntas, a 40 años de la histórica sentencia

Con la presencia de varios de los integrantes de aquella Cámara Federal, la Corte Suprema en pleno, y numerosos funcionarios de la Justicia, se realizó este martes un acto de conmemoración, a cuatro décadas del proceso contra los responsables de la represión ilegal durante la última dictadura

Guardar
El presidente de la Corte
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, junto a Guillermo Ledesma, León Arslanián, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Ricardo Gil Lavedra y Jorge Valerga Araóz, en el homenaje de este martes (Fotos: Jaime Olivos)

A cuarenta años de la sentencia que marcó un antes y un después en la historia judicial argentina, el Poder Judicial en pleno, encabezado por la Corte Suprema de la Nación, homenajeó a los camaristas federales que condenaron a las juntas militares, responsables de la represión ilegal durante la última dictadura.

El acto, realizado en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia, no sólo reconoció el coraje de quienes integraron la Cámara Federal porteña en 1985, en los primeros meses convulsionados del retorno de la democracia, sino que también subrayó el carácter inédito de aquel fallo: fue la primera vez que una dictadura debió rendir cuentas ante la justicia civil en el país, tal como destacó el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

El ex camarista Guillermo Ledesma
El ex camarista Guillermo Ledesma en su mensaje en el acto de este martes

Durante la ceremonia se entregaron placas conmemorativas a los ex jueces o a sus familiares. El homenaje alcanzó a León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, presentes en el acto, y a Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco —estos dos últimos, in memoriam—. El evento reunió a figuras del ámbito judicial, ex funcionarios del gobierno de Raúl Alfonsín, miembros de la CONADEP y del grupo de filósofos que asesoró al entonces presidente.

Entre los más de 300 asistentes se encontraban ex funcionarios del gobierno de Alfonsín, dirigentes de la UCR como Horacio Jaunarena, Raúl Alconada Sempé, Facundo Suárez Lastra, Jesús Rodríguez, Coti Nosiglia, Daniel Salvador y Graciela Fernández Meijide, integrante de la CONADEP. También participaron representantes de la Unión Empleados Judiciales de la Nación, y el presidente de ADEPA, Martín Etchevers.

León Arslanian, otro de los
León Arslanian, otro de los integrantes de la histórica Cámara Federal

Del ámbito judicial, estuvieron presentes los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques, Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Martín Irurzun, Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, entre otros. También asistió al acto el ex juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda.

El histórico fallo de 1985 condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera (reclusión perpetua e inhabilitación perpetua), Roberto Eduardo Viola (diecisiete años de prisión), Armando Lambruschini (ocho años) y Orlando Ramón Agosti (cuatro años). Los delitos probados fueron privación ilegítima de la libertad, tormentos y robos. Los otros cuatro acusados —Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo— fueron absueltos por falta de pruebas suficientes.

Ricardo Lorenzetti le entrega la
Ricardo Lorenzetti le entrega la placa conmemorativa a Jorge Valerga Araoz

Palabras de reconocimiento

El presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, cerró el acto con un mensaje en el que calificó a la experiencia argentina como “un caso de justicia transicional ejemplar” a nivel mundial, y agregó: “Rendir cuentas con el pasado es una tarea compleja, más cuando ese pasado es reciente y tumultuoso”. Recordó que hasta entonces en el país la alternancia entre gobiernos constitucionales y de facto se había dado “sin rendir cuentas”, causando “una especie de amnesia artificial que generaba impunidad”.

Los documentos originales del Juicio
Los documentos originales del Juicio a las Juntas, exhibidos en la histórica sala de audiencias

Este “círculo vicioso”, dijo, se quebró a partir del impulso del expresidente Raúl Alfonsín y de un “auténtico juicio justo” que, lejos de resultar “una venganza encubierta con formas relativamente civilizadas”, se caracterizó por un profundo apego a la ley y ”coronó en una sentencia impecable”, pese a haberse desarrollado en “un contexto complejo, cargado de amenazas y riesgos para la institucionalidad”.

