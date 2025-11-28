Judiciales

ANDIS: indagarán a dos funcionarios del organismo que respondían a Miguel Ángel Calvete

Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González trabajaban en la Agencia de Discapacidad y los echaron cuando se destapó el caso. Por ahora, todos los imputados que se presentaron se negaron a declarar

Guardar
Agencia Nacional de Discapacidad. Fotografía:
Agencia Nacional de Discapacidad. Fotografía: Maximiliano Luna

Este viernes, en Comodoro Py, se retomarán las indagatorias de la causa ANDIS, con las citaciones de Eduardo Nelio “Pino” González y Lorena Di Giorno, ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad que fueron despedidos del organismo luego de que se difundieran los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.

Las evidencias reunidas hasta el momento por el fiscal federal Franco Picardi indican que ambos habrían respondido a los intereses de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados, quien habría operado como lobista entre el sector privado y la ANDIS, y que fue calificado por la acusación como “jefe paraestatal” del organismo.

En las últimas dos semanas pasaron ante el fiscal y el juez Sebastián Casanello los cuatro principales acusados -Calvete, Pablo Atchabahian, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini-, pero ninguno respondió preguntas.

Gónzález está citado a las 12 en Comodoro Py. Una hora más tarde deberá comparecer Di Giorno.

El rol Eduardo Nelio González

“Pino” González fue designado formalmente como titular de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas el 12 de junio de 2025. Sin embargo, se sospecha que en los hechos intervenía desde mucho antes, al menos desde el cambio de gestión.

La investigación lo colocó como una figura central de articulación en el esquema de contrataciones de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), en el que el 93% de los fondos iban para cuatro droguerías.

Al pedir su indagatoria, el fiscal Picardi sostuvo que González mantuvo vínculos estrechos y de larga data con Miguel Ángel Calvete. La relación entre ellos se remonta al menos a octubre de 2006, cuando fundaron una sociedad juntos.

El empresario Miguel Calvete, uno
El empresario Miguel Calvete, uno de los presuntos organizadores de la asociación ilícita

La Fiscalía tiene pruebas de que González habría recibido dinero de manera inapropiada durante el ejercicio de funciones. Por ejemplo, en junio de este año, el imputado le preguntó a Calvete cómo y cuándo podría conseguirle dólares.

En otra ocasión, en septiembre de 2025, González le indicó a Calvete que iba a buscar “la suya”. Esto coincide con anotaciones en un cuaderno de Calvete que detallaban sumas en dólares vinculadas a “Pino”.

Di Giorno, la presunta cajera

Lorena Di Giorno es otra de las personas cuya detención fue solicitada en la causa. El juez Casanello decidió no avanzar con su captura dado que siempre estuvo a derecho.

Al igual que González, se desempeñó en la ANDIS y sirvió como un enlace clave entre las contrataciones de medicamentos e insumos de la agencia y las empresas que se vieron beneficiadas por el supuesto esquema de corrupción.

Di Giorno trabajó específicamente en el área de prestaciones PACBI. Las pruebas recolectadas indicaron que ella también siguió instrucciones directas de Miguel Ángel Calvete.

Ambos habían compartido directorios en diversas firmas desde al menos abril de 2019. Di Giorno cofundó sociedades con otros allegados a Calvete, y varias de estas empresas compartieron el mismo domicilio social que INDECOMM S.R.L., empresa del “jefe paraestatal” de ANDIS.

Diego Spagnuolo en el ingreso
Diego Spagnuolo en el ingreso a los tribunales de Comodoro Py 2002. Crédito: Maximiliano Luna

Las tareas de Di Giorno dentro del esquema incluyeron la gestión de pagos y movimientos de dinero a personas o empresas vinculadas al sector de droguerías y suministros PACBI, siguiendo expresas instrucciones de Calvete, según dictaminó la Fiscalía.

Mientras era funcionaria facturó amplias sumas de dinero a las empresas de Calvete INDECOMM y Profarma S.A. en concepto de servicios profesionales.

Además de gestionar el dinero, Di Giorno también habría filtrado información sensible. Conversaciones entre ella y el empresario detenido demostraron que lo alertó sobre la realización de auditorías internas, le compartió oficios judiciales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) relacionados con la investigación, y le facilitó cotizaciones de compras de la ANDIS.

Los diálogos interceptados revelaron también que Di Giorno recibió dinero de Calvete. Al menos en dos oportunidades, el supuesto lobista le dijo que pasara a buscar “lo suyo” por su domicilio particular.

