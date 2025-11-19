Judiciales

Coimas en la ANDIS: Spagnuolo se negó a responder preguntas y su abogado dijo que los audios fueron manipulados

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad se presentó ante el juez Sebastián Casanello. Hizo un breve descargo oral en el que se defendió de la acusación del fiscal Franco Picardi

Solo y escoltado por la policía, así Diego Spagnuolo a Comodoro Py para ser indagado

El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo se negó a responder preguntas de la Justicia en su indagatoria de este miércoles, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. No obstante, hizo un breve descargo para defender su inocencia.

El exfuncionario ingresó al Juzgado Federal N° 11 al mediodía y se retiró poco más de una hora después. Entró y salió del edificio solo, y también evitó contestar los interrogantes de Infobae, que lo consultó por su versión de las sospechas de corrupción que pesan sobre él.

Puertas adentro del Juzgado, Spagnuolo defendió su inocencia y negó haber recibido coimas. Su defensa dejó trascender que tiene pensado volver a presentarse una vez que lea la totalidad del expediente, que estaba en secreto de sumario hasta la semana pasada.

Frente al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, el ex director de ANDIS ofreció una aclaración sobre dos cuestiones: los dólares y euros sin declarar que tenía en una caja de seguridad y la millonaria remodelación de su casa en un barrio privado.

Sobre los 82.000 dólares y 2.950 euros que tenía en una sucursal del Banco BBVA, explicó que la última vez que entró a la caja de seguridad fue en abril de 2023, para desvincular el dinero de las presuntas coimas. Es un dato que la Justicia ya tenía, y que consta en el expediente.

En cuanto a la modernización de su casa en un lote de 860 m² en el country Altos de Campo Grande, Spagnuolo alegó que apenas construyó una galería. Los primeros datos que encontró el fiscal Picardi no se condicen con esa versión, ya que la obra habría durado siete meses y las empresas que contrató serían de primer nivel, para clientes con un exclusivo pasar económico.

Diego Spagnuolo en las escalinatas
Diego Spagnuolo en las escalinatas del acceso principales a los tribunales federales de Retiro. Fotografía: Maximiliano Luna

Sin más, Diego Spagnuolo eligió guardar silencio. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, había anticipado que presentarían un escrito y una pericia preliminar que atacaría la veracidad de los audios que desataron el escándalo. Finalmente desistieron a último momento, según indicaron fuentes judiciales a este medio.

Aunque deberá ratificarlo en sede judicial más adelante, D’Alessandro adelantó que “el informe pericial de los audios dice que están editados con inteligencia artificial”. Se trata de un estudio de parte que realizó la defensa con un perito de matrícula oficial.

La acusación contra Spagnuolo

A diferencia del rol que el propio Spagnuolo describió en los audios que se le atribuyen, el fiscal Picardi ubicó al exfuncionario en el centro del esquema de corrupción. Está imputado como jefe u organizador de una asociación ilícita junto a Daniel María Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud, y los supuestos operadores externos del organismo Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete.

Las pruebas relevadas hasta el momento indican que habría existido un manejo irregular del sistema de compras de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), productos esenciales para personas con vulnerabilidad social y sin otra cobertura médica.

Spagnuolo, como máxima autoridad de la Agencia, “permitió y consintió”, según la acusación, el direccionamiento de las compras que hacía el organismo con fondos públicos a cuatro droguerías, que se adjudicaban contratos millonarios a través de compulsas presuntamente ilegales y con sobreprecios.

Mauricio D'Alessandro, abogado defensor de
Mauricio D'Alessandro, abogado defensor de Diego Spagnuolo.

A cambio de estas acciones, Spagnuolo habría recibido coimas. Su defensa lo negó tajantemente en declaraciones a la prensa, previo a la indagatoria.

El ex director de ANDIS no trataba directamente con las droguerías. Para la Fiscalía, ese era el trabajo de Miguel Ángel Calvete, señalado como “jefe paraestatal” del organismo, una suerte de funcionario sin cargo que impartía órdenes puertas adentro.

El supuesto lobbysta es empresario, presidente de Instituto de Estudio de Consumo Masivo (INDECOM), fue concejal de Cambiemos en La Matanza y está detenido por otra causa en la que lo condenaron por explotación de la prostitución ajena.

Los registros de visitas a la casa de Spagnuolo en el country Altos de Campo Grande, en Pilar, evidenciaron una relación frecuente con Calvete, quien este martes se negó a declarar.

El empresario visitó al entonces director de ANDIS al menos en cinco ocasiones entre junio de 2024 y mayo de 2025. En dos de estos encuentros, Calvete fue junto a su pareja, Guadalupe Muñoz, y a Sergio Mastropietro, ambos también imputados en la causa.

¿Lo visitaban para llevarle las coimas a su casa? Por ahora es una sospecha, respaldada -entre otros indicios- en que Spagnuolo tenía una máquina de contar billetes. Su abogado dijo que la compró en 2022, “cuando había inflación y el billete más grande era de $1000″.

La máquina de contar billetes
La máquina de contar billetes de Diego Spagnuolo, incautada por la Policía de la Ciudad

Lo cierto es que en junio de 2025 Calvete le pidió a su pareja que le prepare $5.000.000 para “el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. Posteriormente, el empresario detenido se comunicó con Spagnuolo para coordinar la entrega del dinero en “algún lugar disimulado” o a través de un chofer.

Si bien el director ejecutivo finalmente no realizó el viaje -en su lugar fue Garbellini-, la conversación graficó la forma en que se manejaban estos pagos supuestamente indebidos.

Más adelante, en agosto de 2025, las cámaras de seguridad del domicilio de Calvete registraron que Spagnuolo lo visitó con una mochila al hombro, presumiblemente para llevarse dinero. Una suspicacia que señaló la defensa: la Justicia no encontró por ahora los videos completos, sino que la evidencia son capturas de pantalla que estaban guardadas en el celular del dueño de casa.

La pregunta que subyace es por qué Calvete dejó registro de ese momento.

Las indagatorias de la causa ANDIS continuarán el jueves con la citación del exfuncionario Daniel Garbellini.

La Justicia impuso restricciones al

Un juzgado nacional laboral recibió

La trama de corrupción en

Coimas en la Agencia de

La Asociación de Magistrados y