Rosatti agradeció a los homenajeados “por haber sostenido los pilares democráticos y las instituciones republicanas cuando estaban en riesgo y por enseñarnos que los jueces independientes pueden combatir incluso al mal absoluto por caminos civilizados”, y anticipó que el Salón de los Derechos Humanos, escenario del juicio, integrará el Museo de la Corte Suprema a inaugurarse el año próximo.

El presidente de la Corte,
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti

En tanto, el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti remarcó en su mensaje que los homenajeados “han elevado el prestigio de la institución” ya que “no solo firmaron un fallo: también generaron un texto que integra la memoria de los argentinos; mostraron coherencia, imparcialidad y templanza para resolver en un contexto difícil, e inauguraron una política de Estado que todos los jueces y juezas han sabido continuar a lo largo del tiempo”.

El juez Gustavo Hornos
El juez Gustavo Hornos

Al respecto, Lorenzetti enfatizó que “la política de memoria y justicia ya forma parte del contrato social de los argentinos”.

El magistrado Mariano Borinsky
El magistrado Mariano Borinsky

Por su parte, el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, afirmó que “estos jueces pusieron al terror en su lugar, pero lo hicieron dentro de los límites y de acuerdo con lo ordenado por el derecho”. Por ende, sostuvo, “a 40 años del fallo la mejor manera de proyectar al futuro su actuación es renovar el compromiso central de adherir incondicionalmente a la legalidad”.

Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la
Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema

Los integrantes del tribunal que juzgó a los responsables de la última dictadura, destacó Rosenkrantz, “dieron al país algo que parecía impensable: una respuesta jurídicamente impecable a crímenes atroces en el contexto de un proceso que respetó todas las garantías y derechos de la Constitución vigente. Estuvieron a la altura del desafío de la hora, no solo porque estaban profesionalmente preparados, sino porque actuaron con el coraje requerido”.

El periodista Eduardo Feinmann
El periodista Eduardo Feinmann

Arslanian, quien presidiera la Cámara Federal que llevó adelante el juicio, agradeció el reconocimiento y definió aquella gesta como “un trabajo coral” que contó con el apoyo y el compromiso de los diferentes actores involucrados, desde el expresidente Alfonsín hasta los miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, pasando por los empleados y funcionarios judiciales intervinientes. Reivindicó la vigencia y perdurabilidad de una sentencia “que desde su dictado, allá por 1985, nunca dejó de recordarse” y se manifestó esperanzado en que “nos hallemos frente a una nueva alborada: la oportunidad de que podamos, esta vez sí, construir ese país que queremos que nos albergue a todos”.

El ex camarista Ricardo Gil
El ex camarista Ricardo Gil Lavedra

Gil Lavedra, por su parte, resaltó la contribución de todas las partes que hicieron posible que esta “tarea titánica” llegara a buen puerto. En tal sentido, valoró la valentía de los testigos “de venir a narrar públicamente sus padecimientos cuando la democracia no estaba totalmente afirmada y los autores de los crímenes seguían en libertad”. Además, subrayó la dificultad del desafío emprendido: “No había precedentes a los que aferrarse ni estructura normativa que indicara el camino a seguir, los recursos técnicos eran primitivos, pero todos teníamos la convicción de que el horror del pasado necesitaba un juicio justo”, dijo, y consideró que el sentido de recordar este proceso radica en reivindicar la importancia del Poder Judicial como pilar democrático. “Hoy Argentina sigue necesitando una justicia que no tenga miedo de aplicar imparcialmente la ley y respete las garantías constitucionales”.

Ricardo Lorenzetti durante su discurso
Ricardo Lorenzetti durante su discurso

El evento había comenzado con un discurso de Mariano Llorens, actual titular de la Cámara Federal, quien evocó la figura de los homenajeados: “Con su desempeño, fijaron un hito en la historia institucional del país con el que afianzaron el principio de independencia del Poder Judicial: su veredicto tuvo legitimidad y autoridad, vino a ratificar que el respeto a la Constitución y a la ley es, frente al futuro, una determinación del pueblo argentino”, expresó.