Incluso el día en que se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a Calvete, Di Giorno le confesó al empresario que había borrado “todo” y había sacado “todo” de su casa, y que había frenado pagos a otros proveedores, salvo dos “cosas tuyas personales”.

La Fiscalía concluyó que, en coordinación con Calvete, tanto Eduardo González como Lorena Di Giorno aseguraron que la ANDIS estuviera “al servicio del interés privado”, ya que facilitaron el funcionamiento del sistema irregular de contrataciones.

Este esquema consistió en el direccionamiento de procesos de compra mediante “compulsas reducidas” en las que solo se invitaba a un grupo limitado de proveedores.

Temas Relacionados

Miguel Ángel CalveteLorena Di GiornoANDISDiego SpagnuoloCorrupciónEduardo Nelio Gonzalezúltimas noticias

Últimas Noticias

Terrorismo y crimen organizado: la UBA lanzó un centro estratégico con apoyo de figuras del Poder Judicial y el Congreso

La apertura del nuevo instituto de estudios reunió a jueces, fiscales, legisladores, embajadores y especialistas. Se destacó un mensaje del director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, y un reconocimiento al canciller israelí Gideon Sa’ar

Terrorismo y crimen organizado: la

La Corte confirmó la condena contra Nicolás Carrizo, ex jefe de Los Copitos, por tenencia de dos DNI ajenos

El máximo tribunal rechazó el último recurso de la defensa y dejó firme la sentencia a un año de prisión en suspenso en una causa derivada del atentado contra Cristina Kirchner

La Corte confirmó la condena

ANDIS: un empresario clave entró al país eludiendo Migraciones, que tenía la orden de secuestrar su celular

Se trata de Sergio Mastropietro, señalado por la acusación como un engranaje fundamental en el manejo del dinero negro de la presunta asociación ilícita. Regresó de Estados Unidos haciendo una ruta no prevista y dijo que perdió su teléfono dentro de Aeroparque

ANDIS: un empresario clave entró

La Corte Suprema rechazó dos recursos que pretendían que la causa Cuadernos pasara a la Justicia Electoral

El tribunal desestimó los planteos de empresarios que buscaban trasladar el expediente al fuero electoral, con el argumento de que los fondos investigados correspondían a aportes de campaña y no a sobornos

La Corte Suprema rechazó dos

La jueza del Superior Tribunal de Justicia porteño, Marcela De Langhe, fue distinguida por la Legislatura

La declararon Personalidad Destacada en el ámbito de las Ciencias Jurídicas por su trayectoria y sus aportes a la administración del Poder Judicial

La jueza del Superior Tribunal
DEPORTES
La llamativa norma de la

La llamativa norma de la Fórmula 1 para el GP de Qatar: límites de vueltas para cada neumático y dos paradas obligatorias

La tabla de títulos de la Copa Libertadores y el récord de Argentina que alcanzará Brasil en su era de hegemonía

La gran temporada de Lionel Messi a los 38 años que intentará coronar con dos títulos en el Inter Miami

Los argentinos copan Temuco y habrá dos cruces nacionales en busca de las semis

La historia de Iker Zufiaurre, el héroe del Superclásico de Reserva que Boca Juniors le ganó a River

TELESHOW
El detrás de escena de

El detrás de escena de los Martín Fierro de Cable 2025: glamour, shows emotivos y gestos de desilusión

Gastón Edul y el libro que lo formó: “Cuánto más leés, más seguro estás de que no sabés nada”

John Lydon, el ex líder de Sex Pistols, llega a la Argentina con su banda PIL: “El movimiento punk fui yo”

El emotivo In Memoriam de los Martín Fierro de Cable 2025: el recuerdo a Lanata, Gasalla, La Locomotora y Miguel Russo

Así fue la llegada de Rosalía a Buenos Aires: el encuentro con Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes

INFOBAE AMÉRICA

Cinco ideas de regalos tecnológicos

Cinco ideas de regalos tecnológicos para Navidad con precios de Black Friday

La ONU expresó “profunda preocupación” por el golpe de Estado en Guinea-Bissau y exigió la restauración del orden constitucional

¿El sorbitol de los productos light podría afectar al hígado?

Intercambios, reuniones y una “misión comercial”: el mercado editorial argentino llega a la Feria del Libro de Guadalajara

Qué leer esta semana: el pedido de un exmarido, Elena Ferrante y criar con salud mental, lo mejor del Black Friday