Judiciales

Las jubiladas que financiaron el departamento de Adorni en Caballito declararán hoy en Comodoro Py

Beatriz Viegas y Claudia Sbabo deberán explicar cómo se gestionó el acuerdo de venta y financiación de la propiedad con el jefe de Gabinete y su esposa

Guardar
Fachada del departamento de Manuel Adorni en Caballito - Miró 550
El edificio en Caballito en el cual Adorni compró el departamento investigado (Gustavo Gavotti)

El fiscal federal Gerardo Pollicita tomará declaración testimonial a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo en el marco del expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Se trata de las jubiladas que le financiaron el pago del departamento que compró el funcionario del gobierno nacional, junto con su esposa Bettina Angeletti, en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

La operación fue certificada el 18 de noviembre de 2025, por un valor de 230.000 dólares. Adorni pagó un adelanto de 30.000 dólares y se endeudó por los restantes 200.000 dólares.

Ahora, por requerimiento de la fiscalía, Viegas y Sbabo deberán presentarse con sus teléfonos celulares con el fin de acceder a sus registros de llamadas, mensajes, audios, correos electrónicos e imágenes relacionadas con las operaciones que se están investigando.

Los próximos testigos

Entrevista Rucci Propiedades - Caso Manuel Adorni
La martillera Natalia Rucci irá a declarar a Comodoro Py la semana que viene (Jaime Olivos)

Por lo demás, la prueba testimonial avanzará la semana próxima con los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación de compraventa en Caballito, Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi. Ambos fueron citados el lunes 20 a partir de las 9 de la mañana.

En tanto, el miércoles 22 de abril será el turno de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que figura como vendedora del departamento.

La escribana Adriana Nechevenko señaló que Feijoo es amigo de Adorni, porque sus hijos van al mismo colegio. En ese sentido, justificó que las mujeres le otorgaron una hipoteca a un año sin intereses debido a la confianza que había entre las partes.

Según la declaración del futbolista Hugo Morales, el antiguo titular del inmueble, Feijoo lo había reservado para que luego lo compre su madre.

La pesquisa continuará con la adquisición y refacción de otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, con la declaración del ex dueño Juan Ernesto Cosentino.

Además, deberá comparecer Matias Tabar, el contratista que llevó adelante la remodelación del inmueble. En la citación, el fiscal Pollicita le pide que lleve a Tribunales distintos presupuestos, órdenes de trabajo, adicionales de obra y toda otra documentación que permita establecer el alcance de las tareas de construcción encomendadas.

La causa

Causa Manuel Adorni - Comodoro PY
Graciela Isabel Molina, acreedora de Adorni y comisario retirad (Maximiliano Luna)

La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni se inició con la acumulación de denuncias que apuntaban contra su viaje en avión privado a Punta del Este, más las supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

En relación a la hipoteca de la vivienda ubicada en Asamblea al 1100, las policías Isabel Molina y Victoria María José Cancio confirmaron en sede judicial que Adorni les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda vencerá en noviembre de este año.

Mientras tanto, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex vocero presidencial, su esposa Angeletti y sus cuatro acreedoras.

En el mismo sentido, el representante del Ministerio Público solicitó información patrimonial y financiera a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida en la causa.

Temas Relacionados

Manuel AdorniEnriquecimiento ilícitoBeatriz ViegasClaudia SbaboBettina AngelettiComodoro PyÚltimas noticias

Últimas Noticias

Rechazaron el pedido para salir del país a la ex esposa de Raúl Martins, acusada de lavado de activos y prostitución

Estela Noemí Percival solicitó viajar a México, donde reside el ex espía de la SIDE y principal imputado en la causa. El pedido de la defensa fue rechazado en múltiples instancias. Ante esto, el juez Gustavo Hornos hacer lugar al recurso significaría un “peligro concreto de frustración del proceso”

Rechazaron el pedido para salir del país a la ex esposa de Raúl Martins, acusada de lavado de activos y prostitución

Rechazaron un recurso presentado por un narco ligado a “Los Monos” contra el régimen penitenciario de alto riesgo

La Cámara Federal de Casación consideró inadmisible el planteo de Julio Andrés Rodríguez Granthon, alias “El Peruano”, y ratificó las restricciones impuestas en el sistema SIGPPLAR

Rechazaron un recurso presentado por un narco ligado a “Los Monos” contra el régimen penitenciario de alto riesgo

Quince universidades apoyaron el nuevo proyecto de reglamento para los concursos de jueces aprobado por la Corte Suprema

Mediante un comunicado conjunto, destacaron la iniciativa propuesta a través de la Acordada 4/2026, orientada a perfeccionar el sistema de selección de magistrados y a fortalecer la transparencia de los concursos públicos

Quince universidades apoyaron el nuevo proyecto de reglamento para los concursos de jueces aprobado por la Corte Suprema

Se define el envío a juicio político de dos jueces federales acusados de antisemitismo y maltratos

Alfredo López, titular del Juzgado Federal Nº4 de Mar del Plata, está procesado por actos discriminatorios. Presentó su renuncia, pero aún no fue aceptada. El magistrado del TOF de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, fue denunciado por amenazas y lesiones

Se define el envío a juicio político de dos jueces federales acusados de antisemitismo y maltratos

Lo denunciaron por incitar a la violencia en un grupo de Facebook: el posteo tuvo sólo seis “likes” y fue sobreseído

La Cámara Federal porteña advirtió que la expresión llamando a prender fuego a una sucursal del Correo Argentino fue “repudiable” pero no tuvo entidad para ser considerada un delito penal

Lo denunciaron por incitar a la violencia en un grupo de Facebook: el posteo tuvo sólo seis “likes” y fue sobreseído
DEPORTES
Estallaron los memes tras la goleada de Boca ante Barcelona por la Libertadores: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River

Estallaron los memes tras la goleada de Boca ante Barcelona por la Libertadores: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River

9 frases de Úbeda tras la goleada al Barcelona: del Boca perfecto en la Libertadores a la lesión de Marchesín y el Súper con River

El gesto de Paredes con Marchesín tras su grave lesión en el triunfo de Boca y su mensaje de cara al clásico ante River

El recital de asistencias de Lautaro Blanco en el triunfo de Boca por la Libertadores: el centro desde el piso que valió una ovación

Boca goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores en la previa del Superclásico

TELESHOW
Sol Pérez en Lo de Pampita: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Sol Pérez en Lo de Pampita: “Era la tercera en discordia en todas las relaciones”

Jimena Barón mostró su preocupación por el crecimiento de su hijo y controló cómo viaja solo en subte

La insólita confesión de Valentina Márquez, telonera de Ricky Martin en Córdoba: “Ni siquiera vi el show de él”

Cinthia Fernández sobre su rol en el caso Ángel: “¿Todos los boludos que me criticaron son dueños de la moral?”

Así fue el ingreso de Fabio Agostini, el explosivo mediático de La Casa de los Famosos, en el intercambio con Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Científicos buscan frenar un trastorno genético que debilita los músculos: las terapias en desarrollo

Científicos buscan frenar un trastorno genético que debilita los músculos: las terapias en desarrollo

Las dos caras de Michael Jackson: una película que puede recaudar mil millones de dólares convive con nuevos juicios y acusaciones

Marcello Mastroianni y Jorge Luz, la historia de una amistad inesperada es contada por Hugo Paredero

El victimismo como un nuevo capital social que transforma la idea de heroísmo en Occidente

Una librería en un pueblo de 300 habitantes “para sobrevivir y agitar” en plena pampa bonaerense