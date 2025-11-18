Judiciales

Se negó a declarar Miguel Ángel Calvete, el supuesto “jefe paraestatal” de la ANDIS

El empresario no respondió preguntas y seguirá detenido por una condena previa en otra causa. Mañana indagarán a Diego Spagnuolo, ex director del organismo

Cuadernos secuestrados en el departamento
Cuadernos secuestrados en el departamento de Miguel Angel Calvete

Miguel Ángel Calvete se negó a declarar en la causa ANDIS. Había llegado a Comodoro Py detenido esta mañana, y se sentó ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi pasado el mediodía. Buscaron indagarlo por bajo la sospecha de que fue el líder de una asociación ilícita que defraudó al Estado por sumas multimillonarias con supuestos direccionamientos, sobreprecios y pago de sobornos en la compra de medicamentos a droguerías para la Agencia Nacional de Discapacidad. Por ahora, el imputado eligió el silencio.

Pasadas las 15, Calvete fue trasladado al Centro de Detención Federal N° 28, en Tribunales. No está detenido por la investigación del caso ANDIS sino por una condena a cuatro años de prisión que le dictó el Tribunal Oral en lo Criminal 8 en 2019 por explotación de la prostitución en departamentos de su propiedad en la ciudad de Buenos Aires.

Esta mañana, además, se conoció la renuncia de su hija, Ornella Calvete, a una dirección de la Secretaría de Industria y Comercio. Según figuraba en el dictamen del fiscal Picardi, “en su casa se secuestraron cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas, el día del procedimiento, el 9 de octubre de 2025″.

Cuando se allanó su casa en San Telmo por orden del juez Casanello, a pedido de Picardi en la causa ANDIS, el Tribunal de ejecución de esa condena resolvió detenerlo sin esperar la resolución de un último recurso pendiente en la Corte Suprema.

Quién es Calvete

Calvete es un personaje muy conocido para los medios de comunicación, durante años fue la voz cantante de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas y también fue concejal por el bloque Nueva Dirigencia Cambiemos en La Matanza entre 2015 y 2019. Presidió la comisión de Salud Pública en ese cuerpo legislativo local.

La Agencia Nacional de Discapacidad,
La Agencia Nacional de Discapacidad, el centro de la investigación/Gustavo Gavotti

Ya condenado en 2019 en la causa por explotación de la prostitución, siguió en libertad porque ese fallo no estaba firme.

La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó recursos en septiembre de 2024 y el caso llegó en queja a la Corte Suprema.

ANDIS: los cargos del fiscal

En su dictamen acusatorio, el fiscal Picardi lo ubica como una de las cabezas del entramado delictivo, vinculado a la Droguería Profarma SA y gestor de contratos y pagos a droguerías sin ser parte de la estructura de ANDIS.

Se determinó que Calvete “es una persona vinculada a múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos PACBI, en particular a INDECOMM S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A”.

Además, tenía “vinculaciones e influencia directa” con el ex titular del organismo Diego Spagnuolo y otro funcionario del organismo Daniel María Garbellini, a quienes consultaba por pagos que debían ser dispuestos desde la ANDIS y con quienes se reunía en su propia casa y en bares de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Spagnuolo será indagado mañana y Garbellini el jueves.

Por sobre todas las cosas, remarca la fiscalía, Calvete fue una de las personas que dieron indicaciones dentro de ANDIS, sin ser un funcionario designado sino un proveedor de la agencia.

“Logró obtener adjudicaciones de sumas de miles de millones de pesos, de manera direccionada durante el periodo bajo estudio”, coordinó pagos y gestionó cobros para otras droguerías y firmas del rubro como por ejemplo: Laboratorio Ortopédico Sagues S.R.L., Grupo Alemana, MED-EL Latinoamerica, enumera la acusación fiscal.

De este modo, su rol “era el de fungir como conector entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud. A su vez, fue uno de los encargados de gestionar numerosos pagos indebidos a diversos/as funcionarios/as de ANDIS”, detalla el dictamen del fiscal.

El empresario Miguel Calvete fue
El empresario Miguel Calvete fue condenado a cuatro años de prisión (@miguelcalveteok)

La pareja del ex representante de los supermercadistas chinos, Guadalupe Muñoz, está apuntada dentro del entramado de direccionamientos y pagos indebidos como quien consiguió cinco millones de pesos en efectivo que habría pedido Spagnuolo para irse a un viaje.

En la investigación se considera que hay elementos para indagar a 15 acusados por una amplia gama de delitos de corrupción en perjuicio del Estado Nacional.

En particular, remarca la acusación, en detrimento “de los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad y de gran vulnerabilidad social”.

Calvete integraba el grupo de WhatsApp creado el 15 de febrero de 2022 por Garbellini, junto a “Pato Country” (Patricio Rama, vinculado a Pablo Atchabahian y a las droguerías Génesis S.A. y New Farma S.A.); Mariano Caballi (vinculado también a Miguel Ángel Calvete); y Atchabahian.

Este último, autor de la frase “somos familia” en ese grupo, es el primer detenido en el caso ANDIS: está con arresto domiciliario en su casa de Mendoza y se negó a declarar el viernes último ante el juez Casanello.

