El antisemita que atacó a la influencer y a su bebé quedará detenido en prisión domiciliaria con tobillera electrónica

Grave denuncia por antisemitismo

La Cámara Federal de Apelaciones resolvió este jueves que el antisemita acusado de atacar a la influencer Michelle Iman Schmukler y a su bebé de ocho meses en el barrio porteño de Palermo permanezca detenido con prisión domiciliara. Lo acusan de tentativa de homicidio agravado por odio religioso y promoción de la discriminación.

Según el fallo, al que accedió Infobae, el imputado permanecerá privado de su libertad en una vivienda ubicada en la calle Franklin, que es propiedad de su familia. Está alejada de las víctimas y del lugar del incidente.

De acuerdo a la resolución, firmada por los jueces Roberto J. Boico, Martín Irurzun y Eduardo Guillermo Farah, el acusado deberá utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico y será objeto de verificaciones diarias y aleatorias por parte de la policía. También existirá un seguimiento continuo de los estudios médicos ordenados. La implementación de estas medidas las deberá coordinar el juez de primera instancia.

En su argumentación sobre la domiciliaria, el tribunal ponderó que el acusado carece de antecedentes penales, que no existen señales de fuga o entorpecimiento y que cuenta con el compromiso de su entorno familiar.

“Resulta ajustado a derecho mantener la detención cautelar ordenada, hasta tanto se pueda reevaluar la cuestión con el panorama más completo propio de la inminente decisión de mérito”, fundamentó el juez Farah en su voto.

La medida de arresto domiciliario quedó dispuesta hasta que exista una resolución de fondo sobre los cargos atribuidos. Esta semana, el fiscal del caso, Carlos Stornelli, le solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12, subrogado por el juez federal Julián Ercolini, que el hombre quede detenido con prisión preventiva.

“Esta Fiscalía entiende que el nombrado es responsable del hecho que se le imputa y que al momento de llevarlo adelante comprendía y tenía plena capacidad de dirigir sus actos”, señaló el fiscal en el dictamen elevado en las últimas horas.

La denuncia de la influencer

La pareja denunciante junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la diputada Sabrina Ajmechet

Según relató la influencer en sus propias redes sociales, la agresión tuvo lugar cerca del mediodía del sábado 4 de octubre, cuando se encontraba con su bebé en su casa de Palermo. En ese momento, un vecino del mismo edificio gritó repetidas veces insultos antisemitas, refiriéndose a la religión de Michelle y a su hijo.

“Escucho del patio de mi casa que hay una persona diciendo ‘judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco’”, expresó Michelle en el video divulgado a través de su cuenta de Instagram, donde contó que hizo la denuncia formal.

La agresión escaló a otro nivel. “Me tiró un fierro por la ventana”, detalló Michelle. Luego del incidente, su esposo Idán buscó la intervención policial y logró el encuentro con el agresor, quien reconoció el ataque, pero redobló su actitud al lamentar que no tuvo puntería.

Michelle Iman Schmukler, junto a su esposo Idán, realizó una grave denuncia por antisemitismo a través de sus redes sociales.

La respuesta institucional fue uno de los aspectos que más cuestionaron las víctimas en ese momento. Idán señaló que el agresor vive en el departamento que se ubica por encima del suyo, e indicó que, a pesar de haber formalizado la denuncia en la comisaría, la reacción fue limitada.

En el video, Michelle pidió a las autoridades: “Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi persona, por mi integridad. Este señor sigue en el edificio y realmente no sabemos a quién acudir para que alguien nos de atención”.

Tras la viralización de la grabación, la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comunicó con la pareja y avanzó con medidas en la investigación.