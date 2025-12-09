Judiciales

Continuará preso el hombre acusado de agredir a una influencer y su bebé por ser judíos

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva bajo arresto domiciliario del acusado de arrojar un tubo de metal a Michelle Tamara Schmukler y su hijo, mientras decía insultos antisemitas

Guardar
Michelle Tamara Schmukler
Michelle Tamara Schmukler

La Justicia confirmó el procesamiento con prisión preventiva bajo arresto domiciliario del hombre acusado de arrojar un objeto de metal por la ventana de su departamento en Palermo hacia el patio de la vivienda de la influencer de la colectividad judía Michelle Tamara Schmukler, quien estaba en el lugar con su bebé de ocho meses.

El hecho ocurrió durante el mediodía del 4 de octubre pasado y el agresor lanzó una pieza de metal al grito de “judía, judía, judía” y “ahora encima tenés un hijo judío, qué asco”.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva y el agresor seguirá con arresto domiciliario en otra vivienda.

La agresión

El 4 de octubre, en horas del mediodía, el vecino de la víctima arrojó un caño de aluminio de 10 centímetros de largo y casi 68 gramos de peso con “bordes levemente afilados”, según las pericias, desde su balcón del tercer piso del edificio al patio interno del departamento del primer piso, donde vivía la influencer que estaba allí con su bebé. Sin embargo, el objeto cayó cerca de ambas víctimas, sin llegar a impactarlas.

Un estudio técnico elaborado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales indicó que podía producir lesiones de tipo leve o grave en tejidos blandos.

La agresión se produjo en un contexto de “hostilidad y desprecio”, ya que, al momento del lanzamiento, el acusado profirió enunciados antisemitas, dio por probado la Cámara Federal.

Luego, ante el reclamo de la pareja de la mujer, el agresor le habría dicho que “no había tenido puntería”.

Grave denuncia por antisemitismo

La denuncia

Ante lo ocurrido, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, radicó una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro y el juez federal Julián Ercolini a instancias del fiscal Carlos Stornelli detuvo y luego procesó al agresor. El Tribunal de Apelaciones confirmó ahora esa decisión y lo embargó por 20 millones de pesos.

Se descartaron argumentos de la defensa y tampoco se tuvo en cuenta el arrepentimiento.

“La acción voluntaria y deliberada de arrojar el elemento contundente hacia las víctimas desprevenidas, desde una altura superior – poco más de seis metros- y acompañada de insultos que eran proferidos de manera específica hacia ellas, descarta las alegaciones de la defensa que encuentra en el descargo de su asistido y su arrepentimiento motivos para excluir el dolo", argumentaron los camaristas Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Además, remarcaron que “basta repasar que las expresiones que acompañaron la acción de C., que con acierto han sido valoradas como agravantes del hecho por odio religioso, fueron ‘judía, judía, judía’ y ‘ahora encima tenés un hijo judío, qué asco’“,

Para el Tribunal, el vecino agresor actuó “por odio y desprecio hacia la religión de las víctimas. Esta motivación específica eleva la lesividad del hecho al afectar la dignidad y la igualdad de las personas por motivos de credo”.

La pareja denunciante junto a
La pareja denunciante junto a la senadora, Patricia Bullrich, y la diputada Sabrina Ajmechet

El Tribunal confirmó el procesamiento por “abuso de arma agravado por haber mediado odio religioso” pero lo revocó por el delito de “incitación o promoción de la discriminación religiosa, previsto en el artículo 3°, párrafo 2° de la Ley 23.592″.

Esta decisión se tomó porque a juicio del tribunal revisor “no se observa” de qué modo las expresiones ofensivas, en el contexto en que fueron proferidas, desde el balcón de un edificio, se enmarcan dentro de las características exigidas para este delito.

La norma castiga con hasta tres años de prisión a quien “por cualquier medio” aliente o incite a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Los acusadores en el caso, fiscalía y querella de la DAIA, habían pedido agravar la acusación para encuadrarlos en “tentativa de homicidio agravada por odio religioso en concurso real con el delito de incitación o promoción de la discriminación religiosa”.

Temas Relacionados

influenceragresiónreligión judíaultimas noticias

Últimas Noticias

La historia de la mujer que huyó de Finlandia con su hija y hoy debe volver a Europa por orden de la Justicia

Un fallo judicial dispuso que Roxana Quiroga Sollinger tiene que regresar junto a la niña de cinco años, nacida en Argentina en 2020. La menor deberá ser restituida a su padre, el hindú Venkatesh Sourirajan. La progenitora había escapado de Helsinki con la nena sin la autorización paterna

La historia de la mujer

Ordenaron liberar a Pablo Atchabahian, el único detenido que tenía la causa por las Coimas en la Agencia de Dispacidad

La Cámara Federal porteña dispuso liberar de inmediato al exfuncionario, que se encontraba bajo arresto domiciliario en Mendoza

Ordenaron liberar a Pablo Atchabahian,

Nueva audiencia del juicio por los cuadernos de la Corrupción: la acusación que desnudó el vínculo entre políticos y empresarios

El proceso contra CFK, Julio De Vido y algunos de los mayores empresarios del país sigue adelante con la maratónica serie de imputaciones. Hoy le llega el turno a la cartelización de la obra pública, conocido como el caso de “La Camarita”

Nueva audiencia del juicio por

Uno por uno, los allanamientos judiciales ordenados en la causa Sur Finanzas

Entre los procedimientos ordenados por supuesto lavado de activos figura la sede central de la AFA y su predio en Ezeiza

Uno por uno, los allanamientos

Allanaron la sede de la AFA y clubes de fútbol por la causa Sur Finanzas

Fueron 33 allanamientos a la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, que investiga a la financiera de Ariel Vallejo

Allanaron la sede de la
DEPORTES
La tenista que desafió a

La tenista que desafió a los críticos al operarse los senos abrió una cuenta de OnlyFans: “Siempre con estilo”

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

Lionel Messi recibió el premio MVP de la MLS por segundo año consecutivo: el récord que alcanzó y los argentinos que lo ganaron

La agenda de definiciones en Boca Juniors con el entrenador y el plantel en la mira

Sismo en la Fórmula 1: Red Bull confirmó la salida de Helmut Marko en medio de las polémicas filtraciones

TELESHOW
Se conocieron las primeras fotos

Se conocieron las primeras fotos de Cecilia Roth en el papel de Moria Casán

Justina Bustos reveló el nombre y el sexo de su primera hija: “Ya no falta nada”

La inesperada amistad entre la hija menor de Evangelina Anderson y las de una participante de MasterChef

En medio del conflicto con la China Suárez, Benjamín Vicuña confirmó con quién pasarán las fiestas sus hijos

El particular gesto de la expareja de Zaira Nara que reavivó rumores de reconciliación

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky dijo que en los

Zelensky dijo que en los próximos días presentará a Estados Unidos su actualización del plan de paz para Ucrania

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de Estados Unidos realizaron un sobrevuelo dentro del espacio aéreo de Venezuela

“Vivir bien, morir bien y despedirse con la palabra ‘gracias’”: reeditan los conmovedores ensayos de Oliver Sacks

“Más allá” del impresionismo: las obras maestras de Picasso, Van Gogh, Renoir y Degas deslumbran en Roma

Minería en la nube, la tendencia en inversiones cripto