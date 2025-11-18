ANDIS: la Justicia investiga si Spagnuolo hizo una remodelación millonaria en una casa de un barrio privado

Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, tiene una lujosa propiedad en Campo Grande Club de Campo, en Pilar

La Justicia revisó las cuentas de Diego Spagnuolo y, al menos por ahora, es posible que los números no cierren. El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad está sospechado de haber cobrado coimas, así como también de consentir y supervisar el esquema de corrupción con un grupo de droguerías. En la causa hay una posible primera pista sobre qué habría hecho el exfuncionario con el dinero ilícito que supuestamente ganó: una remodelación millonaria de su casa en un barrio privado de Pilar.

Por su cargo en la función pública, Spagnuolo no cobraba más de $3.000.000. De hecho, en uno de los audios que destaparon el escándalo la voz atribuida al ex titular de ANDIS se queja de ello, y de que los salarios de los funcionarios estuvieran congelados.

Mucho antes de su desembarco en el gabinete de Javier Milei, en noviembre de 2021, Spagnuolo se compró una propiedad en un barrio privado, ubicada en un lote de 860 m² en Altos de Campo Grande, en la localidad bonaerense de Pilar.

Más adelante llegarían los lujos, que coinciden temporalmente con el período en el que el ex director de Discapacidad habría cobrado las coimas, según sospecha el fiscal de la causa, Franco Picardi.

La llave para entender esto está en los registros de entradas y salidas a al barrio privado. A la propiedad de Spagnuolo ingresó personal dedicado a la construcción entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, periodo en el que el exfuncionario hizo “una reforma sustancial y onerosa de su vivienda”, de acuerdo a lo dictaminado por la Fiscalía.

La obra, lejos de implicarle un gasto, no redujo su patrimonio. Así lo reflejan las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción en 2023 y 2024.

La Policía de la Ciudad allanó su domicilio en Altos de Campo Grande y secuestró una máquina de contar billetes. Fotografía: Jaime Olivos

No obstante, se supo también que Spagnuolo tenía dinero oculto. Cuando revisaron una caja de seguridad a su nombre en una sucursal del Banco BBVA encontraron 82.000 dólares y 2.950 euros que nunca declaró.

Hay más indicios que muestran que el ex director de ANDIS llevaba una vida con gastos muy por encima del salario que cobraba por su rol en el organismo. Entre enero y abril de este año el resumen de su tarjeta de crédito nunca fue menor a $4.000.000, mientras que entre agosto de 2023 y junio de 2025 tuvo un promedio de gasto mayor a los $2.000.000, siempre de acuerdo a lo detectado por la Fiscalía.

Las supuestas coimas

La hipótesis de la acusación indicó que Diego Spagnuolo habría recibido coimas de Miguel Ángel Calvete, señalado como “jefe para-estatal” de la ANDIS. Aunque era el intermediario entre las droguerías y el organismo, será indagado como presunto líder de la asociación ilícita junto a Pablo Atchabahian, el otro operador del esquema que habría sido “funcionario sin despacho”.

Las maniobras investigadas involucran el desvío de al menos $37.000 millones desde el Estado hacia cuatro droguerías. La trama incluye direccionamiento de compras, sobreprecios y posibles coimas por las que 15 personas serán indagados desde mañana.

Al menos una transacción sospechosa entre Calvete y Spagnuolo está documentada. En junio pasado, el primero le pidió a su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, que consiguiera $5.000.000 en efectivo.

Cuando ella consultó para quién era el dinero, Calvete respondió que se trataba de: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. En los chats incorporados a la causa no hay una demostración de sorpresa de la mujer por el pedido, sino que cumplió con la tarea como si se tratara de algo habitual.

Diego Spagnuolo fue detectado ingresando a la casa de Miguel Ángel Calvete con una mochila. Se sospecha que fue a recibir 5 millones de pesos

Algunos días después, Calvete le envió un audio a Spagnuolo para coordinar la entrega del dinero: “Coroa, escuchame, bueno, hablas con Play -sería el alias de Julio Vera, otro involucrado- y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado”.

Ya en agosto, Spagnuolo hizo una visita a la casa de Calvete, en la calle Defensa, donde -a través de registros de cámaras de seguridad- se lo ve llegar con una mochila al hombro.

Calvete y Spagnuolo también se vieron en el country de Pilar repetidas veces, el 20 de junio y 10 de octubre de 2024. Este año se registraron visitas los días 4 de enero, 30 de marzo y 3 de mayo.

En dos encuentros en el barrio privado, Calvete estuvo acompañado de Muñoz y Sergio Mastropietro, otra persona que habría administrado importantes sumas de dinero.

Ahora resta dilucidar si esas reuniones, así como otros hechos señalados en la acusación del fiscal, se hacían para pagarle las coimas al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad. No sería raro que ese fuera el lugar elegido, ya que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró en la casa de Spagnuolo una máquina de contar billetes.

La máquina de contar billetes de Diego Spagnuolo, incautada por la Policía de la Ciudad