La sala donde se realizaron
La sala donde se realizaron la audiencias del Juicios a las Juntas

Al finalizar la ceremonia, los invitados pudieron recorrer el Salón de los Derechos Humanos, donde se proyectó un video alusivo y se exhibieron documentos del expediente y del material fílmico original: un registro con más de 500 horas de grabaciones que, por su valor patrimonial, fue sometido a un proceso de preservación para ser conservado a largo plazo.

Temas Relacionados

corte supremajuicio a las juntasrosattilorenzettrosenkrantzcamara federalúltimas noticias

Últimas Noticias

Les prohibieron salir del país a los presuntos testaferros que compraron la mansión adjudicada a Claudio Tapia

Así lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas, quien además inhibió los bienes y congeló las cuentas de los imputados y de la empresa Real Central SRL. La causa se inició a partir de una denuncia de la Coalición Cívica

Les prohibieron salir del país

“La paz social pudo haber pendido de un hilo”: revelaron los detalles de la sentencia por el atentado contra CFK

El TOF N° 6 dio a conocer los fundamentos de las condenas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Los jueces advirtieron sobre el daño que los discursos de odio provocan a la convivencia democrática

“La paz social pudo haber

Indagaron al juez Gastón Salmain, imputado por corrupción en Rosario: negó todo y dijo que sufre persecución

Presentó un escrito y buscó desmentir las afirmaciones del financista arrepentido Fernando Whpei. El lunes formalizarán una segunda acusación en su contra

Indagaron al juez Gastón Salmain,

La Cámara de Casación definirá el futuro de las restricciones a las visitas de Cristina Kirchner en San José 1111

El TOF N° 2, a cargo de la ejecución de la pena de la ex presidenta, habilitó la apelación ante el tribunal superior. Después de una reunión con economistas le prohibieron recibir a más de tres personas a la vez y le acortaron los encuentros a dos horas

La Cámara de Casación definirá

Continuará preso el hombre acusado de agredir a una influencer y su bebé por ser judíos

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva bajo arresto domiciliario del acusado de arrojar un tubo de metal a Michelle Tamara Schmukler y su hijo, mientras decía insultos antisemitas

Continuará preso el hombre acusado
DEPORTES
Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o

Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o despidió al técnico, pero se negó a dejar el cargo y armó una lista paralela

Un accidente, los alerones del “futuro”, los autos “mula” y la joya que sorprendió: las perlitas de los tests de F1 en Abu Dhabi

El viaje espiritual de un referente del Barcelona por su salud mental: “Está pensado para que pueda desconectarse”

Comenzó la Messi Cup, el torneo que reúne a jóvenes talentos en Miami: la euforia de los chicos de River y Newell’s al verlo a Lionel

El Liverpool de Mac Allister venció al Inter de Lautaro Martínez en el cruce más atractivo de la fecha de Champions: todos los goles

TELESHOW
Stefi Roitman contó cuál es

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

La fantasía que cumplió Esteban Lamothe al besar a cuatro famosas

APTRA presentó los Premios Martín Fierro a la Música 2026

Rocío Marengo celebró la mejoría de su hijo y compartió una tierna foto del nacimiento: “Acá se festeja”

La palabra de Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich: “Las cosas no salieron como pensamos”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador regula el uso de

Ecuador regula el uso de la fuerza en prisiones y prohíbe castigos físicos en respuesta a denuncias de presuntos abusos

La Justicia de Ecuador llamó a juicio al ex presidente Lenín Moreno y a varios allegados por los sobornos del caso Sinohydro

Imputada por la megaestafa ganadera en Uruguay se opone al remate judicial de su lujoso apartamento en Punta del Este

Parpadeo y concentración: cómo detectar el esfuerzo cognitivo a través de los ojos, según un estudio

El papa León XIV advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania “no es realista” sin la participación de Europa