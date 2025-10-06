Habló la influencer que denunció el violento ataque de un vecino en Palermo: “Es el resurgimiento del antisemitismo”

Habló la influencer que denunció un violento ataque antisemita en Palermo

Proveniente del idioma hebreo, el término “shabat” significa “descansar” o “cesar del trabajo”, y se basa en el relato bíblico de la creación, donde Dios descansó el séptimo día. Así, para la comunidad judía el Shabat comienza al atardecer del viernes y finaliza al anochecer del sábado.

En ese contexto, este sábado la empresaria e influencer Michelle Schmukler descansaba en su casa del barrio porteño de Palermo junto a su hijo, de apenas 8 meses de vida. De repente, la mujer, que en virtud del día de Shabat no estaba utilizando dispositivos tecnológicos ni realizaba ruidos que molestaran a otros residentes, fue sorprendida por una escena tan violenta como repudiable: desde el balcón de su departamento, un vecino comenzó a pronunciar insultos contra ella y su niño por ser judíos y les arrojó un fierro que, por poco, no los golpeó.

“Estaba en el patio de mi casa jugando con mi bebé de 8 meses y escucho una voz que decía ‘judía, judía, qué asco me das judía, y ahora tenés un bebé judío, que asco’. Miro para arriba, miro para arriba, alcanzo a agarrar a mi bebé a upa, y veo que este loco nos arroja un fierro que quedó al lado nuestro”, recordó este lunes Michelle, aún shockeada por lo ocurrido, en diálogo con radio Mitre.

De inmediato, el marido de Michelle se acercó a la comisaría de la zona y realizó la denuncia correspondiente. Sin embargo, la respuesta que recibió de las agentes que lo atendieron en ese momento no fue la esperada. “Mi marido actuó muy bien y fue a la Policía a hacer la denuncia. Pero las agentes que lo atendieron le dijeron ‘se tiene que mudar’, y se lo repitieron dos veces”, lamentó la empresaria textil.

Ante este escenario, el esposo de Michelle reiteró la denuncia del hecho y, tras la viralización del video que Michelle compartió en sus redes sociales, la respuesta fue totalmente distinta. Un patrullero de la Policía de la Ciudad se acercó al lugar del hecho y entrevistó al agresor, que admitió su accionar y no se hizo demasiados problemas por la presencia policial. “Cuando vino mi marido con la Policía, el tipo bajó y admitió lo que había hecho. ‘Pero si igual no tuve puntería, ¿qué pasa?’, dijo”, aseguró Michelle durante la entrevista radial. Y con evidente temor, advirtió: “El tipo sigue suelto y yo sigo con miedo. Mi casa da al balcón de esta familia, estamos muy angustiados”.

La denuncia de la influencer Michelle Schmukler

Consultada por antecedentes de violencia con este vecino, identificado como M.A.C., argentino, de 39 años, Michelle recordó otro episodio que en ese momento, y por miedo a represalias, decidió no denunciar. “Hace algunos años habló de judíos, diciendo ‘cómo tienen tanta plata’, encima el tipo vive en el mismo edificio que yo… el tipo insultó, escupió y ahí quedó. Por miedo no decidí hacer nada, y unos años después esto terminó con el tipo intentando matarnos a mi hijo y a mí por ser judíos”, se reprochó.

El doctor Miguel Kesler, fiscal de flagrancia de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 5 que intervino inicialmente en el caso, dispuso que se realice un informe socioambiental, se tome declaración a los copropietarios y se elabore un informe disciplinario del imputado, que fue entrevistado y se trasladó voluntariamente a un análisis psiquiátrico al Hospital Fernández.

M.A.C. debía quedarse en observación unos días, pero al no ser compulsivo decidió retirarse y volver hoy, lunes. Según indicaron las fuentes policiales consultadas por este medio, el agresor se retiró del lugar medicado y acompañado por sus padres, que se comprometieron a continuar con la administración de los fármacos y llevarlo nuevamente al centro de salud.

“Salga lo que salga, es un tipo que apuntó contra nuestra integridad. No quiero que usen esto para decir ‘es un loquito’. No es ningún loquito, acá tenemos a un tipo antisemita que intentó atacar a mi bebé y a mí”, consideró Michelle en declaraciones radiales. Y en ese sentido, sentenció: “Es el resurgimiento del antisemitismo otra vez”.

Luego de las diligencias realizadas en el día de ayer, la causa pasó a la Fiscalía Especializada en materia de Discriminación N° 13, a cargo de la doctora Paluch.

Por otra parte, la madre del imputado informó que trasladó a su hijo a otro domicilio para evitar más problemas con los vecinos del edificio.